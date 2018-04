Částečný invalidní důchod starobní penzi neovlivní

Základní věk odchodu do důchodu je od roku 1996 u mužů 60 let a 57 let u žen. Ženám se za každého potomka snižuje věk o jeden rok, maximálně však za pět dětí. Od té doby se za každý rok připočítávají mužům dva měsíce a ženám čtyři měsíce tak, aby na konci roku 2012 byl věk odchodu do důchodu 63 let.

Na otázku odpovídala Klára Valentová z advokátní kanceláře Ambruz & Dark. Vycházím z toho, že počítáte s přiznáním částečného invalidního důchodu a dalším výkonem svého zaměstnání. Pokud budete při pobírání částečného invalidního důchodu pracovat na částečný nebo plný pracovní úvazek, bude se při stanovení výše starobního důchodu vycházet z výpočtového základu, který se odvíjí od výdělku, minimálně však z takového, z něhož byl vyměřen částečný invalidní důchod. Pobírání částečného invalidního důchodu nebude mít tedy na výši starobního důchodu negativní vliv.

V případě, že částečný invalidní důchod vám nebude přiznán, je můžete požádat o předčasný starobní důchod. Odchod do předčasného starobního důchodu je však finančně méně výhodný než odchod do řádného důchodu. Výše předčasného starobního důchodu je nižší než výše řádného důchodu a s dovršením důchodového věku se nemění. - čtěte Odchod do předčasného důchodu se nevyplatí

Jestliže budete na základě lékařského posudku uznán dlouhodobě nezpůsobilým konat dosavadní práci, jde o jeden z možných výpovědních důvodů. Pokud vám zaměstnavatel dá v takovém případě výpověď, není nárok na odstupné.