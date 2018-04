Byzy, čelinž, dedlajn. Ochutnávka nejčastějších pojmů manažerštiny

V ofisech můžete například slyšet: "Během krismesu se lončovala spousta ofrů a promo stíhalo promo. Byl jsem tak byzy, že jsem nestíhal ani pořádný lanč!"

Nerozumíte tomu? Zkuste si osvojit pojmy ze slovníčku manažerštiny, který sestavil Petr Černý v knize Jak udělat kariéru, kterou vydalo nakladatelství Computer Press jako užitečnou pomůcku pro kancelářské krysy.

Atraktivní pekyč

Balíček výhod k platu. Zamilovaný výraz lidí z ejčár, kteří se jeho nadužíváním v náborových inzerátech snaží zastřít skutečnost, že nedostanete zrovna moc keš. V praxi má atraktivní pekyč nejčastěji podobu stravenek Gastroturky.

Autsorsing

Pitva firmy zaživa. Nucený výsek fungujícího oddělení a jeho nahrazení externí partičkou šéfových kamarádů, kteří budou dělat tu samou práci, jen trošku dráž a pomaleji.

Badžet

Rozpočet. Musí to být ta nejmenší věc na světě, protože ať už přijdete s jakýmkoli nápadem, do badžetu se nikdy nic nevejde.

Brejnstorming

Bouře mozků. Módní výraz pro mítink, během něhož jeden borec stojí u flipčartu a vyzývá ostatní ke kreativitě s tím, že žádný nápad není špatný, zatímco skupinka jeho kolegů ho opakovaně usvědčuje ze lži.

Byzy

Vytížený. Správný člověk v ofisu si neustále stěžuje, že je totálně byzy. Na druhou stranu kdyby nebyl byzy, tak by z něj byl lúzr, což je ještě horší. Vzniká tak začarovaný kruh, který ukončí až milosrdný infarkt někdy kolem roku 2050.

Čelinž

Výzva. Přátelské označení pro evidentně nesplnitelný úkol, který vám zadal váš manažer. No a protože tomu hajzlíkovi nemůžete říct do očí, že byste ho i s tím jeho rozmarem nejradši poslali někam, řeknete prostě jen, že je to tak trošku čelinž.

Dedlajn

Okamžik, kdy začínáme na projektu OPRAVDU pracovat.

FMCG (EFEMSÍDŽÍ)

Rychloobrátkové zboží a s ním spojený propagandisticko/nátlakový průmysl. FMCG tvoří banda uštvaných frikulínů, jejichž životním posláním je vnutit vám v srpnu o 1,7 procenta víc psích granulí Arnold než v červenci. Roky strávené v FMCG se u marketingového pracovníka počítají jako očistec – kdo prožil pár let jako džúnjr brend menedžer, jde po smrti rovnou do nebe, popřípadě (u východoasijských firem) se v příštím životě narodí jako elegantní kolie z reklam na psí granule a další pamlsky.

Ejčár (HR)

Lidské zdroje. Jediné oddělení, které bere práci snad ještě ležérněji než marketing. Přesto vám v ejčár nikdy nezvednou telefon ani neodpoví hned na e-mail – oblítat všechny kadeřnice a solárka totiž stojí hodně času.

Hedhantr

Lovec lebek, přesněji člověk, který žije z úspěchu jiných. Záludnější a lépe placená obdoba kanibalů z tichomořských ostrovů, kam ostatně úspěšní hedhantři často létají na dovolenou.

Imič

Nejdůležitější majetek každého člověka v ofisu. Imič je třeba pěstovat tím, že chodíme v kůl botách, hodně mluvíme o sobotním golfu v Mariánkách, a když voláme mamince, jestli už nám vyprala prádlo, jdeme raději na chodbu.

Kerír menedžment

Jistota, že pokud z firmy neodejdete, budete až do šedesáti dřepět na stejné židli a plat se vám bude zvyšovat o 0,25 procenta ročně.

Keš

Prachy. Jediná, a tedy i nejušlechtilejší pohnutka k práci v korporaci. Keš se o víkendech směňuje ve vybraných podnicích za elegantní svetříky a elektronické hračky, čímž vzniká už kolem 25. dne v měsíci silná motivace zůstat u firmy a pracovat dál.

Konzultant

Člověk, který v kariéře dospěl do bodu, kdy už má tolik známých, že nemusí pracovat a stačí mu jen plkat v podnicích svých přátel. Největší přínos konzultantů spočívá v tom, že když někam dorazí, lidé ve firmě se proti nim spojí jako proti společnému nepříteli, a v podniku tak znovu zavládne lepší atmosféra.

Korporace

Forma sociálního násilí, kterou zákony a vlády tolerují, protože odvádí pěkné daně a přes den koncentruje spoustu arogantních lidí, kteří by jinak dělali nepříjemnou atmosféru na ulici.

Kosty

Náklady. Katování kostů je první rozhodnutí, ke kterému ve své genialitě dospěje každý nový sííou. V dalších letech se kosty zase nenápadně šplhají nahoru, ale o tom se nemluví, dokud nepřijde jiný sííou, který je bude katovat.

Krismes

Hlavní roční období v marketingu. Začíná v září, ideálně hned po velkém svátku bektůskůl. Během krismesu se lončuje spousta ofrů a promo stíhá promo. Jsme tak byzy, že kolikrát nestíháme ani pořádný lanč.

Kůl

Univerzální pozitivní výraz. Kůl člověk se pozná podle toho, že má kůl džíny, pořádá kůl akce a vůbec vede kůl život. Nad 30 let je možné být kůl, ale už to leze dost do peněz a výsledky jsou diskutabilní. Nad 40 let už na stav kůlovitosti není možné pomýšlet.

Lončovat

Spustit nějaký proudžekt, promo či produkt. Třeba když starou známou sušenku napatláme z jedné strany marmoškou a zároveň snížíme váhu o 25 gramů, můžeme říct, že jsme právě lončli nový produkt Happy Active Kids With Fruits.

Lúzr

Člověk, který není jako my a naši kamarádi. Častým znakem je, že ještě nejedl v Hergetově cihelně, byl málo v Thajsku a vůbec tak nějak zaostává.

Marketing

Skupina halasících lidiček, kteří jsou ambiciózní, ale nechtělo se jim studovat obtížnou školu.

Midl menedžment

Střední menažerie. Lidé, kteří mají tak vysoké splátky na hypotéku, že pro svou kariéru musí udělat cokoli – bez ohledu na páteř a centrální nervovou soustavu.

Mítink

Porada. Kus vorku bez surfování, často spojený s posloucháním cizích prezošek a především kreslením kytiček, autíček a obličejíků do poznámkového bloku.

Ofsajt

Výjezdní zasedání. Pro dnešní mladé a úspěšné je ofsajt tím, čím byl pro pionýry Artěk. Přes den se ručkuje přes potok (neboj, tým tě podrží!), večer je ideologie a družba s tou kočkou z reklamního.

Pablik rílejšns (PR)

Parta usměvavých lhářů, kteří tráví dopoledne čtením novin a odpoledne proplácením paragonů za včerejší mecheche s novináři.

Prezoška

Budovatelské nadšení a smělá sci-fi převedená do podoby slajdů. V mnoha firmách jediný způsob, jak něco odkomunikovat šéfům.

Proudžekt

Chaotický sled prezošek a mítinků, který může skončit lončem nějakého proma.

Rep

Pěšák marketingu, ve staročeštině prodavač. Zatímco rep by skoro vždycky zvládl práci svých šéfů, jeho šéfové by nasazení v terénu obvykle nepřežili.

Soljúšn

Řešení. Prodávat zboží nebo nabízet služby už není in, teď je třeba poskytnout komplexní soljúšn. Třeba minerálka je komplexní soljúšn žízně a tak podobně.

Spam

Nevyžádaná pošta, nejčastěji od lidí, kteří si myslí, že na velikosti záleží. Nejvýznamnější položka firemní korespondence vůbec. Pokud naše společnost sama rozesílá spam, neříká se mu spam, ale ímejlový ňůsletr.

Technolodži/ajtý

Oddělení IS/IT. Spolu s financemi jediné oddělení, jehož členové opravdu studovali. Odhaduje se, že až čtyři pětiny seznamovacích inzerátů a dvě třetiny diskusí na netu tvoří členové IS/IT, což vysvětluje i chronicky nízkou produktivitu tohoto oddělení.

Tým

Sada dynamických floutků, kteří přemýšlejí, jak svou práci dynamicky přesunout na jiné týmmembry.

Veb

idnes.cz či lidovky.cz, místa, kam si chodíme na 2–3 hodinky denně odpočinout od vorku. Veb bystří naše smysly tím, že nás nutí bleskově překlikávat okna, jakmile se objeví šéf.