Čekají na nás dubnové zisky?

Začátek dubna znamenal průlom alespoň, co se týče předpovědí vývoje akciového trhu. Prudký růst počtu pracovních míst na americkém trhu práce investory pozitivně překvapil. Očekává se, že světové akciové trhy by měly růst v důsledku pozitivních výsledků firem a to meziročně až o 20%. Přijdou po březnovém zklamání investorů lepší časy? Jak se zahraničním podílovým fondům daří zhodnocovat vložené prostředky?