Cena diamantů neklesla už sto let, nyní přinášejí investorům zisk 15 %

Přinášíme vám odpovědi na vybrané otázky.

OTÁZKA: Jaký je největší rozdíl mezi obchodováním s cennými papíry a s diamanty? Kde se takto dá obchodovat, jaké je průměrné roční zhodnocení diamantů a jaká jsou nejvážnějsí rizika tohoto obchodu?

ODPOVĚĎ: Hlavním rozdílem je, že u diamantů vlastníte přímo daný kámen - investiční nástroj, díky čemuž s ním můžete nakládat dle vlastního uvážení. U akcie máte pouze podíl, jehož zhodnocení přímo neovlivníte. Průměrné zhodnocení je investičních diamantů je 8 - 16 %, nicméně jsou léta (např. 2007), kdy je zhodnocení až 57 % ! Obchod provádějte zásadně vždy přes obchodníka s diamanty, který Vám poskytne záruky. O těch se můžete více dočíst na našich stránkách www.dic.as.

Všechny otázky a odpovědi si můžete přečíst ZDE.

OTÁZKA: Proc bych podle Vas mel kupovat diamanty prave ted, kdyz jsou na historickem maximu ceny? Neni to tak trochu postavene na hlavu. Sam tvrdite, ze za posledni rok bylo zhodnoceni 57%. Ted neni spravna doba na nakup diamantu.

ODPOVĚĎ: Cena diamantů za posledních 100 let neklesla. I v dalších letech bude neustále stoupat (vyčerpatelný přírodní zdroj), pouze nepředpokládáme již tak dramatický nárůst. Nicméně v letošním roce byl již nárůst v průměru 15 %.

OTÁZKA: Pokud bych nakupoval a prodával diamanty, jak tuto cenu ovlivňuje kurs dolaru, případně eura? Předpokládám, že obchodujete směrem ven, takže finální cena pro českého zákazníka zavisí právě i na těchto kursech, takže i riziko měnového výkyvu musí být bráno v potaz.

ODPOVĚĎ: Samozřejmě jako u všech komodit i cena diamantů se udává v dolarech. Nicméně nárůst je vždy výraznější než oslabení této měny. Ano, změny kurzu mohou ovlivnit výslednou cenu diamantů.

OTÁZKA: Chtěla jsem se zeptat, jestli je nějaký zásadní rozdíl mezi "investičním" a "klenotnickým" diamantem. Mám v různých špercích asi 10ct diamantů, z toho dva kolem karátu. Dají se i takové kameny považovat za dobrou investici? A kdybych se je rozhodla prodat, jak to mám udělat, abych na tom prodělala co nejméně?

ODPOVĚĎ: Každý diamant je určitou formou investice a každý diamant má svého kupce. Všeobecně se dá říci, že kameny od 1 ct a vyšších parametrů se považují ve světě za investiční. Naopak kameny nižších parametrů jsou velmi rychle prodejné díky nižší ceně. Vzhledem k celkovému objemu, který vlastníte, jste byla vyhodnocena Vaším "investorem" i Vy jako velmi významná životní investice :-)

OTÁZKA: Dobrý den, prosím o informaci, jaký obrat měla společnost DIC ve špercích a inv. kamenech za rok 2007? Jaký je rozdíl mezi certifikátem od gemologické laboratoře a posudkem soudního znalce?

ODPOVĚĎ: Řádově ve stovkách milionů Kč, přičemž obrat na investičních kamenech výrazně roste každý měsíc. Gemologická laboratoř postupuje podle celosvětově uznávaných standardů pro posuzování diamantů. Součástí tohoto posudku není cena kamene. Cena je dána souhrnem těchto parametrů a vývojem trhu. Posudek soudního znalce je většinou finančním ohodnocením daného kamene v čase a místě.

Diamant, který přinesl ředitel společnosti DIC ukázat iDNES na online rozhovor, má hodnotu 1 milion dolarů. Není to ovšem zdaleka nejhodnotnější diamant, který v brzké době najde svého nového majitele. V nejbližších dnech bude DIC klientovi prodávat nejdražší diamant, který se dosud na území ČR obchodoval, a to v hodnotě 1 milion eur (přes 25 milionů korun).

OTÁZKA: Ze zahraničních ekonomických zdrojů jsem vyčetl, že se v dalších letech očekává další a významný nárůst ceny diamantů. Co si o tom myslíte? Kam se až cena / roční nárůst může dostávat?

ODPOVĚĎ: Samozřejmě další nárůst se předpokládá, jelikož všeobecně ve světě je nárust po luxusním zboží jednoznačný. Diamant má navíc v sobě i investiční hodnotu. Velký vliv má na to taktéž uvolnění nových trhů jako je např. Čína.

OTÁZKA: Zajimalo by me zda-li je vyhodnejsi odchodovat se surovymi diamanty ci brilianty? Je pravdou ze diamant jakozto nerost ma velmi nizkou realnou hodnotu (desitky dolaru) ale diky velmi promyslene obchodni kampani z 30.let se stal dobre obchodovatelnou komoditou? Myslite, ze si muze ve srovnani se zlatem, diamant uchovat hodnotu i v pripade vazne ekonomicke krize?

ODPOVĚĎ: Obchod se surovými diamanty podléhá velmi striktním a tvrdým mezinárodním pravidlům, viz. Kimberleyský proces. Zároveň potřebujete obrovské zkušenosti především z oblasti broušení. Určitě to není vhodný obchod bez dlouholetých zkušeností. Naopak obchod s broušenými diamanty je celosvětově bez omezení a je velmi transparentní díky jednoznačnému popsání kamene a ceny. Není pravdou, že surovina je bezcenná. Je to vyčerpatelný zdroj a těžební náklady jsou obrovské. V případě krizí naopak cena významně roste.

OTÁZKA: 1. Chci pořídit nějaké diamanty, kde certifikujete, jak balíte? 2. Kde ty moje diamanty mohu uschovat, nemám trezor?

ODPOVĚĎ: Společnost Diamonds International Corporation využívá předních gemologických laboratoří pro certifikaci námi dodávaných kamenů: GIA (Gemological Institute of America), HRD (Antwerp World Diamnod Center - Belgie), IGI (International Gemological Institute). Investiční diamanty mohou být z těchto laboratoří zataveny v obalu, dnes se také využívá laserový popis na rundistě kamene pro maximální transparentnost obchodu. S uchováním nemusíte mít obavy, jelikož diamant je velice odolný vůči všem vnějším vlivům. Dáte-li ho své manželce, určitě si s touto otázkou poradí :-)

OTÁZKA: Mám nějaké nemovitosti , dělají mi roční výnos 9 % , něco mám též v akciích , kolik mám investovat do diamantů abych měl alespoň 10 % zhodnocení ?

ODPOVĚĎ: Všeobecně se uvádí, že investice do diamantů by měla být v rozmezí 5-10 % majetku. Nákupem v rozmezí 1,5-2 milionu Kč lze takovýchto výnosů dosáhnout.

OTÁZKA: Mohu investovat do diamantů, když nemám ani korunu?

ODPOVĚĎ: Investice do diamantů je především zajištění volných finančních prostředků. Tudíž nákup investičních diamantů v dané situaci zřejmě není nejvhodnější, nicméně máte možnost se zapojit do diamantového obchodu i v jiné pozici než investora. Diamantový průmysl patří k jednomu z nejstabilnějších ve světové ekonomice, tudíž i Vy zde můžete najít své místo.

OTÁZKA: Čím to je , že cena diamantů každoročně roste? Z vašich materiálů jsem přečetl , že 5carátové kameny se jen za loňský rok zhodnotily až o 57 % ?

ODPOVĚĎ: Je to díky nárůstu ceny suroviny (jedná se o limitované množství na planetě) a díky sofistikovanému trhu, který zajišťuje rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Extrémní nárůsty loňského roku jsou způsobeny nestabilitou na hypotéčních, finančních a akciových trzích. V této situaci se vždy investoři obracejí k nejjistějším investičním nástrojům. Tím vznikla obrovská poptávka, která prudce zvýšila cenu diamantu.

OTÁZKA: Zajímalo by mne, jaký je cenový rozdíl od "surového" diamantu a diamantu, který je nabízen k prodeji.

ODPOVĚĎ: Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, jelikož každý surový kámen je posuzován individuálně. Nicméně cena suroviny je velmi vysoká, jelikož je počítána z ideálního využití této suroviny. Běžná využitelnost suroviny je v rozmezí 30-40 %.

OTÁZKA: Mám volných cca 3mil, prodělal jsem u ž dost na burze, když koupím investiční diamant, mám nějakou jistotu, že neprodělám? Kde jej prodám zpátky, kdo mi za něj dá peníze a ten zisk o kterém jsem slyšel?

ODPOVĚĎ: Především musíte zvážit časový horizont této investice. V případě diamantů se nejedná o krátkodobou investici, jelikož každý prodej je spojen s určitými náklady. I přes vysoké výnosy časové období držení této investice se počítá v řádech 3-5 let, aby vygenerovaný zisk byl významný v porovnání s jinými investicemi.

OTÁZKA: Akú odhadujete likviditu investície 3-5 caratových investičných diamantov

ODPOVĚĎ: Prodejnost takového kamene přes obchodníka je ve světě během několika hodin, maximálně dní. Vždy to ovšem závisí na parametrech a Vámi požadované ceně.

OTÁZKA: Jaké jsou výhody investovaní do diamantu?

ODPOVĚĎ: Diamant ve světě slouží jako konzervativní investice určená k dlouhodobému uložení finančních prostředků. Každý investor sní v takovém případě o investici, která je jistá, má pravidelný nárůst, likviditu a tyto parametry jsou shodné po celém světě. Navíc ho jistě potěší, když ho tato investice osloví i esteticky. Diamant splňuje všechny tyto parametry.