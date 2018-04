ČD vybraly ING i se špatným řešením

Krok zadlužených Českých drah je rozšířením v současné době již poskytovaných příspěvků do ABN Amro penzijního fondu. ČD tak chtějí přidat svým zaměstnancům a zároveň ušetřit na sociálních odvodech. Pokud by svým 83 000 zaměstnancům totiž přidaly 600 Kč měsíčně formou mzdy, stálo by je to o 17,4 mil. Kč měsíčně více! Potenciálním rizikem do budoucna je časově omezený závazek ČD, které se zavázaly takto svým zaměstnancům přispívat zatím jen po dobu pěti let. O kolik přijdou zaměstnanci drah

Vybrané druhy pojištění, jemně řečeno, rozhodně nepatří k produktové špičce českého trhu. Dokonce sama ING Nationale Nederlanden disponuje pojistkami s podstatně lepšími parametry, například v podobě důchodového pojištění Investor.

Modelové situace pro 30-tiletého klienta, který spoří až do splnění podmínek pro získání daňových výhod, tj. do 60 let. Předpokládané zhodnocení ve výši 6% p.a. Produkt Pojišťovna Naspořeno za 30 let NN 2120 ING N-N 258 733 Kč* NN 3220 ING N-N 290 293 Kč* T150 Investor ING N-N 485 171 Kč

* Bez zvýhodnění 9 % z úložky v prvních 5 letech T150 Investor vychází velmi dobře i ve srovnání s konkurenčními produkty jiných pojišťoven. To ovšek rozhodně neplatí pro NN 2120 a NN 3220. U Investora je ovšem důležité podotknout, že na rozdíl od podobně dobře vycházejících produktů jiných pojišťoven , neobsahuje garantovanou míru zhodnocení, což ho poněkud znevýhodňuje zejména u konzervativních klientů, kteří preferují nižší, avšak zaručený výnos.

Vybrány přesto byly:

NN 2120 – kapitálové životní pojištění s jednou pojistnou částkou

NN 3220 – kapitálové důchodové pojištění

Po dobu prvních pěti let ING N-N nabídlo zaměstnancům Drah bonifikaci ve výši 9% z roční celkové úložky, tedy součtu vlastní platby a příspěvku zaměstnavatele. To sice o něco vylepšuje nevýhodné spořící parametry pojistek, ale časové omezení bonusu spolu s níže popsanou extrémně nízkou kapitálovou hodnotou po 30 letech trvání nebudí důvěru v objektivní výběr poskytovatele. Přinejmenším mělo dojít k pečlivějšímu porovnání s dalšími možnostmi, které pojistný trh nabízí.

Veškeré informace o životním pojištění naleznete v naší specializované sekci ZDE.

Do deště nebo pod okap?

Protože omezení pro nové smlouvy platí výhradně na produkty 3220 a 2120 není bohužel příliš z čeho vybírat. Prvně jmenovaná je velmi podprůměrná důchodová pojistka, kterou konkurent Investor od stejné pojišťovny předstihne za 30 let a výnosu 6 % p.a. v naspořené částce o téměř 70 %! Druhý produkt zase střadatelům významně ubírá z jejich úložek na pojistnou ochranu, což se odrazí v nízké hodnotě naspořených peněz. Jestliže klient jednoznačně na pojistné ochraně netrvá, hlavní zásadou pro výběr by měla být co nejvyšší předpokládaná naspořená částka na konci smluvního období, většinou v 60 letech věku. Tzn. rozhodně preferovat produkty, které poskytují pojistnou ochranu pouze pro případ dožití. Pojistná ochrana pro případ smrti je totiž drahá a „ujídá“ pojištěnému z úspor.

V případě, že to vedení ČD umožní, doporučujeme preferovat jednoznačně T 150 Investor a v žádném případě si nesjednávat kapitálové životní pojištění NN 2120. Agenti ING NN budou zřejmě doporučovat právě tento produkt, ze kterého mají nejvyšší provizi a který je také obchodně nejzajímavější pro pojišťovnu. Naštěstí nebudou moci v případě tohoto produktu doporučovat zvolit si co nejvyšší pojistnou částku, protože, jak název vypovídá, pojistná částka se určuje vždy automaticky dle výše pojistného. O to více vás ale budou pravděpodobně přesvědčovat, abyste spořili i ze svého.

Jak probíhá výběr finanční instituce Dle informací od pojišťoven většinou rozhodují osobní vazby a výše provize nabízená podniku, jehož management o výběru pojišťovny (či penzijního fondu) rozhoduje. Pojišťovny jsou totiž schopny nabídnout podniku speciální odměnu v průměrné výši zhruba 5% z ročních plateb. Některé pojišťovny dobu výplaty této odměny omezují, např. na 5 let. Odměnu poskytnutou pro samotné České Dráhy, případně Odborový svaz železničářů, pokud vůbec byla sjednána, se nám nepodařilo zjistit. Pojišťovny se také liší i v komfortu administrativního servisu, který podnikům nabízejí, což je velmi důležité hledisko. Pojišťovací makléře, kteří mnohdy podnikům při výběru pojišťovny či penzijního fondu pomáhají, zase především zajímá, zda bude vybraná finanční instituce schopna zajistit, aby smlouvy v podniku nerealizovali jiní obchodní zástupci bez vědomí makléře a neunikaly mu tím pádem provize. V případě Českých drah se jednalo o makléřskou společnost GRECO.

Vyplatí se spořit i ze svého?

To záleží na vaší konkrétní situaci. Prodejní zástupci NN Vám velmi pravděpodobně budou doporučovat, abyste si k příspěvku zaměstnavatele přidávali i něco svého. To jim totiž umožní sjednat vám vyšší pojistnou částku a navýšit si tak provizi.Existuje celá řada výhodnějších produktů pro spoření, než je pojištění. Nejvýhodnější je bezkonkurenčně stavební spoření. Výhodnější je zpravidla i spoření s penzijním fondem nebo konzervativním dluhopisovým fondem. Navíc máte své úspory s více různými produkty lépe diverzifikovány a tudíž podstupujete nižší riziko.

Pokud již všechny tyto produkty máte sjednány a stavební spoření má i vaše babička či kdokoli jiný z rodiny, pak vlastní spoření do pojistky smysl má. Má určitý smysl i v případě, že máte vysoké příjmy, aspoň nad 25 000 měsíčně. Vlastní spoření do pojistky si totiž můžete odečíst z daňového základu a tím si snížit zaplacenou daň. Nesmíte ovšem zapomenout, že vaše peníze budou v pojistce blokovány minimálně 5 let a zároveň do doby, než dosáhnete 60 let věku. Jinak budete muset daňové úlevy vrátit a z příspěvku Drah vám stát sebere 25%!

Co dál po pěti letech?

Dle dohody s ING se Dráhy zavazují přispívat svým zaměstnancům na pojištění po dobu pěti let. Po uplynutí této doby mohou Dráhy v příspěvcích dále pokračovat a vše bude bez problémů. Pokud přispívat přestanou, máte tři možnosti:

1. Ve spoření pokračovat sami

2. U některých produktů lze pojistku, pokud nemáte na její placení, tzv. zakonzervovat, což znamená, že již dále nemusíte spořit. Na výběr peněz musíte ale čekat až do 60 let.

3. Pojistku zrušit a vybrat, ovšem za cenu ztráty daňových výhod z vlastní úložky a sankčního zdanění příspěvku zaměstnavatele a výnosu ve výši 25 %. Z produktu tedy dostanete po krátké době pojištěný méně, než se do něj vložilo.

Příspěvek zaměstnavatele do jednoho z produktů ING sice znamená finanční přilepšení, na druhou stranu se při transparentnější a pečlivější volbě produktu mohlo dosáhnout výrazně vyšší hodnoty pro zaměstnance. Nejhorší kombinací dle našich zkušeností bývá sjednání drahé kapitálové životní pojistky pro člověka s podprůměrnými nebo průměrnými příjmy. Zůstává tedy otázkou, podle čeho se České dráhy při výběru produktu zaměstnaneckých výhod a jeho dodavatele řídily.