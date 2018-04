Byznys: zdravé jídlo pětkrát denně, dovezou je až na talíř

Firmu I Feel Well založili dva kamarádi z Tábora, kteří se spojili se třetí společnicí z Moravy. Ale pro svoje podnikání si nevybrali ani Brno, ani Tábor, ale Prahu.

"Naši klienti jsou především z řad manažerů a pracovně vytížených lidí. A ti se koncentrují v hlavním městě," vysvětluje jeden ze společníků, podnikatel Marcel Pekárek.

Proč zrovna krabičková dieta? Jak vás to napadlo?

Zdravá výživa mě vždycky zajímala, v minulosti jsem na toto téma absolvoval mnoho školení a kurzů. Nápad vzešel poté, co jsem u příbuzných v Táboře krabičkovou dietu ochutnal. Jídlo mi nechutnalo, ani vzhledově se mi nelíbilo. Bylo to takové amatérské. Mluvil jsem o tom se svým kamarádem Martinem Gruberem a tehdy začala vznikat myšlenka na vlastní podnik.

Marcel Pekárek Vystudoval střední ekonomickou školu. Třináct let pracoval u společností Tchibo a Nestlé jako sales manager. Poté soukromě podnikal u kosmetické společnosti. Pak založil firmu na výrobu a prodej bezlepkových produktů. Letos v lednu rozjel se svými dvěma společníky podnik s názvem I Feel Well. Nabízí takzvanou krabičkovou dietu a služby pro komplexní změnu životního stylu.

Pak jste potkali třetí společnici...

Ano, úspěšně rozjela podobnou firmu na Moravě, takže má již s tímto druhem podnikání zkušenosti. Všichni tři jsme se dohodli a šli do toho. Pro začátek jsme zvolili Prahu, protože si myslíme, že má vhodnější klientelu.

Takových firem je už ale hodně. Jak chcete prorazit? V čem jste jiní?

Především sázíme na kvalitu jídla a spolehlivou dopravu. Také máme několik typů dietetických jídelníčků a ucelené speciální programy. U některých nabízíme i odborné lékařské vyšetření.

Co se týká druhů krabičkových diet, máme jich několik: Classic s běžnými jídly, Gurmán s vybraným jídelníčkem a tři speciální diety pro diabetiky, vegetariány a pro lidi, kteří nesnáší lepek.

Další program ušije klientům jídelníček přímo na míru podle typu jejich metabolismu. Poradíme také s výběrem vhodného cvičení a nabízíme pomoc vizážisty a stylisty.

Oba jste z Tábora, kanceláře máte v Praze. Každý den dojíždíte?

Kolega v současné době bydlí na pražských Vinohradech. Já zvažuji stěhování. Ale to souvisí s otázkou možné expanze. Pak bych jižní část republiky řešil přímo z Tábora. V kanceláři naší společnosti jsme každý den jak já, tak kolega a dvě naše asistentky, které vyřizují především objednávky.

Jste tři společníci, máte nějak rozdělené kompetence?

Já se věnuji obchodu a doprovodným službám, kolega má na starosti logistiku a společnice dohlíží na přípravu a kvalitu stravy.

Jací lidé tvoří vaší klientelu?

Ze začátku to byli manažeři, manažerky, majitelé společností, lékaři a právníci. Nyní roste počet maminek na mateřské. Přibývá také klientů, již přicházejí na základě doporučení.

Podnikáte od ledna. Jak zákazníky sháníte?

Inzerovali jsme v tištěných médiích, na billboardech a na internetu. A když jsme získali první klienty, na základě jejich doporučení přicházeli další. Na trh jsme šli záměrně v lednu, tedy v měsíci, kdy si lidé často dávají předsevzetí, že musí nějak upravit linii.

Kde a kdy se jídlo vaří?

Připravuje se vždy den předem. To znamená, že v pondělí odpoledne se navaří na úterý. Když je jídlo hotové, "nakrabičkuje" se a rozváží se do distribučních míst. Z nich se část rozveze ještě večer, zbytek ráno. Vše se převáží a skladuje v chladnu.

Vaříme v kuchyni mimo Prahu, která je již zavedená, vybavená speciálními stroji a nádobím a pracují v ní zkušení kuchaři. Využívala ji, než jsem do podnikání vstoupil já s kamarádem, naše společnice pro své aktivity na Moravě. Nyní se tady vaří jídla také pro Prahu.

Z jakých surovin se jídlo vyrábí?

Zeleninu, místní ovoce a maso kupujeme hlavně u soukromníků, na nákupy jezdíme také do Rakouska. Všechno jsou to čerstvé potraviny, nic se nezmrazuje.

Jak jídla rozvážíte?

V současnosti máme dvě vlastní auta a dva řidiče. Jinak využíváme kurýrní službu. Denně rozváží třináct kurýrů jídlo pro dvě stovky klientů. V Praze to ale není nic jednoduchého. Garantujeme doručení s rezervou plus minus 30 minut.

Jak funguje krabičková dieta Kurýři vám vozí jídlo na celý den v pěti krabičkách. V jídelním setu je snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře. Dovezou vám je v Praze a v Kladně, kam chcete, vždy ráno, nebo den předem večer. Krabičky si také můžete vyzvedávat sami na některém z distribučních míst, pak neplatíte dopravu. Vybraná jídla se ohřívají v mikrovlnné troubě. Pokud si nejste jisti, že vydržíte celý měsíc, lze si objednat jen zkušební týden. Jídlo dostáváte od pondělí do pátku, o víkendech se stravujete sami. Nebo můžete využít program Víkend, pak vám budou vozit jídlo i v sobotu a v neděli. K dietě se doporučuje hodně pít neslazené nápoje, nejlépe čistou vodu. A nepít alkohol. Jedna dvě sklenky bílého vína občas neuškodí, ale neměly by se stát pravidlem.

Kolik klient za měsíční dietu zaplatí?

Dieta na celý měsíc z programu Classic zákazníka přijde zhruba na sedm tisíc korun bez dopravy, která představuje přibližně patnáct set navíc.

Takže kromě jídla z krabiček se při dietě nic jiného jíst nesmí?

Pokud chcete zhubnout čtyři až šest kilo za měsíc, tak ne. Ale hladovět nebudete. Jídla jsou připravena tak, aby žena během dne snědla 5 000 kJ, muž 7 000 kJ, což je při hubnutí optimální energetický příjem. Jídelníček je sestaven profesionály, konkrétně týmem Centra preventivní medicíny vedeného primářem René Vlasákem.

Proč bych měla hubnout s krabičkami a neměla bych si vařit sama?Nakupovat suroviny na tento druh diety je docela složité. Hledání kvalitních potravin, počítání kilojoulů, příprava jídla bez tuku a tak dál – to vše odpadá. Když vám budeme jídlo vozit, ušetříte čas a dostanete kvalitní stravu přesně spočítanou tak, aby odpovídala energetickému příjmu vhodnému pro redukci váhy.

A jak se vlastně stravujete vy?

Krabičkovou dietou přece. Je to zároveň kontrola.