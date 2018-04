Capital Invest – 50 let kapitánem na trhu fondů

Kdo je Capital Invest?

Capital Invest je 100%-ní dceřinnou společností Bank Austria/Creditanstalt. Ta se sice spojila s HypoVereinsbank, v Rakousku však nadále vystupuje pod svým jménem a disponuje sítí 500 poboček, což z ní činí nejrozšířenější rakouskou banku. V České republice se již s názvem Bank Austria/Creditanstalt nesetkáme, od loňského podzimu vystupuje skupina pouze pod jménem HVB Bank Czech Republic. Česká republika však není jediným trhem, na který se CI rozhodla vstoupit. Kromě Německa se soustředí na celou oblast střední a východní Evropy.

V minulých komentářích jsme se věnovali těmto investičním společnostem: 1.IN Akro Conseq IKS ISČS J&T AM OB Invest Newton Pioneer ŽB Trust ING IM Julius Bär Parvest V současnosti spravuje CI kolem 17 mld. euro a s podílem přibližně 20% zaujímá na rakouském trhu druhé místo mezi investičními společnostmi. Zvláště silnou pozici má mezi velkými institucionálními investory, pro něž vytvořila i speciální fondy podle konkrétních potřeb velkých investorů, ať už se jedná o požadavky právní či daňové nebo o poměr výnos/riziko. Je však nutno podotknout, že tyto fondy zatím nemají povolení Komise pro cenné papíry (KCP) k nabízení v ČR a CI dosud o povolení ani nepožádala. Vzhledem k charakteristice těchto fondů a nízkému stupni vyspělosti českého trhu podílových fondů s jejich nabídkou v dohledné době nelze počítat.

V České republice v současné době CI nabízí 29 podílových fondů, které obdržely povolení KCP už 2.1. 2002. Společnost se musela vzdát nabídky fondů fondů v ČR. KCP požadovala podrobné informace i o fondech, které se nacházejí v portfoliu těchto zastřešujících fondů. Vzhledem k náročnosti takového úkolu a vysokým nákladům na získání veškerých informací nakonec CI přestala usilovat o získání povolení a řízení KCP bylo definitivně ukončeno 14.2. 2002. Většina fondů existuje jak v reinvestiční, tak ve výnosové podobě. Je však nutné podotknout, že některé výnosové fondy zatím žádnou dividendu nevyplatily. Zvláštní postavení zaujímají fondy Einstein Absolut a Einstein Relativ. Ačkoliv také získaly povolení KCP, nejsou prozatím k dispozici privátní klientele. Služeb fondu Einstein Absolut tak zatím využívá jen pojišťovna Kooperativa.

Z široké škály fondů vám nabízíme 3 zajímavé možnosti investice:

Název fondu Výkonnost (k 15.7. 2002) Vlastní jmění od počátku roku 1 rok 2 roky 5 let ( v mil. ) CI Gold Stock 46,09% 52,22% 68,58% -14,04% 100,92 EUR CI America Stock -24,29% -29,34% -46,47% -5,39% 87,31 USD CI Euro Corporate Bond 2,68% 4,89% 10,91% 11,01% 347,79 EUR

Zdroj: Fincentrum, Capital Invest

Capital Invest Gold Stock



Fond založený již v květnu 1985 (do 14.5. 2001 pod názvem "Intergold") investuje, jak již název napovídá, globálně do akcií společností těžících drahé kovy (především zlato) a ostatní suroviny. Geografické rozdělení portfolia je vyrovnané, jak také ukazuje následující tabulka:

Země Podíl v portfoliu Kanada 38% Jižní Afrika 23% USA 14,3% Austrálie 13,4% latinská Amerika 3,5%

Pozn.: dopočet do 100% tvoří hotovost (8%)

Fond v poslední době profituje z rychlého růstu ceny zlata a ostatních drahých kovů. Cena zlata obecně roste v dobách krize, a právě v takovém období se nyní hlavní světové ekonomiky nacházejí. Investoři by ale měli brát ohled na to, že vývoj ceny zlata je značně volatilní a cena ve velmi dlouhém období klesá. Nyní se pohybuje cena okolo 320 USD za troyskou unci, v polovině 80. let to bylo ještě okolo 800 USD. Dlouhodobý trend už je patrný i na pětileté výkonnosti. Navíc v posledním měsíci již cena zlata stagnuje, takže s raketovým růstem kurzu fondu, jako tomu bylo v posledním půlroce, již nelze počítat. Výkonnosti tak nyní nejvíce pomáhá slábnoucí dolar, který zvyšuje poptávku po zlatě a tím i jeho cenu. Fond je zatížen vstupním poplatkem ve výši 3,5%, což odpovídá i průměru kategorie akciových fondů.

CI America Stock

Více nejen o fondech Capital Invest se můžete dozvědět ZDE . Fond investuje do akcií největších amerických společností a blue chips. Propad kurzů akcií se samozřejmě nevyhnul ani kvalitním americkým akciím, a tak fond za poslední 2 roky silně ztrácí. Navíc pro české investory zatím nepředstavuje lákavou investici vzhledem ke slábnoucímu dolaru, který výrazně znehodnocuje výnosy. Až opadne negativní sentiment na amerických trzích, mohl by mít velmi dobré perspektivy. Největší zastoupení v portfoliu mají sektory finančnictví, technologií a zdravotnictví. Fond je zatížen vstupním poplatkem ve výši 3,5%, což odpovídá i průměru kategorie akciových fondů.

CI Euro Corporate Bond

Dluhopisový fond investuje především do podnikových a bankovních dluhopisů zemí Eurozóny. S tímto druhem investice se pojí vyšší riziko než s investicemi do státních dluhopisů, a tomu odpovídá i složení portfolia podle bonity. Dluhopisy třídy BBB tvoří více než polovinu, do bonitní třídy A spadá téměř 40% portfolia. V krátkém období se mu daří překonávat průměr sektoru evropských fondů korporátních dluhopisů, ale v dlouhém zatím mírně zaostává. Fond je zatížen vstupním poplatkem ve výši 3%, což je sice více než průměr u dluhopisových fondů, ale vzhledem k zaměření na podnikové dluhopisy a vyšší rizikovost není nijak přemrštěný.

Investoři v České republice se donedávna mohly stát podílníky fondů od investice ve výši minimálně 100 000 Kč. Přes prázdniny byl však limit snížen na přijatelnějších 30 000. Stále se však jedná o částku několikrát vyšší, než jakou stanovuje konkurence. Pokud se toto snížení pozitivně projeví na čistých prodejích, bude limit 30 000 zachován i po prázdninách. O správci podílových fondů Capital Invest a o jejích fondech nabízených v České republice se další informace dozvíte ZDE.

Jaké jsou vaše zkušenosti s fondy Capital Invest? Uvažujete v době sílící koruny o investici do fondů denominovaných v cizích měnách? Těšíme se na vaše názory!