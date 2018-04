Byty v paneláku: ceny klesly

Dnes pláčou jen ti, kdo narychlo kupovali ještě před vstupem do EU byty v panelových domech. Vstup do unie neznamenal žádný hromadný vpád zahraničních investorů a dnes by stejný byt koupili třeba o 10 až 15 procent levněji.

„Například třípokojový byt v Brně, který zájemce mohl před rokem sehnat za milion, by dnes přišel na 870 000 korun,“ sděluje jednatel brněnské realitní kanceláře DVL, Miloš Dvořáček. Malou útěchou kupcům může být snad jen to, že v době, kdy kupovali, byly úrokové sazby hypotečních úvěrů na minimu, a kdo si na byt půjčil, získal peníze celkem levně.

M inulost je za námi, co bude dál?

Nulový růst, nebo dokonce poklesy cen se týkají zejména vesnických bytů a domků a méně kvalitního bydlení ve městech. Tento stav by měla odrážet i blízká budoucnost. „Dá se téměř s jistotou očekávat, že do budoucna ceny pronájmů velkých bytů budou stagnovat, pronájmy malých bytů budou stoupat, hodnota panelových bytů bude spíš ještě nějakou dobu mírně klesat a ceny bytů cihlových budou stoupat, ale jen mírně. Ceny rodinných domů ve městě též lehce porostou, největší vzestup cen lze očekávat u stavebních pozemků v dosahu hromadné dopravy,“ vysvětluje Dvořáček.

Ceny rodinných domků ve městech skutečně mírně stoupají. Domek, který jste loni v Kroměříži mohli získat za 1 800 000, letos pořídíte za rovné dva miliony. U cihlových bytů v centrech měst je nárůst podobný, pohybuje se též kolem deseti procent. Podle Václava Maulena z RK Lityrea z Karlových Varů by v následujícím roce měly ceny nemovitostí poporůst, a to zejména ve velkých a atraktivních městech či v místech s větší nabídkou pracovních příležitostí.



C ena závisí na nabídce i zájmu kupců

Byt o ploše 80 metrů čtverečních si v Litoměřicích pronajmete za pět tisíc měsíčně, garsonku tamtéž za čtyři tisíce. Cena za pronajatý metr je tak u většího bytu 63 korun, u menšího 114 korun. Potvrzuje se tak, že tržní zákony platí - tam, kde převažuje nabídka, ceny klesají, tam, kde je naopak hodně zájemců o koupi, jdou nahoru. A zájem o malé byty je stále velký - hledají se proto hůře a jsou relativně dražší.

Záleží samozřejmě na kvalitě bydlení. Václav Maulen je přesvědčen, že se trendy v poptávce nemění: „Na prvním místě je individuální bydlení v rodinných domech, následují cihlové domy, novostavby a na konci je původní panelová výstavba.“ To platí v zájmu o koupi i o pronájem bytů. Michal Macek z realitní kanceláře Evropa k tomu dodává: „Pryč jsou naštěstí doby, kdy rozdíl mezi bytem na sídlišti, kam se jede z centra města hodinu, a navíc není kde zaparkovat, a mezi kvalitním bytem v širším centru města nebyl na ceně poznat.“

B ude další nákupní horečka?

Ve „vlastním“ v Česku bydlí více než 66 procent domácností, když počítáme i obyvatele družstevních bytů, kteří mají k osobnímu vlastnictví blíže než k nájmu. Zda se počet lidí, kteří vlastní nemovitost, bude zvyšovat, záleží především na jejich finanční situaci a na dostupnosti úvěrů. A také na tom, jak dlouho bude platit regulované nájemné. Po jeho odstranění lze očekávat velké zvýšení zájmu o nákup nemovitostí. V té době může přijít další cenová bouře. Jestli to bude jen bouře ve sklenici vody, jako tomu bylo před vstupem do unie, to ukáže budoucnost. Mnozí z těch, kdo dosud bydlí v bytě s regulovaným nájemným, totiž již koupili nějakou nemovitost. Uvolnění nájmů je tolik nepostihne a poptávka nebude tak bombastická, jak by se dalo čekat.





Cena starší garsonky v centru, 30 m2 Praha 1 130 000 Kč Hradec Králové 756 000 Kč Kolín 647 000 Kč Zlín 580 000 Kč Jindřichův Hradec 487 000 Kč Domažlice 390 000 Kč Ostrava 360 000 Kč Děčín 206 000 Kč

Zdroj: realitní kanceláře a iDNES

Poznámka: uváděná cena je průměrná