Bývalá překladatelka a učitelka dnes láká české turisty do Rakouska

V Rakousku se jí moc líbí, i když český pas by nevyměnila za nic na světě. "Česko je zemí, kde jsem se narodila, mým mateřským jazykem zůstane navždy čeština," říká Lada Pranterová.

Co jste v Česku studovala?

Odešla jsem krátce po ukončení pedagogické a filozofické fakulty v Olomouci, kde jsem vystudovala tělesnou výchovu a německý jazyk. Psal se rok 1989, komunistický režim se měl ještě několik týdnů udržet, a já se s velkým elánem, červeným diplomem a titulem doktor pedagogiky v ruce vrhla do života.

Učila jste někdy?

Ano, učila, vzpomínám na to velmi ráda – bylo to na střední ekonomické škole v Kroměříži, kde jsem byla několik měsíců zaměstnána.

Zní to idylicky. Proč jste se tedy rozhodla odejít do Rakouska?

Moje profese – sport a německý jazyk – byla zároveň mým koníčkem. Věděla jsem, že ve škole mě to bude bavit jen chvíli. Po třech měsících praxe jsem se začala ohlížet po nových možnostech.

Takže jste odjížděla hned po revoluci?

Vyřídila jsem si na rakouském velvyslanectví v Praze takzvané Sicherungsbescheinigung pro vydání pracovního povolení v Rakousku. Musím říci, že perfektní znalost němčiny – část studia jsem strávila v Německu –mi otevřela dveře do světa.

Jak jste v Rakousku začínala?

Počátky byly zajímavé, pracovala jsem v různých oborech – překládala jsem, učila, dělala v turistickém ruchu... Pak jsem se ale seznámila s manželem, Rakušanem, a v roce 1992 jsem se vdávala. Narodily se nám dvě dcery a už během mateřské jsem začala pracovat pro korutanskou marketingovou firmu – Kärnten Werbung, která má na starosti podporu a rozvoj turistického ruchu Korutan.

Byla to doba, kdy lidé ze střední Evropy začali jezdit na dovolenou do Rakouska. Otevřela se mi fantastická pracovní příležitost. Začala jsem se vzdělávat – naučila jsem se spoustu věcí o marketingu, pracovat s počítačem, angličtinu. Také jsem si obnovila ruštinu.

VIZITKA Lady Pranterové Narodila se ve Zlíně, dnes žije v Klagenfurtu v Korutanech na jihu Rakouska. Po revoluci si vyřídila pracovní povolení a odešla do Rakouska, kde se seznámila se svým manželem, který se živí jako hudebník. Mají spolu dvě téměř dospělé dcery. Čtyřiačtyřicetiletá Lada Pranterová pracuje jako manažerka korutanského marketingu Kärnten Werbung, který má na starosti podporu a rozvoj turistického ruchu Korutan.

Pro Kärnten Werbung děláte dodnes. Co máte na starosti?

Dělám manažerku pro celou střední a východní Evropu. Hodně času trávím v kanceláři, ale i na služebních cestách – Rusko, Ukrajina, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Rumunsko.

Mám na starosti marketing, plánování rozpočtu i aktivit vhodných pro danou zemi. Pořádám tiskové konference, spolupracuji s médii, zajišťuji reklamu, veletrhy, workshopy, starám se o spolupráci s cestovkami, o distribuci katalogů, letecké nabídky.

A jak se vám daří prodávat Korutany?

Jde to lehce, o čemž svědčí statistika českých turistů v Korutanech. Například v roce 1993 jsme zaznamenali 15 tisíc, v roce 2009 už 231 tisíc přenocování. Turistů přibývá i z ostatních zemí střední a východní Evropy. To znamená více práce. Úspěch mě motivuje. Korutany – produkt, který nabízím – mám ráda, znám je navíc do posledního detailu, což se v mé práci pozitivně projeví.

Jak často se dostanete do Česka?

Pětkrát ročně tam jezdím na služební cesty, již v Praze na Ruzyni se okamžitě cítím jako doma. Jednou v roce zavítám do Zlína, odkud pocházím. Bohužel mi to častěji nevychází. I po 21 letech v Rakousku mám české občanství. A jsem na to hrdá. Už několikrát se mě představitelé korutanské vlády ptali, proč nemám rakouské občanství. Vždy jim vysvětluji: V mém srdci mám dvě země. Česko, kde jsem se narodila, čeština je mým mateřským jazykem. A Rakousko – zemi, kterou jsem si oblíbila, kde žiji se svou rodinou a kde pracuji. Můj pas je český a tak to i zůstane.

Jak hovoříte doma s dcerami?

Jejich mateřským jazykem je němčina. I když mluví také česky. Navíc ještě anglicky, italsky a starší dcera také rusky a slovinsky.

Co byste doporučila lidem, kteří chtějí jít pracovat do zahraničí?

Možností získat zaměstnání v zemích Evropské unie neustále přibývá. Od května 2011 budou platit nové zákony, které usnadní hledání práce v Unii. Důležitá je znalost cizích jazyků, ta otevírá dveře.