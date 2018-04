Čeho se v práci nejvíce bojíte?

Udělejte si seznam toho, čeho se v práci obáváte. Sepište co nejvíce záležitostí. Jak správně říkal už pan profesor Freud, potlačená obava se, mrška, usídlí v podvědomí, tam si vegetuje a bují - a v nejnevhodnějším okamžiku vyleze na povrch a škodí.

Kazí nám mezilidské vztahy, přemění se do jiných nečekaných obav, fobií, malého sebevědomí a chybných výkonů v mezilidské komunikaci. Tak tedy - co vás občas v myšlenkách postraší: nejistota budoucnosti. Vyhození z práce není nikdy zcela vyloučeno. Stále prudší změny vědy, techniky. Sotva jakž takž zvládnete určitý počítačový software, už je zde nový a je třeba znovu si lámat hlavu.

Předpisy, tisíce předpisů. Člověk některému nevyhoví a už jej drtí stres průšvihu. Předpisy si nejednou vzájemně protiřečí. Nejedna záležitost v práci se „sice nezbytně musí, avšak v žádném případě nesmí“. Dělat to - špatně; nedělat - ještě hůře. A další obava: soustava předpisů formálních, už beztak složitá - a proti ní neformální zvyklosti, často odlišné. Například: kdo platí do desetníku poctivě všechny daně, je v míru s finančními úřady, ale chudák a vysmívaný hlupák v očích ostatních, kteří kde mohou, tam si něco ulijí pro sebe. Být tedy dodržujícím člověkem onoho formálního, nebo onoho neformálního?

A další stresy: nutnost neustále se učit jazyky. Nelítostnost agresivní mladší generace, která se tlačí na vaše posty. Zabydlenost těch starších, kteří vás mezi sebe nepustí. A ještě dvakrát více místa bych mohl věnovat stresům plynoucím z toho, když jste vedoucím pracovníkem a máte pod sebou nějaké lidi.

Jak správně rozdělit práci? Když delegujete, máte neustálý strach, že to dotyční zkazí, že jim to bude trvat neskutečně dlouho, že to budete nakonec muset stejně po nich opravovat. Když nedelegujete, zblázníte se však najisto a načisto… Tak si to sepište. A po přečtení zkuste na ten seznam obav čtvrthodinu soustředěně zírat a přitom se intenzivně bát. Co váš strach vyřešil? Co se změnilo? Samozřejmě nic. Napište druhý seznam. Seznam svých hodnot a kvalit, v něž věříte. Přestaňte plýtvat časem na obavy a pocity viny a začněte hledat způsoby, jak svých kvalit využít k vítězství nad těmito negativními pocity.