Cena hypoték lehce vzrostla, zájem lidí o hypotéky klesá

V šestém měsíci letošního roku úrokové sazby, podle očekávání, opět o něco povyrostly. Měřeno FINCENTRUM HYPOINDEXem, průměrná úroková sazba všech poskytnutých hypoték vzrostla o jednu setinu procentního bodu na 5,53 %. U pětiletých fixací tento nárůst byl o něco vyšší, a to o čtyři setiny procentního bodu. Nicméně zdaleka se nejedná o tak rapidní nárůst, jaký se dal očekávat po zprávách ze začátku června. V té době největší poskytovatelé hypotečních úvěrů oznámili, že budou, vzhledem k úrovni úrokových sazeb na mezibankovním trhu, nuceni zdražit i úvěry poskytované svým retailovým klientům, tedy i hypoteční úvěry.

"Úrokové sazby v červnu nezaznamenaly výrazné změny, došlo pouze k jejich nepatrnému zvýšení. Vzhledem k výši úrokových sazeb se stále zvyšuje šance, že příští rok bude vyplácena podpora hypotečních úvěrů pro mladé lidi do 36 let," říká k vývoji sazeb Josef Rajdl, analytik společnosti Fincentrum, a dodává: "Protože k výraznému pohybu úrokových sazeb nedochází, je o to významnější v konkurenčním boji současná podpora prodeje hypotečních úvěrů, kdy banky prodlužují své jarní či letní akce na nulové poplatky za zpracování, čímž snižují nákladovost produktu. Často je tato sleva navázána na sjednání pětileté a vyšší fixace, kdy si banky klienta chrání před refinancováním u konkurence.

"O dalším vývoji úrokových sazeb (kromě dalších témat) hovořil v našem rozhovoru Petr Žibřid, marketingový ředitel Volksbank CZ, který uvedl: "V současnosti považuji sazby za stabilizované a v nejbližší době neočekávám ani jejich růst ani pád. Podobně dramatický růst úrokových sazeb, jakým se vyznačoval začátek letošní roku, již nepředpokládáme."

Graf 1: Hypoindex červen 2008

Zdroj: FINCENTRUM HYPOINDEX

Prodej hypoték klesá

Po devítiprocentním propadu trhu v letošním prvním čtvrtletí pokračuje snižování prodeje hypoték i v druhém čtvrtletí. Největší pokles v meziročním srovnání zaznamenala Česká spořitelna, které se snížil objem poskytnutých hypoték v prvním pololetí o 54 % na 11,67 miliardy korun. V případě Hypoteční banky byl propad menší - osmiprocentní, což odpovídá celkové sumě poskytnutých hypoték ve výši 19,6 miliard Kč.

Hypoteční banky, sledované v rámci ukazatele FINCENTRUM HYPOINDEX, poskytly v letošním červnu celkem 7 078 hypotečních úvěrů. To v porovnání s loňským rokem, kdy ve stejném měsíci banky poskytly 10 787 hypoték, znamená propad o 34,4 %. Na ochlazení zájmu o nové hypotéky se podepisuje spousta faktorů a jedním z nich je bezpochyby také aktuální výše úrokových sazeb.

Kde lze aktuálně ušetřit?

Hypotéku bez poplatku za vyřízení poskytne svým klientům v termínu od 20. června do 31. srpna Česká pojišťovna. Klienti, kteří si o hypoteční úvěr zažádají v uvedeném termínu, navíc získají nárok na 30% slevu na pojištění kupované nemovitosti a domácnosti. Sleva na pojistném platí po celou dobu splatnosti hypotéky.

Stoprocentní slevu z poplatku za zpracování hypotéky s delší než 5letou fixací (kromě předhypotečního úvěru a hypotéky bez doložení příjmu) nabízí svým klientům Hypoteční banka. Podmínkou je podání žádosti o úvěr v termínu od 1. do 31. července 2008.

Rovněž do konce července prodloužila období, po které nebude klientům účtovat poplatek za zpracování žádosti o hypoteční úvěr, Wüstenrot hypoteční banka.

Trvale bez poplatku nabízí v současnosti na českém trhu Raiffeisenbank, Česká spořitelna a mBank.

Komerční banka od 1. 8. 2008 mění výši poplatků za některé úkony související s vyřízením úvěrové dokumentace k hypotékám. Od prvního srpna bude klientům účtovat jednotný poplatek za vyřízení hypotéky ve výši 2 900 Kč (dosud klient za zpracování žádosti zaplatil 0,8 % z objemu hypotéky, minimálně 9 000 Kč, maximálně 28 000 Kč). Za znalecké ocenění bytu klienti Komerční banky zaplatí jednorázově 3 500 Kč a za odhad domu 4 500 Kč.

Více na Hypoindex.cz

Přehled některých údajů o hypotékách sjednaných během uplynulého měsíce je uveden v následující tabulce:

Souhrn za červen 2008 Doba fixace úrokové sazby: všechny fixace celkem 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 5,53 % 5,65 % 5,46 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.)* +1 -4 +1 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 753 2 223 1 629 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 889 6 964 6 853 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 189 8 251 8 147 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 59 % 72 % 57 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 22 % 18 % 22 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 19 % 10 % 21 % Zdroj: Fincentrum

* 1 bazický bod (b. p.) = 0,01 procentního bodu