Čekání na růst sazeb brzdí výnosy

Akciový trh se v červnu upínal na makroukazatele, které by mohly napovědět, zda americký FED přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb. Podle výsledků těchto indikátorů poté jednou akcie rostly, podruhé ztrácely. Červnové obchodování tak skončilo na hodnotách jen mírně lepších oproti květnu, avšak s velmi volatilním průběhem.

Dobré výsledky ukázal americký trh práce, kde stále roste počet nových míst, roste aktivita v průmyslu a výrobním sektoru. Pozitivně působila i cena ropy, která začala pozvolna klesat. Naopak nepříznivě hovoří statistika o bilanci zahraničního obchodu v USA, kde došlo k výraznému propadu exportu a vývoj cenové hladiny se mírně zpomalil, což mluvilo pro oddálení zvýšení sazeb. Koncem měsíce začala výsledková sezona, která však byla ve stínu projevů představitelů FEDu. První ohlašované výsledky vyzněly celkem příznivě, ovšem již se množí upozornění na poklesy zisků, a tak se můžeme dočkat velmi nechtěného poklesu.

Sazby v USA byly zvednuty z historických minim minulý týden. Nárůst byl však stejně jako v ČR, kde Česká národní banka zvyšovala sazby předminulý týden, pouze o 25 bp. To je důsledek především nižšího cenovému růstu.

Index Změna Nasdaq Composite (USA) 3,07% S&P 500 (USA) 1,80% DJIA (USA) 2,42% CAC 40 (Francie) 1,73% FTSE 100 (Velká Británie) 0,75% DAX (Německo) 3,35% Nikkei 225 (Japonsko) 4,84%

Zdroj: Fincentrum

Jak je vidět z tabulky vývoje indexů, celkově skončil červen mírným růstem na všech trzích. Nejvíce vydělali investoři v Japonsku, ale i na technologickém trhu NASDAQ v USA. Evropské státy vykazují stále nepříliš přesvědčivé výsledky o růstu ekonomik, takže i akciové trhy zde zůstávají stále pozadu za americkým trhem.

Domácí trh nebyl zas až tak úspěšný. Hlavní index pražské burzy si připsal pouze 0,89 %, SPADový index PX-D jen o málo více 1,49 %. Největší vliv na trh mělo v minulém měsíci pravděpodobně ohlašování, schvalování a výplaty dividend. Vysoké dividendy obdrží akcionáři ČEZu, Českého Telecomu nebo Komerční banky (200 Kč).

Index Měsíční změna Roční změna PX-50 0,89% 48,29% PX-D 1,49% 50,37%

Zdroj: BCPP

A samozřejmě, že největší událostí pražské burzy i celého kapitálového trhu v minulém měsíci bylo uvedení akcií Zentivy na burzu v Praze a jako GDR na burzu v Londýně. Protože je titul zařazen i do SPADu, můžeme očekávat slušné obchody a oživení trhu, který v červnu vykázal pokles obchodů. Akcie do svých portfolií nakupovali především institucionální investoři, zejména fondy a zahraniční investoři.

Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna Nejhorší změna Domácí akcie (bez SPADu) JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ 13,6% TATRA -10,3% SPAD PHILIP MORRIS ČR 4,6% ČESKÉ RADIOKOM. -6,6%

Zdroj: BCPP

Z domácích akciových fondů získal první místo v žebříčku měsíčních výkonností fond ISČS Sporotrend, přestože trh v jeho hlavním zájmu, Česká republika, v průměru příliš nerostl. Pomohly mu okolní země, především Polsko a Maďarsko. Na opačném konci žebříčku skončil ČPI Fond farmacie a biotechnologie, což jsou dva sektory, které patří k nejméně růstovým v posledním roce. U dluhopisových fondů můžeme zmínit IKS Plus bondový, za kterým následuje ISČS Trendbond (2,5 %). Tyto fondy měly velmi dobré prognózy před rokem a půl, nicméně poté přišel výrazný propad kvůli nestabilitě v Maďarsku i Polsku. Nyní se zase pravidelně objevují na předních místech krátkodobých žebříčků. IKS Plus bondový nyní dosahuje nejvyšší roční výkonnosti ve výši 3,3 %.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší výkonnost Nejhorší výkonnost Průměr za kategorii Název fondu Výkon za 1 měsíc Název fondu Výkon za 1 měsíc Akciový ISČS SPOROTREND 4,53% ČPI farmacie a biotech. -1,81% 2,24% Smíšený ČSOB středoevroproský 3,08% Živnobanka růstový fond -0,16% 0,95% Dluhopisový IKS Plus bondový 2,52% Živnobanka obligační fond -0,58% 0,41% Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,17% IKS Peněžní trh 0,03% 0,10%

Zdroj: UNIS ČR

U zahraničních fondů je situace podobná jako v České republice. Dluhopisovým trhům se příliš nedařilo, akci prodělaly mírný růst. Shodně s vývojem indexů dominují prvním místům v žebříčku akciových fondů fondy zaměřené na Japonsko.

Zahraniční fondy Typ fondu Nejlepší výkonnost Nejhorší výkonnost Průměr za kategorii Název fondu Výkon za 1 měsíc Název fondu Výkon za 1 měsíc Akciový PARVEST JAPAN SMALL CAP 10,46% Templeton KOREA A -19,57% 3,87% Smíšený PIONEER MIX 5 4,42% Templeton Global Balanced -3,17% 0,63% Dluhopisový ABN AMRO GLOBAL EMERG. MARKETS 4,01% PARVEST INTERNATIONAL BOND -4,18% 0,01% Peněžního trhu KBC MULTI CASH CSOB SKK 0,35% ESPA CASH DOLLAR T EUR -2,11% 0,10%

Zdroj: AKAT ČR

U zahraničních fondů můžeme upozornit domácí investory na nové členění fondů v oficiálních seznamech registrací na Komisi pro cenní papíry. Nový zákon o kolektivním investování zavedl dvě kategorie fondů: standardní fondy (vyhovují požadavkům evropské UCITS směrnice) a speciální fondy (nevyhovují směrnici). Všechny fondy,

které měly dosud povolení k veřejné nabídce v ČR, byly označeny jako fondy speciální - dokud nedodají Komisi pro cenné papíry potřebné dokumenty (smlouva s bankou o zajištění prodejů a odkupů, zveřejňování informací apod.). Proto je na stráncev seznamech licencovaných subjektů registrováno 637 speciálních zahraničních fondů a 138 standardních.

Měnový trh doplácí na politické změny

Hlavním strašákem pro další období již není cena ropy, poté co OPEC zvýšil těžbu. Vedly se rovněž zásoby ropy v USA, což odstranilo psychologický tlak na zvyšování ceny. Situace však zatím není úplně klidní, nejhorší obavy přidělávají trhům útoky na ropná zařízení v Iráku a proti ropným společnostem v Saudské Arábii. To jsou faktory, které by opět mohly posunout ropu k růstovému trendu. Další růst ceny ropy by však měl neblahé následky na cenovou hladinu. Směr trhů bude především závislý na ohlášeních firem o jejich tržbách a ziscích.

Ani měnový trh nebyl v červnu příliš klidný. V České republice působily na oslabování koruny hlavně politické tlaky spojené s výsledky voleb do Evropského parlamentu. Koruna proto takřka celý měsíc oslabovala z původní hodnoty 31,60 Kč/euro až na 31,86 Kč/euro. Vývoj kurzu koruny a dolaru vykázal stejný trend, neboť dolar sice na počátku měsíce vůči euru oslaboval, poté se však vrátil na původní úroveň a kurz USD/EUR se pohyboval okolo 1,20. Americký dolar se na začátku měsíce prodával za 25,90 Kč, na konci již za 26,30 Kč. Radost tak mohou mít ti, kteří si stihli vyměnit peníze na dovolenou již několik týdnů před prázdninami.

Povedlo se vám v minulém měsíci dosáhnout zajímavého zisku z investice? Dáváte přednost investování do fondů, nebo raději do akcií? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.