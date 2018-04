Vymyslel nápoj z cascary. Vaří ho v českém pivovaru a už exportuje

„Mám blízko i k pivu, mám ho rád, ostatně napovídá to i mé příjmení. Proto mě napadlo připravit v pivovaru hotový vyladěný produkt v podobě limonády, který si můžete dát třeba v kavárně, bistru nebo restauraci,“ říká podnikatel Jiří Sládek.

Jak ale zjistil, připravit takovou kávovou „limču“, aby se vpila do chuťových pohárků a měla správnou trvanlivost, není vůbec snadné. „Nápad přijde mnohdy snadno, ale důležité a mnohem náročnější je ho uskutečnit,“ poznamenává Sládek.

S podporou malého českého rodinného pivovaru se mu to nakonec podařilo. Limonádový nápoj nazval Cascara Fizz a zdá se, že jeho podnikatelský nápad byl dobrý tah. Po testovací sérii více než 30 tisíc kusů kávovníkové limonády se zaprášilo a v soutěži Rozjezdy pro začínající podnikatele za tento nápoj získal 3. místo. Letos chce zdvojnásobit produkci a plánuje export do dalších evropských zemí.

Bylo těžké vyladit recept tak, aby limonáda chutnala vám i ostatním?

Recept jsem ladil dlouho, ale nevnímám ho tak, že je definitivní. Může se ladit dál, nemusí být za rok či dva stejný, i když určitý základ v něm přesto bude. Najít základní recept bylo poměrně těžké, ale to je přirozený proces pro cokoli. Teď jsem s receptem spokojený, ale pořád ho nevnímám jako definitivní, třeba ho v tomto roce ještě trošku změním.

Co je v limonádě kromě cascary?

Je založena na unikátních sezónních ingrediencích. Přidáváme do ní kvalitní třtinový cukr a přírodní ovocné šťávy, které se chuťově kombinují s cascarou. Takže jde o nealkoholickou přirozeně kofeinovou limonádu z cascary, což je ovoce kávovníku, neboli slupka a dužina samotného nepraženého kávového zrna.

Jiří Sládek (1984) Vystudoval arabštinu a blízkovýchodní studia na Západočeské univerzitě v Plzni.

Podniká s kávou od roku 2012, je spoluzakladatel kávového projektu BrewBar.

V roce 2016 začal ve spolupráci s rodinným pivovarem vyrábět kofeinovou limonádu, kterou nazval Cascara Fizz. Cascara je ovoce kávovníku – slupka a dužina samotného nepraženého kávového zrna.

Jeho podnikatelský projekt získal 3. místo v celorepublikové soutěži Rozjezdy.

Máte na ladění receptury své ochutnávače, nebo se spoléháte jen na svou vlastní chuť?

Názory okolí jsou určitě velmi důležité. Teď už se limonáda běžně prodává, takže máme i ohlasy a komentáře lidí, kteří ji ochutnali. Pro spoustu lidí je chuť této limonády naprosto nová věc. I když znáte cascaru jako čaj, možná vám bude tato chuť povědomá, ale celkově je tento nápoj zcela chuťově nový. Ale jak se říká – sto lidí, sto chutí. Každý vám může říci něco jiného. Proto se recept snažím postavit tak, že dám na vlastní chuť a věřím, že když limonáda chutná mně, bude chutnat i dalším lidem.

Nápoj vyrábíte v malém rodinném pivovaru nedaleko Prahy. Trvalo vám dlouho, než jste našel výrobce?

Bylo to hodně komplikované a těžké. Výroba je technologicky náročná, není vůbec snadné vyrobit fizz, který zajímavě chutná a má svou trvanlivost. Získat výrobce bylo náročné, ale podařilo se to. Podnikání je o lidech. Žádný papír, žádná smlouva ani faktura byznys nedělají. Mám rád byznys, který je na rovinu, bez kliček.

Čím jste rodinnou firmu přesvědčil, aby s vámi začali spolupracovat?

Věřili mi, produkt jim chutnal. Spousta věcí je založena na důvěře a mezi námi byla důvěra od začátku. Fandí mi, i když si myslí, že jsem tak trochu blázen. V tom pivovaru jsou skvělí lidé, svou práci dělají srdcem, cítím od nich podporu. Bez nich bych tuto novinku nemohl vůbec vyrobit a jsem za to vděčný, že jsem našel partnera, který se mnou do toho šel. Zakoupit si vlastní technologii by pro mě bylo opravdu velké sousto, taková investice by stála miliony.

Váš podnikatelský projekt získal loni 3. místo v soutěži Rozjezdy. Co vám to dalo?

Chtěl jsem si otestovat, zda jde jen o můj bláznivý nápad, nebo zda limonáda z cascary někoho opravu zaujme. A ukázalo se, že nápoj zaujal.

Loni jste vyrobili okolo 30 tisíc lahví této limonády, kde všude už tuto novinku mohli lidé ochutnat?

Zatím jsou to specializovaná místa, na distribuci jsem zatím sám, takže to jde pomalu. Limonáda se momentálně prodává na 60 místech v České republice a počet narůstá, jsou to většinou kavárny. Dále se dá ochutnat i na Slovensku a v Rakousku ve Vídni. Teď se snažíme tuto novinku dostat i do Berlína.

Jak jste na to šel, abyste odběratele s limonádou z kávovníku seznámil?Ze začátku jsem rozdával vzorky, ale to nefunguje.

Proč to nefunguje?

Protože se vzorek většinou nedostane k tomu, kdo o něm může rozhodnout. Nebo se vzorek vypije a jednoduše se na něj zapomene.

Jak tedy dáváte o limonádě vědět?

Všechno zatím funguje přes sociální sítě Facebook a Instagram. Zjistil jsem, že tyto sociální sítě mají obrovský potenciál. Prakticky celou loňskou výrobu jsem prodal přes Facebook. Funguje to na doporučení těch, kteří již limonádu ochutnali a zpětně se mi ozvou.

Nepřemýšlíte o tom, že byste přibral nějakého parťáka?

Zvažuji to, ale doba na to ještě nenazrála, zatím jsem na začátku. S postupným růstem, který předpokládám a věřím v něj, takové rozhodnutí ale nastane. Být na všechno sám, nejde.

Kamarádi včetně mé přítelkyně mi pomáhají a fandí. Teď už připravujeme i vlastní webové stránky a e-shop. Zatím jsem na začátku, projekt mě stál spoustu peněz, musí být z čeho dávat. Diktát trhu je nekompromisní. Kdybych nebyl tak umanutý, produkt by vůbec nevznikl. Kdybych byl racionální, a měl se znovu rozhodnout, zda se do výroby pustit, asi bych si to rozmyslel. Ale snažím se to držet svým bláznovstvím. Ale věřím, že se projekt rozběhne.

Kolik peněz vás vývoj a výroba limonády zatím stály? Máte to spočítáno?Mám, vzal jsem si půjčku, věděl jsem, do čeho jdu od samého začátku. Zatím to je investice v řádu několika set tisíc korun. Tento byznys je zároveň náročný na dostatek hotovosti. Musím mít totiž dostatek suroviny, která není dostupná po celý rok. Musím ji koupit předem a musím mít naplánováno, jak dlouho tato zásoba vystačí. Musím mít i předem domluvený kontrakt s producentem, který cascaru dodá v potřebné kvalitě. Není to jen tak, zajet někam a nakoupit kvalitní surovinu určitých chuťových vlastností, na kterých je postavená limonáda. I to je zcela zásadní. Cascara, kterou potřebuji, musí mít přirozenou sladkost a určitý charakter vůně.

Máte už vybraný okruh těchto producentů?

Ano, spolupracuji s několika farmáři, kteří mají potřebnou kvalitu suroviny. Teď se začíná rýsovat spolupráce s několika dalšími producenty, kteří se snaží vyprodukovat cascaru poprvé. Inspirovalo je, že se z ní dá něco dělat. Je to zatím v pilotní fázi. Producenti o využití cascary už delší dobu přemýšlejí, ale zatím nevěděli, jak to uchopit.

Nemáte obavu, že vám nápad někdo ukradne a pustí se do vlastní výroby cascarového nápoje?

Tomu nejde zabránit. Vždycky tomu tak bylo, originální myšlenka neexistuje. Každý nápad je sumou předchozích inspirací. Je spousta lidí, kteří jen kopírují. Děje se to, takový je život. Pokud se někdo bude inspirovat, producentům cascary to jen pomůže. Ale když někdo začne dělat stejnou věc, výsledný produkt nebude nikdy stejný. I když bych dal někomu recept, věřím, že ve výsledku by vyrobil jiný nápoj.

Limonád je na trhu hodně, je těžké prosadit další nápoj?

Je to hodně těžké. Nejtěžší je získat vstřícnost a otevřenost lidí k novým věcem. Spousta lidí necítí takovou potřebu, říkají: „Proč další limonádu.“ Tato limonáda není tuctová a nemůže být ani levná. O to je to těžší. A někoho třeba ani chuťově nezaujme.

Když jste rozdával vzorky na ochutnání, jaká odmítnutí jste si musel vyslechnout?

Spousta lidí nerado sděluje upřímný názor. Dostat zpětnou vazbu je komplikované. Setkávám se proto většinou s pozitivními ohlasy. Negativní reakce většinou nebývají, protože spousta lidí nechce kritizovat. Většinou reagují hlavně na cenu.

Jak jste ji stanovili?

Stanovili jsme ji podle kupní síly a nákladů. Třetinka se prodává v české kavárně za 65 korun. Když si dáte dobrou kávu, také za ni dáte takovou cenu. Cascaru Fizz není levné vyrobit. Cascara je drahá a často dražší než káva samotná. Když k tomu přidáte kvalitní třtinový cukr a kvalitní ovocné šťávy, i tyto další suroviny něco stojí. A když k tomu přidáte lidskou práci, nemůžete prodávat se ztrátou.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Myslím, že je to běh na dlouhou trať. Tento podnikatelský projekt je jako malé dítě. Musíte se mu hodně věnovat, ale když dítko povyroste, bude to již snazší. Na takovém projektu nejde rychle zbohatnout. Teď se chci se zaměřit na export, myslím, že tato limonáda má obrovský potenciál v zahraničí, takže bych ji rád dostal do dalších evropských zemí a letos zdvojnásobil produkci.