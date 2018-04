Byty v Praze za 300 tisíc? Lze je sehnat

Koupě nemovitosti do osobního vlastnictví a její následný pronájem za neregulované nájemné představovala v uplynulých letech zajímavou investici. Například v Praze se dalo takto vydělat na milionovém bytu ročně v mnoha případech šest a více procent (jedná se o výnos z nájemného po odečtení nákladů na údržbu bytu, není zahrnut růst ceny nemovitosti). Prostor pro nadprůměrné investice s rychlou návratností se ovšem zužuje – ceny bytů jsou v leckterých lokalitách již velmi vysoké a rovněž ochota potenciálních nájemníků platit vysoké nájmy není neomezená. Svůj podíl na tom mají samozřejmě i v současnosti relativně dostupné úvěry na bydlení. Ty umožní nemalé části lidí platících tržní nájemné profinancovat úvěrem nákup bydlení vlastního.

Snad právě proto se jeví jako velmi zajímavá možnost koupě nemovitosti, ve které již bydlí jiný nájemník. V nabídkách realitních kanceláří můžeme najít například byty v dobré dostupnosti centra města za ceny, které se pohybují v rozmezí devíti až patnácti tisíc korun za jeden metr čtvereční.

Popis bytu Cena za 1 m2 obsazeného bytu Přibližná cena za 1 m2 srovnatelného volného bytu Praha 5 – Smíchov, cihlový 2+1 před rekonstrukcí, v blízkosti metra B 11 200 Kč od 34 000 Kč Praha 3 – Jarov, panelový byt 2+kk, dobré spojení MHD do centra 10 500 Kč od 30 000 Kč Praha 10 – Vršovice, cihlový 1+1 – 45 m2,byt ve zrekonstruovaném činžovním domě, 17 500 Kč od 40 000 Kč Liberec – byt 4+1, 94 m2, ulice Polní 4 500 Kč 10 500 Kč Pramen: realitní kanceláře Cena menšího bytu v řádu tří až pěti set tisíc korun je opravdu velmi lákavá. Je to ale dobrá investice? Rozhodnutí zda koupit, či nekoupit, by v případě obsazeného bytu mělo být mnohem opatrnější, než v případě běžného bytu.

Zájemce o takový byt můžeme zjednodušeně rozdělit do tří skupin. Jedni chtějí byt koupit z toho důvodu, aby v něm mohli výhledově bydlet. Druzí, kterých je většina, kupují takový byt jako investici. Třetí skupina kupujících nemá v podstatě o byt jako takový zájem, ale je nucena k jeho koupi z jiného důvodu. Zde se může jednat například o případy, kdy vlastník domu se dvěma bytovými jednotkami chce tyto jednotky zprivatizovat, ale podmínkou prodeje je privatizace obou bytových jednotek. Pokud jeden z nájemníků privatizovat nechce, může druhý odkoupit i jeho bytovou jednotku a dostat se tak do nové pozice vlastníka a pronajímatele.

Všechny tyto skupiny zájemců mají ovšem i přes odlišné zájmy a cíle jedno společné – nájemník s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a nízkým regulovaným nájemným představuje určité věcné břemeno, jehož existence je samozřejmě promítnuta do nízké kupní ceny nemovitosti. Právě výhled na zánik nájemního vztahu pak slibuje prvním dvěma skupinám splnění jejich cílů – kupující z první skupiny budou mít kde bydlet a kupující z druhé skupiny pronajmou byt za tržní nájemné a budou zhodnocovat vložený kapitál.