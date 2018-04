Cedule Pozor, padá led, majitele domu před odpovědností neuchrání

Cedule "Pozor, padá led" v podstatě jen vyzývají k obezřetnosti. Jinak v ničem nepomohou. Ovšem, napadne-li přes noc několik centimetrů nového sněhu a není v majitelových silách sníh okamžitě odklidit, má smysl upozornění vyvěsit. Pomůže mu to však jen při jednání s pojišťovnou a jako další důkaz toho, že udělal vše, co měl.

Rozhodně vlastník nemovitosti nemůže na celou zimu umístit před svůj dům ceduli a domnívat se, že tím jeho práce skončila. Upozornění rozhodně není považováno za pořádné předcházení škodám.

Dostatečné zajištění bezpečnosti kolemjdoucích nebo parkujících aut, musí vlastník domu dokazovat tehdy, když dojde ke škodě na zdraví nebo majetku, způsobeného pádem sněhu ze střechy.

Problémem případného sporu je, na kolik se podaří prokázat, kdo a v jakém poměru má odpovědnost za způsobenou škodu.

Další kapitolou jsou zaparkovaná auta před domem. Vyvěsí-li majitel nemovitosti ceduli "Neparkovat, padá led" neznamená to, že by si řidič auto nemohl před domem nechat. "Majitel však zdánlivě splnil svou povinnost předcházet vzniku škody tím, že varoval před nebezpečím a ve stejném duchu by měl majitel vozidla varování uposlechnout a takto označené místo opustit," vysvětluje Irena Třešňáková z Dekra Claims Services CZ.

Ale nikdo po řidičích nemůže chtít, aby chodili kontrolovat, zda vlastník domu, před kterým je zaparkované auto, nevyvěsil výstražnou ceduli. Takže i v tomto případě je upozornění pouze informační. "Aby to bylo ještě komplikovanější, majitel domu může argumentovat, že nebyl schopen zajistit úklid sněhu ze střechy právě kvůli zaparkovaným vozidlům," dodává Třešňáková.

Pojišťovny i právníci postupují v každé situaci jinak. Vždy totiž záleží na konkrétních okolnostech nehody a množství důkazů.

Nechat se zajet nebo zavalit sněhem

Majitelé domů také nemohou nutit chodce, aby kvůli neodklizenému sněhu ze střechy chodili po silnici. "Varovné nápisy jsou zhruba na půl cesty mezi řádně uklizenou střechou a zanedbáním povinností, které vyplývají z vlastnictví domu. Rozhodně se na ně majitel nemovitosti nemůže spoléhat," upozorňuje Třešňáková.

chodníky má uklízet obec Za pád na chodníku odpovídá obec. Za zranění od rampouchu majitel domu.

Vlastník nemovitosti může využít i pojištění odpovědnosti za škodu. I když má majitel domu sjednané pojištění, svých povinností se nezbaví.

Pokud máte problémy s vymáháním odškodného, obraťte se na soud. Ale pamatujte, že vy musíte dokázat vzniklou škodu, ale majitel domu se bude hájit případným splněním svých povinností. Proto, ať jste na jakékoli straně, vždy si zajistěte co nejvíc potřebných důkazů.