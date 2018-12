Vydáte stovku, pětikoruna se vám vrátí, někdy i mnohem víc

Portálů nabízejících cashback je spousta. Podmínky jsou u nich velmi podobné, důležité je, kolik a jaké sdružují obchodníky. Ti velcí mají víceméně nasmlouvané stejné obchody (Aliexpress, Booking, eBay, Bonprix, Mall), ale pro vás budou podstatné i firmy, kde jste zvyklí často nakupovat, třeba oblečení, potřeby pro zvířata, elektroniku či léky.



Za registraci vám někde ještě zaplatí

Mezi portály s nejvíce spolupracovníky patří třeba Tipli.cz, které jich má v Česku 750, PlnáPeněženka.cz má 655 obchodníků. Vybrat si můžete i více zprostředkovatelů, registrace je ve všech případech zdarma, někde vám za ni dokonce zaplatí. U Tipli.cz je to stokoruna, VratnéPeníze.cz dávají 50 korun + stokorunu, pokud máte promo kód z MF DNES. Jen pozor, abyste pak neměli zmatek v tom, kde všude vlastně nakupujete a přes koho.

Registrace sama není moc složitá, jen si pamatujte, že jde o peníze, a tak zvolte nějaké trochu složitější. Nedivte se, když po vás budou chtít číslo účtu, je to účet, na který budou posílat vaše provize, až o ně požádáte.

Stáhněte si aplikaci

Do obchodů můžete vstupovat buď ze stránek zprostředkovatele (což je popravdě trochu nepohodlné), nebo si stáhnout aplikaci, která vás upozorní, že jste na stránkách spolupracujícího obchodníka. Prostě na vás vyskočí okénko s upozorněním, vy na ně kliknete a z nákupů vám půjdou provize. Za stažení této aplikace navíc dostanete další bonus v řádu několika desetikorun. „Aplikace upozorní i na možnost získání cashbacku přímo ve výsledcích vyhledávání konkrétního zboží na vyhledávači Google či na porovnávači cen Heureka,“ doplňuje informaci o projektu VratnéPeníze.cz produktový manažer Petr Michálek.

Upozorňovací aplikace nefungují ve všech prohlížečích – problém mohou mít ti, kdo používají Internet Explorer, naopak bez potíží to je obvykle v Google Chromu. Pokud používáte nějaký program k omezení zobrazovaných reklam, nemusí se přesměrování povést. Alespoň to tak říkají zprostředkovatelské portály. Praktická zkušenost praví, že přesměrování se povede a příslušné body se načtou.

Přímo na stránkách obchodníků odkazy na zprostředkovatelské portály nehledejte. Byli by sami proti sobě, kdyby zákazníka, který už na jejich stránce je, posílali k někomu, s kým by se pak museli dělit o zisk.

Nakupujte a čekejte na provizi

Na co ještě dbát? Dejte pozor, když se zboží po rozkliknutí otevírá v novém okně prohlížeče. V takovém případě se může stát, že se návaznost na cashbackový portál ztratí. Typické je to třeba u Aliexpressu. Tam ale docela dobře funguje varianta nejprve naplnit košík a pak se teprve propojit s cashbackem – vybrané zboží nikam nezmizí a zaregistruje se vám celý nákup. Provize se na vaše konto u zprostředkovatele nenačte hned. Čeká se na potvrzení od obchodníka, že jste zaplatili. A pak také na to, že jste zboží ve 14denní zákonné lhůtě nevrátili. Portály obvykle připisují body (koruny) v řádech týdnů.

Provize záleží na typu zboží. U běžných nákupů se pohybuje od dvou do deseti procent, ale můžete narazit i na slevy velmi vysoké, klidně 25, 30 i 40 procent, to je však spíš jen lákadlo. Nepočítejte s tím, že byste takovou odměnu získali při nákupu bot či elektroniky. Tolik můžete ušetřit při pořizování pojistek nebo třeba hostingových služeb. A to jsou věci, které většina lidí nenakupuje opakovaně. Zprostředkovatel se s vámi obvykle dělí o provizi systémem půl na půl. Zajímavý model má portál Hamty.cz. Z přiznané provize si strhne měsíční odměnu podle ceníku. Od provize tisíc korun měsíčně je to oproti ostatním portálům výhodnější, do té doby jde také o polovinu.

Za doporučení je také odměna

Další výhody můžete získat za doporučení konkrétního portálu kamarádům. Bonusy (100 až 300 korun za jednoho) získáte, když se zaregistrují a přes portál nakoupí.

Někde můžete doporučit třeba všechny své přátele z Facebooku, jinde je limit omezen, například PlnáPeněženka.cz třemi stovkami odmění dvacet doporučení (maximálně tedy dostanete 6 000 korun). Složitě vypracovaný systém mají na Získejte.cz – za každých deset doporučených klientů můžete inkasovat až 4 000 korun, když budete vy i oni dost nakupovat. Stejně jako Získejte ani Vratné peníze či Hamty nemají počet doporučení nijak omezen. Ale popravdě, kolik napočítáte lidí, které byste na podobnou službu odkazovali, aniž byste měli pocit, že nejste na obtíž jako agent s teplou vodou?

Necháte si poslat peníze. I tisíce

Poslání peněz na účet je jednoduché. Například u Pricelessspecials si můžete nastavit limit – když ho dosáhnete, pošlou se vám automaticky peníze na přednastavené konto v bance. Některé společnosti poukážou klidně korunu, jiné čekají, až nashromáždíte vyšší částku, a peníze uvolní třeba od stokoruny. Portály se rády chlubí částkami, které lidem ušetřily. Nezřídka se ta čísla šplhají k milionům. Například nejvyšší vyplacená částka za jeden nákup byla u Získejte.cz 23 266 korun a tomuto uživateli společnost za poslední rok vyplatila už 130 tisíc.

Co je cashback Cashback znamená dvě různé věci: Do e-shopu se dostanete díky doporučení prostředníka, tomu obchod vyplatí provizi, o kterou se s vámi rozdělí.

Při platbě kartou v kamenném obchodě řeknete obchodníkovi, aby vám vydal i hotovost. Její hodnota se vám odečte z účtu v rámci nákupu.

Ale to je spíš teorie: „Někteří uživatelé nakupují i denně a ve vyšších částkách, zejména v zahraničí, a zboží pak prodávají prostřednictvím svých e-shopů nebo jiných kanálů v Česku,“ vysvětluje Václav Pěcháček z Refundo.cz.

My „normální“ se pohybujeme v mnohem nižších částkách. Například já jsem se do jednoho z portálů zaregistrovala v září, za tu dobu jsem přes něj nakoupila třeba velké pytle psích granulí, jedny boty a výrazně zlevněný mixér. V bonusech mám 220 korun. Z toho se asi rodinný rozpočet na hlavu nepostaví a já snad mám tolik rozumu, abych kvůli pár korunám cashbacku nenakupovala zbytečnosti. Ale i při běžném rozumném utrácení se mi může vrátit tisícovka za rok.

Pět kroků k nejnižší ceně

1. Zadejte si název zboží do některého z porovnávačů cen, vyberte nejlevnější nabídky, přičtěte cenu dopravy. Zhodnoťte kvalitu obchodníka podle recenzí.

2. Pokud se lze do vybraného obchodu dostat přes zprostředkovatele, udělejte to, z ceny získáte ještě peníze zpět.

3. Našli jste navíc do obchodu slevový kupon? Můžete ho zkusit použít. Ale pozor – obchodník sám rozhoduje, jestli umožní využít slevu z kuponu a ještě vyplatí provizi, není to obvyklé, takže když se výhoda liší, vyberte si raději jen tu vyšší.

4. Pro jistotu se podívejte do obchodu, kde jste nakupovali dosud – i po všech slevách se může ukázat jako nejlevnější.