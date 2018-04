Očekávají se od něj praktické obchodní zkušenosti. Základní data, se kterými Category Manager pracuje, jsou prodejnost zboží (historie obratu, tržní podíl atd.), ziskovost a umístění zboží v prostoru daném pro kategorii. Dalším zdrojem pro Category Managera jsou data o nákupním chování spotřebitele.

Kategorie zboží, které má tento pracovník na starosti, mohou být tvořeny různě: například tak, aby jeden výrobek podporoval prodejnost druhého (inspiroval k nákupu druhého výrobku). Nejlépe tak, aby si zákazník uvědomoval potřebu nákupu více produktů z dané kategorie. Nebo tak, že celá kategorie je zákazníkovi - spotřebiteli nabídnuta tak, aby se v ní snadno a rychle zorientoval, nebo naopak aby byl motivován ke koupi jiného výrobku, než pro který si přišel.

Category Manager může být na straně výrobce, kdy skládá kategorii z vlastních produktů, nebo na straně maloobchodníka, kdy kategorii naplňuje na základě nabídky trhu a tvoří ji produkty od více výrobců. V poslední době je běžné, že výrobce - "lídr trhu" zpracovává pro maloobchodníka celou kategorii, tedy ze svého i konkurenčního zboží.

Category Manager musí být dobrým analytikem, orientovat se v nákupních trendech a měl by si dobře rozumět s počítačem. Kandidáti by měli mít vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického směru, vítané jsou i další kurzy, jako je MBA. Orientačně se finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta pohybuje od 25 000 na juniorských do 60 000 korun na seniorských pozicích.



