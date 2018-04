Čekají na vás evropské peníze?

Evropské dotace se rozdělují pod tzv. operačními programy (OP). Ne všechny jsou určeny pouze pro podnikatelské subjekty (dalšími jsou města, obce, neziskové instituce nebo státní správa), pro firmy je však určeno zhruba 30 miliard korun.

Z jakých fondů můžete například čerpat?



OP průmysl a podnikání (OPPP)

OPPP je jedním z hlavních programů pro podnikatele. Z jeho peněz můžete financovat zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, nemovitosti sloužících pro podnikání, jsou rovněž určeny pro podporu začínajících firem při jejich rozvoji, a především investice do modernizace výrobních technologií - ať již za účelem prostého zvýšení produktivity nebo dosažení úspor energie nebo inovací produkovaných výrobků, služeb a výrobních postupů.

Do konce roku 2005 bylo podáno téměř 3 tisíce žádostí o dotace a zvýhodněné úvěry z tohoto programu. Podpora byla zatím přislíbena 1 332 projektům v celkové výši přes 3,6 miliardy korun. V programech stále ještě zůstává nerozděleno téměř 7 miliard korun, o které se můžete ucházet do října letošního roku. Samotné projekty pak musí být dokončeny nejpozději na jaře 2008. Více na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppp/.

OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Peníze z tohoto programu jsou určeny zejména pro zemědělce. Slouží především na investice do hmotného majetku (stroje a budovy) firem působících v zemědělství, zpracování zemědělských produktů a rybářství. Více na http://www.mze.cz/default.asp?ids=2406&ch=74&typ=2&val=2406

Společný regionální OP (SROPJ)

Finance z tohoto programu jsou určeny pro malé a střední podnikatele ze všech regionů ČR (vyjma Prahy) pro investice do hmotného majetku. Více na http://www.mmr.cz/index.php?show=001022003.

OP infrastruktura

Program vás podpoří při vašich snahách o modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury, snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí, na budování environmentální infrastruktury a technickou asistenci. Program je v gesci Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí. Více na http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_infrastruktura.

OP rozvoj lidských zdrojů

Hradí částečně náklady spojené s odborným vzděláváním zaměstnanců podniků.

Více na http://www.msmt.cz/Files/VedaAVyzkum/ESF/OPRLZ_WEB.cz.htm.

Jaká jsou základní pravidla hry?

Jako podnikatel nebo firma musíte při podání žádosti o dotaci prokázat schopnost plně financovat náklady projektu, tedy bez započítání dotace. Pokud použijete vlastní peníze, postačí předložení účetní závěrky a čestné prohlášení o tom, že na projekt máte.

V případě využití bankovního úvěru po vás" budou v příslušné agentuře vyžadovat tzv. příslib poskytnutí úvěru. České dotační programy v naprosté většině uplatňují tzv. princip zpětného financování. Není to požadavek ze strany EU, ale českých státních orgánů. Ty tím přenášejí na soukromé subjekty (například banky) část rizika, že příjemci dotace po jejím přidělení nedodrží podmínky, ke kterým se zavázali. Jinými slovy, dotace bude vyplacena podnikateli až po ukončení projektu nebo jeho určité etapy (a kontrole toho, že projekt byl realizován tak, jak měl být). Znamená to, že firma musí v průběhu fyzické realizace projektu překonat nesoulad mezi dobou, kdy platí svým dodavatelům faktury za dodávky a okamžikem přijetí dotace na svůj účet. To trvá až několik měsíců.

Dotace nebo jiná forma podpory, například zvýhodněný úvěr, nikdy nepokryje celý projekt. Vztahuje se pouze na tzv. uznatelné náklady (někdy také nazývané způsobilé výdaje). To jsou položky, které označuje daný operační program jako přípustné pro použití podpory. Tyto uznatelné výdaje se liší podle jednotlivých opatření a lze je najít explicitně vyjmenované vždy v programových doplňcích operačních programů.

Z dotace je možné financovat pouze část uznatelných nákladů, ve standardních případech max. 50 %. Celkové náklady projektu se pak dělí na tři části: uznatelné náklady financované z dotace, zbývající uznatelné náklady a "neuznatelné" výdaje (například DPH, pokuty, penále, náklady spojené s přípravou projektu, získáním příslušných povolení nebo mzdové náklady pracovníků zabývajících se přípravou projektu). Platí, že všechny ze tří kategorií musí podnik financovat sám. Ať z vlastní kapsy, nebo využitím bankovního úvěru.

Přehledný seznam všech dotačních programů, včetně podmínek toho, kolik může podnik získat, jsou na portálech www.czechinvest.cz nebo www.strukturalnifondy.cz.

Novinky v rámci podpory

Od září 2005 existuje tzv. Národní registr poradců – databáze kvalifikovaných a prověřených poradců, která obsahuje kontakty na odborníky, kteří vám pomohou s problematikou evropských fondů. Registr je ve správě agentury pro podporu investic CzechInvest, komplexní data najdete na http://www.nrp.cz/vm/wbeans/AreaListingTopWBean.