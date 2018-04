Bytovým zlodějům nahrajete snadno sami, sledují už i Facebook

• Na sociální síti ani ve svém okolí nezveřejňujte termín vaší dovolené. Ujistěte se, že se tak chovají i vaše děti.

• Dobu své nepřítomnosti neuvádějte ani na vašem telefonním záznamníku a soukromém emailu.

• Buďte opatrní ve zveřejňování informací, že jste si koupili do bytu něco drahého.

• O dohled nad opuštěným bytem či domkem požádejte přátele či příbuzné, kterým věříte.

• Postarejte se, aby keře a stromy nezakrývaly značnou část objektu a zloději tak nemohli pracovat ve skrytu.

• Pořiďte si seznam cenných věcí včetně jejich popisu a fotografií a uložte ho na bezpečné místo (jak na to čtěte zde).

• Pořiďte si dobré zámky a neusnadňujte zlodějům přístup do bytu či domku.

Zdroj: Policie ČR a pojišťovny