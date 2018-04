Čekání na telefonu

Mohli byste prosím uvést rozdíl mezi pracovní pohotovostí a pracovní dosažitelností a způsob jejich odměňování ve státní správě? Lubomír Horáček, Praha

Pojem pracovní dosažitelnost se nevyskytuje ani v zákoně o platech č.143/1992 Sb, ani v zákoně č. 253/1992 Sb. Přesto však někteří zaměstnavatelé sjednávají takzvanou pracovní dosažitelnost, buď přímo v pracovní smlouvě, nebo ve vnitřním předpisu. Pracovní dosažitelností se v podstatě rozumí to, že zaměstnanec se zavazuje, že bude mít zapnutý mobilní telefon, který mu poskytuje zaměstnavatel nebo jehož náklady hradí. Zaměstnanec by měl být dosažitelný kdekoliv k poskytnutí určitých informací nebo pomoci i mimo rámec pracovní doby. Za pracovní dosažitelnost se neposkytuje žádná odměna. Ovšem pokud by v důsledku pracovní dosažitelnosti byl zaměstnanec povolán na pracoviště, šlo by v takovém případě o pracovní pohotovost na jiném místě mimo pracoviště, která vyplývá ze zákoníku práce, za níž odměna přísluší. Zákoník práce rozlišuje pracovní pohotovost na pracovišti a pracovní pohotovost mimo pracoviště. Odměňování pracovní pohotovosti však upravuje jinak zákon o mzdě a jinak zákon o platech.

V podnikatelské sféře, které se týká zákon o mzdě, je možné sjednat odměnu za pracovní pohotovost v kolektivní nebo pracovní smlouvě. Není-li takto odměna sjednána, přísluší zaměstnanci za hodinu pracovní pohotovosti na pracovišti nejméně 20 procent a při pracovní pohotovosti mimo pracoviště 10 procent průměrného hodinového výdělku. Současně existuje limit pro nařizování pracovní pohotovosti na pracovišti maximálně 400 hodin ročně.

Pro odměňování pracovní pohotovosti v rozpočtových a příspěvkových organizacích však platí jiná pravidla. Podmínkou pro nařízení pracovní pohotovosti je předpoklad neodkladné práce mimo rámec pracovní doby a i zde platí, že může být nařízena pracovní pohotovost na pracovišti nejvýše v rozsahu 400 hodin ročně. Za ni pak přísluší odměna ve výši 50 procent průměrného výdělku, jde-li o den pracovního klidu, pak ve výši 100 procent poměrné části platového tarifu včetně osobního a zvláštního příplatku připadajícího na jednu hodinu práce.

Za hodinu pracovní pohotovosti mimo pracoviště mimo pracovní dobu přísluší zaměstnanci odměna ve výši 15 procent, a jde-li o den pracovního klidu, 25 procent poměrné části platového tarifu, a to včetně obou shora uvedených příplatků připadajících na jednu hodinu.

