Celoživotní vzdělávání? Pro úspěšnou kariéru nezbytnost

Podobně jako se u nás nedávno diskutovalo o nezbytných změnách ve školství obsažených v takzvané Bílé knize, probíhají nyní v zemích Evropské unie debaty o Memorandu jako o koncepci vzdělávání pro příští období. Právě v těchto dnech se k němu má možnost vyjádřit nejširší veřejnost také v České republice. Na internetových stránkách Národního vzdělávacího fondu http://memorandum.nvf.cz, kde je plné znění Memoranda, je možné se zapojit do diskuse. Závěry, které z ní vyplynou, budou zpracovány a předány Evropské komisi a tuzemským institucím pro přípravu konkrétních kroků na podporu celoživotního učení. Jaké jsou hlavní myšlenky dokumentu, ke kterému se připojuje současnou informační kampaní také Česká republika?Každý člověk bez ohledu na věk má podle autorů Memoranda umět nejen číst, psát a počítat, ale také například využívat počítač či mluvit cizím jazykem. K naplnění této myšlenky je třeba nejen změnit osnovy škol, ale také zařídit, aby třeba i pro staršího člověka z vesnice bylo vzdělání dostupné. Síť škol to však zatím neumožňuje, ani školy samy nejsou vhodně pro další vzdělávání uzpůsobeny. Proto se prostřednictvím Memoranda diskutuje o tom, jak zpřístupnit vzdělávání všem, nebo které dovednosti by se měly považovat za základní a nutné skutečně pro každého, ať je řidičem tramvaje, prodavačkou, zubním lékařem nebo třeba instalatérem.Je potřeba, aby bylo rozvoji vzdělávání věnováno více finančních prostředků, a to nejen státu, podniků, úřadů či profesních asociací, ale také domácností a samozřejmě i jednotlivců. Návratnost vložených peněz je zřejmá, a to v podobě nejen vyšších příjmů, což ocení zaměstnanci, ale i lepší zaměstnatelností různých sociálních skupin. Memorandum vyzývá k hledání a zavedení nejvhodnějších pobídek pro investování do vzdělávání, například daňových úlev, které by měly motivovat firmy k vyšším výdajům do této oblasti. Nejedná se však jen o peníze, ale také o vůli zaměstnavatelů umožnit pracovníkům další vzdělávání, například úpravou pracovních úvazků nebo pracovní doby. Pro Českou republiku je právě tato výzva velmi naléhavá, protože výdaje na celoživotní vzdělávání jsou v tuzemsku nanejvýš poloviční než je tomu v zemích EU.Změnit metody vyučování je nezbytné. Ačkoliv pokrok ve využití moderních technologií je značný, ve vzdělávání není ještě příliš patrný. Jestliže jsou dnes ještě lidé hluší k možnostem elektronického vzdělávání, mělo by se to brzy změnit. Právě takzvaný e-learning, tedy výuka pomocí internetu, umožňuje vyučování maximálně přizpůsobit časovým možnostem žáků, minimalizuje časové ztráty vzdělávání. Rozsah výuky mohou volit žáci sami, podle stupně počátečních znalostí. Je třeba zajistit, aby školy nevyučovaly jen to, co chtějí a umějí jejich učitelé, ale aby se více řídily potřebami vzdělávaných.Zatím to vypadá tak, že mnozí zaměstnavatelé nejen že neocení touhu pracovníků se dále vzdělávat, ale ještě jim v tom brání. Prozíraví zaměstnavatelé už vědí, že jejich největší bohatstvím jsou kvalifikovaní lidé. Je potřeba zavést systém certifikace dalšího vzdělávání, aby lidé, kteří ho podstoupí, snáze hledali a nacházeli práci. Takové postupy se již v řadě evropských zemí používají, v tuzemsku zatím, bohužel, jen minimálně. Platí to například o "řidičském průkazu na počítač", totiž evropském systému certifikace počítačových dovedností (ECDL), uznávanému mezinárodně. V podnicích se musí naučit oceňovat touhu po vědomostech, zvýhodňovat ty, kteří k dalšímu vzdělávání aktivně přistupují.Lidé by neměli složitě pátrat po tom, kde je jaká úroveň výuky, ale měli by pro ně být takové informace co nejsnadněji a co nejpřehledněji dostupné. Stejné možnosti se ale musí týkat i výběru zaměstnání.Myšlenka přiblížit učení domovu přikládá v Memorandu značnou důležitost místním a regionálním institucím. Doporučuje vytvářet učební střediska nejen ve školách, ale všude tam, kde se lidé nejvíc soustřeďují, tedy například v obecních sálech, v nákupních střediscích, v knihovnách, na nádražích, v zábavních střediscích, závodních jídelnách a podobně.Jak zkvalitnit celoživotní vzdělávání?Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá 20.června konferenci o situaci v celoživotním vzdělávání v České republice. Na ní se bude jednat o souvislostech mezi Národním programem vzdělávání (Bílá kniha) a Memorandem. K šesti klíčovým myšlenkám Memoranda se uskuteční série šesti seminářů, workshopů a diskusí, které přibližně v polovině června uspořádají Národní ústav odborného vzdělávání, Centrum distančního vzdělávání a Národní vzdělávací fond. Ve třech regionech (Plzeň, Jihlava, Olomouc) se budou konat koncem června regionální semináře, zaměřené na podporu celoživotního učení na regionální úrovni. Zájemci o účast na všech těchto akcích se mohou přihlásit e-mailem na adrese: freibergova@nvf.cz.