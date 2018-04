CCS a Triangl - sňatek z rozumu?

Velmi zajímavé spojení přichystaly společnosti CCS a Český Triangl. V jejich případě totiž nedochází k propojení aktivit konkurentů, nýbrž společností s poměrně odlišným zaměřením. Jaké jsou důvody a cíle tohoto spojení?

Kdo je kdo?

Společnost CCS vznikla v roce 1991 státním podnikem Benzina a německou společností BZA (49procentní podíl). Byla založena se záměrem odstranit v té době používané poukázky na odběr benzínu. Karty měly zvýšit samotnou bezpečnost uživatelů těchto poukázek a zároveň zamezit používání k nákupu jiného zboží. Zavedení platebních karet namísto původních talonů se setkalo s velkým úspěchem. Systém karet CCS funguje na principu stanovení zálohy, kterou zákazník každý měsíc pošle na účet. CCS si tuto zálohu zinkasuje ve formě rezervy a klient si následně čerpe složenou zálohou při koupi pohonných hmot. Tento systém odstranil předchozí nevýhodu spočívající v následné fakturaci již odebraných pohonných hmot prostřednictvím talónů. CCS totiž měla při použití talónů problém s vymáháním některých pohledávek, neboť ne všichni klienti měli řádnou platební disciplínu.

Principy tohoto systému v podstatě zůstaly zachovány až do současnosti, přičemž samozřejmě došlo k výraznému rozšíření spektra služeb a škály karet. V současné době nabízí CCS karty pro občany i podnikatele. Svým klientům umožňuje prostřednictvím karet i placení v nejrůznějších stravovacích zařízeních. Většina karet CCS je dnes již čipového charakteru, což odpovídá nejmodernějším požadavkům na bezpečnost transakcí a zároveň rozšiřuje jejich možnost použití. Každá karta zároveň poskytuje majiteli ochranu v podobě úrazového pojištění pro případ úrazu s trvalými následky a případ smrti.

Ostravská společnost Český Triangl je důležitým hráčem na trhu spotřebitelských úvěrů. Na rozdíl od svých největších konkurentů jako je Home Credit, Cetelem či GE Capital Multiservis však nabízí svoje zboží výhradně dle firemního katalogu a co je ještě důležitější bez jakéhokoli úrokového navýšení. To v řeči laiků znamená, že si klient může přesně spočítat a určit, jak dlouho bude splácet a kolik bude činit hodnota akontace. Součet akontace a všech splátek se v případě této společnosti bude rovnat ceně uváděné v katalogu. To samozřejmě u zmiňovaných konkurentů neplatí s výjimkou ojedinělých marketingových akcí. Kromě toho zajišťuje společnost pro své klienty dovoz objednaného zboží domů zdarma.

Co přináší každá ze stran do svazku

Společnost CCS získala rozhodující kapitálový podíl na základě přátelského vstupu do Trianglu. Ten disponuje na poli spotřebitelských úvěrů přibližně 100 tisíci zákazníky, velmi kvalitní logistikou a zároveň úzkými vztahy se širokým spektrem dodavatelů v oblasti spotřebního zboží.

Společnost CCS na druhé straně přináší do vzájemného svazku 37 tisíc zákazníků, kteří disponují dohromady téměř desetinásobným počtem vydaných platebních karet. Je dominantním hráčem na trhu nebankovních platebních karet v České republice a disponuje nejmodernější technologií v oblasti informačních systémů a platebních karet.

Co si slibujete od kapitálového vstupu CCS do Trianglu? Jaké nové služby by měla synergie těchto firem přinést? Těšíme se na vaše názory.