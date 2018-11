Pokladna v obchodě může posloužit i jako šikovný bankomat zdarma

Cashback je výhodnější než výběr hotovosti z bankomatu cizí banky, je totiž zdarma. Funguje tak, že když v obchodě platíte kartou, můžete si obchodníkovi říct o hotovost. Ten vám ji vydá ze své kasy a přičte ji ke karetní útratě. Jako byste si peníze v obchodě koupili spolu s nákupem na víkend. Přitom to není drahé. Pokud použijete klasickou debetní kartu, vybíráte zcela zdarma. Když banka umožňuje cashback kreditkou, někdy poplatek účtuje, vejdete se však do dvaceti korun.



Cashback můžete využít v síti prodejen Albert, COOP, Globus, Penny Market, Žabka, Teta, EuroOil, ale i u mnoha malých obchodníků mimo řetězce. „Na domácím trhu poskytuje službu cashback téměř deset tisíc obchodních míst. Bohužel tato místa nejsou utříděna do nějakého vyhledávače či databáze,“ uvádí Roman Kotlán ze Sdružení pro bankovní karty. Jednotlivá místa, která službu cashback umožňují, jsou u vchodu či u pokladny označena samolepkou.

Podmínky, za kterých si peníze můžete tímto způsobem vybrat, by měly být jednotné. Původně bylo třeba nakoupit alespoň za 300 korun, pak jste si mohli říct o hotovost až 1 500 korun. Nově stačí nákup za korunu a k tomu si můžete nechat „přibalit“ až tři tisíce. Nové podmínky platí od července.

U kreditek pozor

U debetních karet byste při výběru hotovosti k nákupu neměli narazit na žádnou komplikaci. S kreditní kartou buďte obezřetnější – třeba v případě UniCredit Bank a Raiffeisenbank bezúročné období, které banka poskytuje u placení za nákup, při cashbacku neplatí.

Služba funguje jen u klasických karet, kartu je totiž potřeba protáhnout terminálem a zadat PIN. S bezkontaktní kartou to není problém, ale pokud používáte platební nálepku, nebo u pokladny platíte mobilem, cashback využít nemůžete.

A poslední, celkem logická věc: může se stát, že malý obchodník, který běžně cashback poskytuje, nemá v kase dost peněz a nemůže požadavku zákazníka vyhovět.

Cashback je zatím popelkou

V Česku tato služba zatím moc netáhne. „Lidé mají často dojem, že využitím služby, kterou neznají, zpomalí odbavení fronty u pokladny a nechtějí zdržovat. Určitě by pomohla i větší propagace přímo u obchodníků, často se ani u pokladny nedozvíte, že máte službu cashback k dispozici. Osobně věřím, že by pomohl i lepší název služby,“ vysvětluje Ondřej Hák z Equa Bank.

Opravdu jen výjimečně se setkáte s aktivním přístupem, kdy by se vás při placení prodavač sám zeptal: „A budete chtít i nějakou hotovost?“ „Kartou platím všude, kde je to možné, ale dotaz na cashback jsem dostala jen jednou,“ popisuje Jindra Nováková z Prahy.

Banky a obchodníci službu sice umožňují, ale příliš ji nepropagují. Ono už jen sehnat seznam zapojených obchodníků je složité. ČSOB ho má na webu skrytý v mapce poboček, u jiných bank po zadání klíčového slova cashback nevypadne z vyhledávače nic. Na přímý dotaz odpovídají poněkud legračně, „že konkrétní obchodníky bez jejich souhlasu nemohou uvádět“.

Poplatky za využití služby cashback* Banka Výběr debetní kartou Výběr kreditní kartou Bezúročné období**

Air Bank zdarma nenabízejí nenabízejí Creditas zdarma nenabízejí nenabízejí Česká spořitelna zdarma zdarma 55 dní

ČSOB zdarma zdarma 55 dní

Equa Bank zdarma nenabízejí nenabízejí Fio zdarma nenabízejí nenabízejí Komerční banka zdarma zdarma 45 dní

Moneta Money Bank zdarma 19 Kč*** 50 dní



Raiffeisenbank zdarma 10 Kč není

Sberbank zdarma zdarma 45 dní UniCredit bank zdarma 19 Kč není



* obchodník zákazníkovi neúčtuje nic, poplatek může účtovat banka (podobně jako poplatek za výběr z bankomatu

** při výběru hotovosti kreditní kartou u obchodníka

***pokud kartu klient aktivně používá, pak je výběr zdarma

Podmínky u obchodníků Společnost Minimální nákup* Maximální výběr Albert 300 Kč 1 500 Kč

Čepro/EuroOil 300 Kč 1 500 Kč

Globus 1 Kč 3 000 Kč

Jednota 1 Kč 3 000 Kč

Konzum 1 Kč 3 000 Kč

Penny Market 1 Kč 3 000 Kč

Teta 300 Kč 1 500 Kč

Žabka 300 Kč 1 500 Kč



*aby si zákazník mohl říci o hotovost, musí utratit alespoň uvedenou částku

Problém bude nejspíš v tom, že jde o službu doplňkovou. Obchodníci jsou pro banku levným bankomatem, protože za poskytnutí peněz nedostanou žádnou odměnu. Pro klienty, kterým jejich banka zpoplatňuje výběry z bankomatu, je to však rychlá a levná varianta výběru hotovosti i v místech, kde není bankomat na každém rohu.