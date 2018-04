Cena platiny vzrostla za poslední rok o 60 %, radíme jak do ní investovat

Název platina vznikl jako zdrobnělina ze španělského slova plata (stříbro), do češtiny ho můžeme přeložit jako "stříbříčko". V přírodě se platina vyskytuje prakticky pouze v podobě šedobílého ryzího kovu. Platina je výjimečná svým složením. Je velice odolná proti korozi, neoxiduje na vzduchu za jakýchkoli teplot, je dobře chemicky a tepelně odolná a je dobrý elektrický vodič. Mimo jiné je také velice odolná proti opotřebení. Díky těmto vlastnostem je platina velice žádaná a může hrát významnou roli v investičním portfoliu.

Platina je široce využívaná v průmyslu

Od ostatních průmyslových kovů se platina liší svým mimořádným využitím v průmyslu. Používá se při výrobě katalyzátorů pro dieselové motory, což představuje 29 % celkové poptávky po platině. Jedinečné vlastnosti tohoto kovu umožňují výrobu částí, které snižují emise. Se zvyšujícími se požadavky na tyto parametry se dá očekávat zvyšující se poptávka po platině v tomto sektoru.

Platina je velice jedinečný vzácný kov. Řadí se do skupiny drahých kovů společně se zlatem a stříbrem a je z nich ceněna nejvíce.

Dalším oborem, kde se platina využívá, je klenotnictví, které představuje největší podíl poptávky po platině, asi 51 %, a to především díky její odolnosti vůči vnějším vlivům. Dále je využívaná v různých průmyslových oborech, od výroby částí osobních počítačů k výrobě optických vláken. Navzdory své vysoké ceně, platina je a bude široce využívaná.

Kov vzácnější než zlato

Platina patří mezi nejvzácnější kovy na světě, protože roční produkce dosahuje přibližně 5 milionů trojských uncí za rok, oproti například zlatu, kterého se vytěží ročně přibližně 82 milionů trojských uncí, a stříbra asi 547 milionů trojských uncí.

Vzácnost platiny se odráží v její ceně za trojskou unci. Momentálně se obchoduje na newyorské burze za 2044 USD/trojská unce, zatímco zlato za 891 USD/unce a stříbro za pouhých 17,31 USD/unce.

Největší producent - Jihoafrická republika

Naleziště platiny jsou velice omezená a geograficky koncentrovaná v několika oblastech na zeměkouli, především tedy v jižní Africe, Rusku a Severní Americe. Jihoafrická republika má nejbohatší světová naleziště a disponuje odhadem až devadesáti procent světových zásob platiny, co se týče produkce má momentálně asi 80% podíl na trhu. V některých hlubinných dolech se zde těží platina až ve čtyřkilometrové hloubce. Dalším významným hráčem je Rusko, které má asi 11% podíl na světové produkci, a řadí se tak na druhé místo na světě. Severní Amerika vyprodukuje asi 6 % platiny.

Nerovnováha nabídky a poptávky

Významným faktorem, který je původcem všem výraznějších pohybů ceny platiny, je nerovnováha poptávky a nabídky. Poptávka převyšovala nabídku v osmi z posledních devíti let. Letos se očekává, že poptávka převýší nabídku asi o 250-300 tisíc uncí. Proto jakýkoli náznak výpadku nabídky znamená výkyv ceny na trhu.

Problémy s dodávkami elektřiny do jihoafrických dolů

Za poslední rok vzrostla cena platiny asi o 60 %. Cena platiny začala prudce růst v lednu tohoto roku, kdy byla na pět dní přerušena dodávka elektřiny do těžebních dolů v Jihoafrické republice, které tak vykazovaly nulovou produkci. Od té doby byly dodávky elektřiny obnoveny, ovšem v omezené míře. V březnu pak s rekordně levným dolarem platina kótovaná v dolarech dosáhla svého vrcholu na 2299 USD/unce. To odpovídá posílení platiny během ledna-března až o 48 %. V posledních týdnech se cena ustálila okolo 2000 USD/unce. Analytici ovšem předpovídají, že cena platiny bude dále růst a průměrná cena v roce 2010 by se mohla pohybovat okolo 2500 USD/unce.

Odborníci vycházejí především z předpovědí očekávaných dodávek elektřiny státní energetické společnosti Eskom Holdings Ltd., která produkuje 95 % elektřiny v Jihoafrické republice, a na které jsou těžaři závislí. Energetická síť v Jihoafrické republice je velice slabá, když Eskom Holdings nedokázal vybudovat nové kapacity, aby pokryl poptávku po elektřině na trhu. Společnost očekává, že nedostatek elektřiny potrvá dále až do roku 2012, tedy po dobu, kdy společnost bude budovat nové energetické kapacity.



Jak investovat do platiny

Do platiny je možno investovat přes futures kontrakty na newyorské burze (The New York Mercantile Exchange neboli NYMEX). Futures kontrakt představuje 50 trojských uncí platiny a je kótován v amerických dolarech. Obchodování s platinou je dostupné i elektronicky.

Hlavním centrem obchodování s platinou typu spot, tedy s dodávkou do dvou dnů, je londýnský trh s platinou a palladiem (The London Platinum and Palladium Market).

Další možností jsou kontrakty na vyrovnání rozdílů neboli CFD (Contracts for Difference). Tyto kontrakty jsou odvozené od ceny jednotlivých futures kontraktů. Rozdíl mezi CFD a futures kontraktem je, že v případě CFD kontraktu nehrozí fyzická dodávka komodity.

Je také možno investovat do vzácných kovů, tedy i platiny, například přes akcie společnosti zabývající se těžbou této suroviny. Největší těžební společností je Anglo Platinum Ltd. Druhou největší společností na světě zabývající se těžbou platiny je Impala Platinum Holdings Ltd., která sídlí v Johannesburgu. Investování do akcií společností, které se zabývají těžbou vzácných kovů, ovšem neposkytuje přímé vystavení se pohybům cen těchto komodit, v našem případě platiny. Investor musí být seznámen s fungováním akciových trhů, aby byl schopen profitovat a využít potenciálu, které tyto trhy nabízejí.

Palladium – sesterský kov

Palladium se považuje za sesterský kov platiny, jenž má i přesto, že jde o průmyslový kov, podobné vlastnosti, a využívají jej výrobci automobilů jako méně nákladnou náhradu platiny. Vysoký rozdíl mezi cenou platiny a palladia se v posledních letech zdá neopodstatněná, a proto se očekává, že cena palladia poroste vyšším tempem než cena platiny. Cena palladia se momentálně pohybuje okolo 460 USD/unce.