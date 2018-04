Časem šetřil už Komenský

Nejde totiž o nic jiného než o to, jak si zorganizovat čas a zbytečně nezdržovat sebe ani své kolegy v práci či obchodní partnery.

Všichni si asi ze školy pamatujete Komenského hlavní zásady, které hlásaly, že škola má být hra: zvesela se učí rychleji - a tím se šetří zejména čas. Stejnou teorii jako před mnoha desetiletími Komenský hlásají v dnešní době i teorie time managementu.

Právě hravost byla jedním z důvodů, proč nesmlouvaví jezuité tak rádi v Komenského díle škrtali. Učení přece musí být vážné, důstojné, bez jakýchkoliv "pubertálních skopičinek". Jezuitské názory bohužel přetrvávají i u některých "expertů" na kurzy time managementu. Poznáte je podle toho, že kladou důraz na takové podružnosti jako tmavé sako, vhodnou kravatu, vždy zapnutý projektor s notebookem a doprovodným pásmem v softwaru, který je momentálně opravdu in.

Hlavně se tvářit vážně, občas prohodit něco anglicky, citovat moudrosti amerických vzorů obdobně jako nedávno sovětských. A ukazovat pěkným laserovým ukazovátkem. Komenský by nesouhlasil, protože tvrdil: vesele a neformálně jde vše rychleji a lépe.

Příliš mnoho informací uškodí

Aniž Komenský mohl tušit, jak moc budeme na začátku 21. století zavaleni informacemi, přesto pro nás měl několik rad. "S knihami švárně zacházej; jich nemnoho měj, ale vybrané," říkal a dodával, že nemá smysl shromažďovat knihy, pokud člověk nemá čas si je přečíst.

Jak to využít v současné době, kdy většina lidí hledá informace nejčastěji na internetu? Nenechte se jimi zavalit, vybírejte si webové stránky, které jsou jednak užitečné, ale také důvěryhodné. Výzkumy ukazují, že většina lidí na internetu nehledá ani tak potřebné zdroje, jako zábavu. Jestli tedy rádi jen tak beze smyslu brouzdáte po sítí, nechte si to na doma a nezdržujte se v práci.

Komenský má ještě další radu týkající se zpracování informací: "Hvězdičkami po krajích znamenanými paměti pomoc žádný nebrání; nýbrž rada jest." Pro ty, kteří nejsou schopni pochopit archaický jazyk, překládáme: ať už čtete cokoli užitečného, dělejte si vždy poznámky. Dnes už nemusíte do knih, ale třeba do jedné složky na svém osobním počítači. Shromážděné nápady se vám jistě budou dříve nebo později hodit. Nejvíce času podle Komenského získáte, když budete rozumně hospodařit s vlastními nápady. Nemrhat jimi, nenechat je překrýt jinými myšlenkami, protože by upadly v zapomnění.

Velká a moderní didaktika

Ve své rozsáhlé knize Velká didaktika Komenský také připomíná, že všichni se musí dál učit. I to šetří čas, soudí Komenský: "Tupec proto, aby ostatní nezdržoval svou tupostí. Inteligentní člověk proto, že bez vzdělání nebude chytrý, ale vychytralý." I tyto názory mají platnost v dnešní době, celoživotní vzdělávání pomáhá nejen se udržet po dlouhou dobu na vrcholu ve svém zaměstnání, ale trénuje také mozek.

Na konec už stačí připomenout další radu, kterou učitel národů považoval za nezbytnou a věnoval jí celou kapitolu s názvem Jak hájit tělo před nemocemi a úrazy. Shromáždil v ní i na dnešní poměry zcela moderní rady o užitečnosti tělesného pohybu, čerstvého vzduchu, zdravé stravy. Uzavírá ji pak obecně známým dělením 24 hodin každého dne na tři stejné díly. Osm hodin spánku, osm hodin jídlo, sebeobsluha, odpočinek, rekreace a osm hodin práce. Tak přinese práce za daný čas maximum užitku.