Čaloun chytil penaltu

Do branky rezervy ligové Příbrami se v divizním utkání v Přešticích překvapivě postavil bývalý hráč Viktorie Plzeň Michal Čaloun. Podle mínění nejen fotbalových fanoušků to byl jeden z důvodů, proč si hosté odvezli tři body. "Mezi fotbalisty se říká, že nastoupit za béčko je trestem, ale postavil jsem se k tomu čelem," říká třicetiletý brankář. "Naposledy jsem stál mezi tyčemi, když Příbram hrála pohár v Anglii proti Aston Ville. Od té doby mi trenér Jiří Kotrba nedal příležitost, ale věřím, že se to nyní změní,"dodává Plzeňan, který se před několika měsíci nastěhoval do nového vlastního domu. "V Přešticích jsme vyhráli zaslouženě. Fotbal se hraje na góly, a i když domácí měli několik příležitostí, nedokázali je proměnit. Penalta, kterou jsem chytil, kopl Jaroslav Silovský špatně, bylo na něm vidět, že je nervózní. Potvrdilo se opět staré fotbalové přísloví, že penalta se nedá chytit, ale jen špatně kopnout,"dodává třicetiletý fotbalista ze slavné brankářské rodiny Čalounů.