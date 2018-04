Celosvětová mánie. Kde se lidé vrhají na fondy?

V roce 1998 bylo v Austrálii podle statistiky FEFSI WORLD STATISTICS 569 fondů.

Brazílie

Na konci srpna 2001 měl fondový průmysl v Brazílii ve správě aktiva kolem 336 miliard R$ (132 miliard USD) rozdělených mezi 2 371 fondů (na konci června 2002 to bylo podle statistiky FEFSI WORLD STATISTICS 2 452 fondů).

Rozdělení fondů podle druhů v Brazílii I když v srpnu 2001 bylo správců fondů celkem 123, téměř polovina čistých aktiv ve správě byla koncentrovaná v rukách pěti společností.

Hongkong

Podle Hong Kong Investment Funds Association, která podporuje a rozvíjí Hongkong jako hlavní centrum fondového průmyslu v Asii, bylo ke 31. 3. 2002 v Hongkongu 1 890 fondů. K 31. 12. 2001 byla čistá hodnota aktiv ve správě těchto Rozdělení fondů podle druhů v Hongkongu fondů 285,21 miliard USD. V roce 2002 bylo v Hongkongu více než 40 investičních společností.

Čína

Vývoj investičních fondů v Číně začal počátkem 90. let. Na konci roku 1997 bylo v Číně 78 fondů, které spravovaly aktiva ve výšce 602 miliónů USD. Z důvodů malých rozměrů fondů, nepravidelných operací a vysokého investičního rizika mnoho z těchto fondů přešlo do likvidace, sloučení nebo regulace. Po tomto období více méně neregulovaného trhu vznikl 23. března 1998 nový fond Jintai Fund and Tianyuan Fund, který je počátkem nové dynamické éry ve vývoji fondového průmyslu v Číně. Na konci srpna 2001 bylo v odvětví 42 kótovaných uzavřených fondů, které byly ve správě 14 správcovských společností, s celkovými aktivy 8 miliard USD. V rámci schématu uzavřených fondů byly vytvořeny různé produkty – růstové fondy, smíšené fondy, indexové fondy, fondy zaměřené na společnosti s velkou tržní kapitalizací, fondy orientované na malé společnosti a technologické fondy. Vývoj fondů do značné míry profitoval z rychle se rozvíjejícího trhu s cennými papíry, kdy investoři začali přesouvat svoje peníze z úsporných produktů do akcií.

Indie

Podílové fondy patří v Indii k oblastem s rostoucí popularitou mezi investory. Na konci června 2000 fondy měly ve správě aktiva 24,1 miliard USD. Indický fondový průmysl zahrnuje tři segmenty:

1. unit trusty,

2. podílové fondy sponzorované bankami a finančními institucemi,

3. soukromé a zahraniční podílové fondy.

Rozdělení fondů podle druhů v Indii Na konci června 2000 celkový počet fondů (schémat) byl 348 a podíl otevřených fondů vůči uzavřeným podle objemu aktiv byl více než 60 %.

Japonsko

Na konci června 2001 byla čistá aktiva investorů v japonských investičních trustech ve výšce 480 mld. USD.

Jednotlivé druhy trustů v Japonsku

Na konci června 2002 podle statistiky FEFSI WORLD STATISTICS bylo v Japonsku 2 867 fondů.

Jihoafrická republika

Podle statistických údajů k 30. červnu 2002 byl celkový počet fondů (lokálních Unit trustů) v JAR 437 a tyto měly ve správě aktiva ve výšce 178,1 miliard R. Vedle domácích Unit trustů mají investoři k dispozici i zahraniční offshore - regulované investiční fondy.

Kanada

Fondový průmysl v Kanadě patřil k nejdynamičtěji se rozvíjejícím finančním sektorům. Zatímco v roce 1994 členové asociace The Investment Funds Institute of Canada (IFIC) spravovali aktiva ve výšce 4 miliard USD, v roce 1990 to bylo již 25 miliard USD a v roce 1997 to bylo až 283 miliard USD. Podle IFIC na konci července 2002 byla všechna aktiva ve správě fondů v objemu 400,528 miliard USD a celkový počet fondů byl 1 918. Jednou z příčin dynamického nárůstu odvětví fondů v Kanadě byla podpora ze strany bankovních institucí, které drží 25% podíl v tomto Rozdělení fondů podle druhů v Kanadě sektoru. Motivem bankovních domů při popularizaci fondových produktů bylo zpřístupnit akciové trhy vedle majetných klientů i širokému publiku.

Korea

Investor v Koreji má k dispozici obě schémata fondů: smluvní i korporátní fondy. Na konci června 2001 byla ve smluvních fondech aktiva ve výšce 116 miliard USD a ve fondech korporátního typu 2,7 miliard USD. Vedle domácích společností prodávají v Koreji vlastní fondy i zahraniční investiční společnosti, např. populární britská společnost Schroder Investment Management.

Nový Zéland

Investoři na Novém Zélandu si mohou vybrat mezi Unit Trusty, seskupenými investičními fondy (jsou podobné Unit Trustům, ale manažer-správce a trustee-depozitář aktiv trustu jsou stejná právnická osoba), zabezpečenými dluhopisy (forma životního pojištění), penzijními fondy a investičními společnostmi. Na konci června 2001 bylo v těchto schématech kolektivního investování 17,34 miliard USD.

Tchaj-wan

Podle Securities Investment Trust & Consulting Association of R.O.C. byla aktiva Jednotlivé druhy fondů na Tchaj-wanu podílových fondů v Tchaj-wanu 39,13 miliard USD. Investoři mají k dispozici otevřené a uzavřené podílové fondy.

Podle statistiky FEFSI WORLD STATISTICS bylo v Tchaj-wanu na konci června 2002 celkem 312 fondů.