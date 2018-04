Čelní pozice v aukcích: New York, Londýn. A co Praha?

Na konci devadesátých let tvořil obrat amerických aukčních domů více než 60 procent celosvětového trhu s uměním. Hospodářská recese ve Spojených státech však měla dopad i na tamní aukční dění. Dnes je podíl USA jen o něco více než třetinový a o pozici světové jedničky se New York dělí s Londýnem. Uvádí to odborný internetový server artprice.com, který shromažďuje výsledky více než 2900 aukčních síní z celého světa. Na dalším místě za Spojenými státy a Velkou Británií je Francie s desetiprocentním podílem na trhu.

Peníze se točí v Londýně

Celosvětový obrat aukčních domů za první pololetí letošního roku činí více než 30 miliard korun. Nejúspěšnější newyorskou aukcí v letošním roce byla dražba současného umění pořádaná v květnu aukčním domem Christie's, která vynesla v přepočtu více než 1,7 miliardy korun. V Londýně se nejlépe prodávaly obrazy impresionistů a autorů klasické moderny. Výnos červnové aukce společnosti Sotheby's činil 1,5 miliardy korun. Ve Francii byla největší událostí dubnová dražba sbírky Andrého Bretona pořádaná společností Calmels Cohen. Byla na ní vydražena umělecká díla v celkové hodnotě 750 milionů korun.

Majitel kasin utratil nejvíce

Trh s uměním v prvním pololetí letošního roku Země Podíl na trhu (v procentech) USA 36 Velká Británie 36 Francie 10 Itálie 4 Německo 3 Nizozemsko 2 ostatní 9 zdroj: www.artprice.com

Téměř 90 procent celkového obratu však ve skutečnosti tvoří položky dražené za částky do 10 000 eur. Za více než jeden milion eur bylo od ledna do konce června vydraženo 116 položek. V loňském roce jich ve stejném období bylo 164. O rekordy šlo jen zřídkakdy. Jedním z mála překvapení byla dražba obrazu Pohled na Krumlov od Egona Schieleho, který byl v červnu v Londýně přiklepnut za 11,3 milionu liber. Ze sběratelů o sobě dal nejvíce vědět Američan Stephen A. Wynn, majitel několika kasin v Las Vegas. V květnu během 24 hodin utratil více než 1,3 miliardy korun za dva obrazy od Augusta Renoira a Paula Cézanna. V červnu pak ještě koupil unikátní Rembrandtův autoportrét. Ten jej přišel na „pouhých“ 330 milionů korun.

Jak jsou na tom sběratelé u nás? Čeká je nabitý víkend

O nadcházejícím víkendu čeká zájemce o trh s uměním v Praze hned čtyřlístek aukcí. Sérii zahájí v sobotu 20. září v 10.30 hodin v budově Mánesa na trhu zatím nevýrazné České centrum fotografie - Galerie Jiří Jaskmanický. Nepůjde však tentokrát o fotografie, ale hlavně o grafiku a práce na papíře. V sobotu odpoledne se od 14 hodin v hotelu Inter-Continental uskuteční aukce domu Meissner-Neumann. V neděli 21. září se ve 13.30 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově koná aukce společnosti 1. Art Consulting Brno a od 16.30 na tomtéž místě začíná dražba brněnské Galerie Sýpka, specializující se na starožitnosti, sklo, porcelán a nábytek.

V nabídce jsou grafiky Maxe Švabinského

Nejdražší položkou aukce společnosti 1. Art Consulting Brno je obraz Bacchanále od Antonína Procházky nabízený za 850 000 korun

Na aukci společnosti Meissner-Neumann se bude dražit na 900 položek od starožitného nábytku, zbraní, hodin, šperků, skla, porcelánu, vín až po výtvarné umění. V nabídce opět nebude chybět kvalitní soubor grafik ze sbírky továrníka Jindřicha Waldese. Ty byly v restituci získány jeho dědici zpět z Národní galerie. Sběratelsky zajímavá je zejména trojice zkušebních nátisků Waldesova přítele Vojtěcha Preissiga k titulnímu listu almanachu Jaro, začínající na 10 000 korunách, nebo národopisně orientovaný barevný dřevoryt Květen Bohumíra Jaroňka za 14 000 korun. Nakoupit lze dále grafiku Maxe Švabinského či Jaromíra Stretti-Zamponiho. Půvabná olejomalba na dřevě Cestou z trhu od anonymního autora z 18. či počátku 19. století je nabízena za 40 000 korun, rané dílko Andreje Bělocvětova Pražské nábřeží za 29 000 korun.



Na Žofíně budou k mání sběratelské lahůdky

Odborníky nejočekávanější událostí je patrně aukce brněnské síně 1. Art Consulting. Její katalog je i tentokrát plný sběratelských lahůdek. Mezi ty nejvýraznější patří objekt Antonína Málka To co je uvnitř vyvolávaný za 190 000 korun a Studie k obrazu Matka země vynikajícího Jaroslava Krále za 95 000 korun. Obě díla jsou příkladem, jak nabídka trhu a cena reagují na nedávné retrospektivy autorů, kteří před časem stáli na okraji zájmu. Hlouběji do kapsy musí sáhnout milovníci mlhavé symbolistní snivosti.

Barevný dřevoryt Květen od Bohumíra Jaroňka bude dražen na aukci společnosti Meissner-Neumann za vyvolávací cenu 14 000 korun.

Velké plátno Dívka u jezera Karla Vítězslava Maška bude vyvoláváno za 480 000 korun. Relativně vysoká cena je daní za zahraniční renomé autora. V nabídce je dále pěkný olej Vlastimila Rady Staré Dejvice z roku 1937, začínající na 75 000 korunách, Městská periferie Roberta Hliněnského z roku 1943 za 16 000 korun a výborná temperová studie Jana Baucha Koupání za 45 000 korun. Bez kupce jistě nezůstane půvabné rané plátno Zdeňka Sýkory Pohled z ateliéru na lounské nádraží, vyvolávané za 25 000 korun.

