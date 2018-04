Společnost CDC-Credit and Development Company, a.s. má jako předmět podnikání uvedeno v Obchodním rejstříku následující činnosti: - inženýrská činnost v oblasti stavebnictví - činnost realitní kanceláře - správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - reklamní činnost a marketing - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob V praxi však hlavně nabízí půjčky (v rozmezí 50 tis. až 2 mil. Kč, se zástavou nemovitostí), nákup a pronájem nemovitostí. O CDC a VG si můžete přečíst v našem starším článku ZDE. Finanční situace firmy je, dalo by se říci, „na pováženou“. Jelikož údaje o společnosti nejsou úplně aktuální – na stránkách jsou pouze výkazy za rok 2001, (ve Sbírce listin, kde by měly být všechny výroční zprávy není nic), mohou být následující informace v rozporu se současnou situací. Na pozemky v obci Březí (oceněné při vzniku společnosti na více než 50 mil. Kč) byly už v roce 2000 vytvořeny opravné položky ve výši 47 mil. Kč. Zůstatková cena je tudíž minimálních 3 mil. Kč. Další „účetní operací“ ve výši přesahující 50 mil. Kč je odpis pohledávek v roce 2000, což mělo za následek výši položek ve výsledovce – ostatní provozní náklady: 58 074 tis. Kč, provozní hospodářský výsledek za rok 2000: -97 734 tis. Kč, hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2000: -92 884 tis. Kč, neuhrazená ztráta z minulých let (pro rok 2001): 93 228 tis. Kč., hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2001: 31 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti tak v roce 2001 činil pouhých 10,7 mil. Kč. Cizí zdroje jsou 12,5 mil. Kč. Z těch připadá 11 650 tis. Kč na „dlouhodobé závazky“ vzešlé z první emise dluhopisů CDC. Ta byla emitována 1.6.2001, splatná je 1.6.2004, s kupónem na 16,5 % p.a. (ke konci roku 2001 nebyla ještě celá umístněna na trhu). Ani jedna z hlavních činností CDC v roce 2001 nevynášela tolik, co v roce 2000 – úrokové výnosy (kam patří úroky z poskytnutých půjček – viz www.pujcmi.cz) poklesly v roce 2001 z 4 860 tis. na 949 tis. Kč. Pokud bychom chtěli krátce zhodnotit stav společnosti podle dostupných údajů, musíme dospět k závěru, že jde o malou společnost, s vysokým poměrem dluhu, v minulosti došlo k nadhodnocení aktiv a ve vlastnictví měla nízko oceněné pohledávky. Provozní činnost firmy pak stále klesá.