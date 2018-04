Cena pojistky by neměla být jediným kritériem pro výběr pojišťovny, říká odborník na povinné ručení

OTÁZKA: Chtěla bych se zeptat, jak je to s krátkodobým povinným ručením, autem jezdím jen pár měsíců v roce, výše zmíněná pokuta se, doufám, nevztahuje na nás, kteří nejezdíme celoročně.

ODPOVĚĎ: Povinné ručení musíte mít sjednáno vždy, pokud není vozidlo alespoň dočasně vyřazeno z evidence. Pokud tedy vozidlo nepoužíváte a nechcete platit povinné ručení a přitom se nechcete dostat do kolize se zákonem, musíte dočasně vyřadit své vozidlo z evidence, tedy odevzdat SPZ do depozita.

OTÁZKA: Pokud mám firemní automobil na leasing, tak jsem povinen dnes volat policii v každém případě. Od 1. 1. 2009 budu policii volat až při škodě nad 100 000 korun? Mohl byste mi ještě říci, jak to bude se zelenou kartou vozidla? Budu od 1. 1. 2009 povinen v automobilu mít formulář "záznam o dopravní nehodě"?

ODPOVĚĎ: Ve vašem případě po 1. 1. 2009 policii při škodě do 100 000 korun volat nemusíte. Od 1. 1. 2009 je zrušen doklad o pojištění a musíte se prokazovat již jen zelenou kartou. Záznam o dopravní nehodě u sebe mít nemusíte. Není ani zákonem žádný formulář stanoven. Máte pouze povinnost v případě, kdy nebude u nehody přítomna police, s účastníky nehody vytvořit jakýkoliv záznam, který bude obsahovat zákonem stanovené údaje: identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Kdo odpovídal Jaroslav Hořeňovský pracoval například jako referent podnikatelských rizik v IPB Pojišťovně. Od roku 2001 byl ředitelem odboru služeb klientům neživotního pojištění v ČSOB Pojišťovně a od roku 2003 zastává tamtéž post vedoucího týmu, který má na starosti pojištění vozidel. Relaxuje sportem a u počítače. Je ženatý a má dvě děti.

OTÁZKA: Je možné změnit pojišťovnu povinného ručení uprostřed platného termínu pojištění?

ODPOVĚĎ: Pokud se jedná o pojištění toho samého vozidla, tak do dvou měsíců od sjednání pojistné smlouvy anebo pouze vzájemnou dohodou s pojišťovnou. Jinak ne.

OTÁZKA: Co dělat, když dojde k situaci, že jsem poškozený a viník (škůdce) na svoji pojišťovnu nehodu nenahlásil, přestože jsme si při nehodě vyměnili údaje? Za kým poté pojišťovna stojí?

ODPOVĚĎ: Zde doporučuji opětovně zaurgovat písemně pojišťovnu škůdce. Ta by měla vyzvat viníka k nahlášení škodné události. Je možné situaci také řešit žalobou viníka.

OTÁZKA: Neměl jsem vozidlo pojištěné (stálo na zahradě a nejezdilo od 1. ledna do 1. listopadu, kdy jsem dal značky do depozitu. Budu platit zpětně nějakou pokutu za období mezi 1. červencem a 1. listopadem?

ODPOVĚĎ: Pokud jste měl SPZ v depozitu, žádná pokuta vám nehrozí.

OTÁZKA: Podle nové právní úpravy při škodě, která zjevně na jednom vozidle nepřesáhne 100 000 korun, musí účastníci sepsat společný záznam o nehodě, kde musí identifikovat příčinu a průběh nehody. Co když se neshodnou na příčině? Postačí, že do záznamu uvedou každý svoji verzi? Nebo musí v tomto případě volat policii? Pokud stačí, že každý uvede svoji verzi, jak vyřeší pojišťovny (půjde o střet a každý má jiného pojistitele)?

ODPOVĚĎ: Postačí, když každý uvede svou verzi. Je pak na pojišťovnách, aby problém vyřešily. Doporučoval bych v takových případech policii zavolat.

OTÁZKA: Teď je stanovený limit nad 100 000 korun, k této nehodě není potřeba volat policii, pokud se nemůžeme dohodnout, kdo za vinu může, a škoda bude menší než 100 000 korun, bude se platit nějaká taxa za příjezd dopravní policie?

ODPOVĚĎ: Není stanoven žádný poplatek za příjezd policie při škodě nižší než 100 000 korun.

OTÁZKA: Jak postupovat, pokud chci změnit pojišťovnu?Jakých parametrů se máme nejvíce držet při výběru pojišťovny?

ODPOVĚĎ: Jestliže se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta je 6 týdnů před výročím vaší pojistné smlouvy (výroční datum počátku platnosti smlouvy). Podle čeho pojišťovnu vybírat? Záleží na tom, co od pojištění očekáváte, jestli jen splnění zákonné povinnosti, anebo chcete něco získat i pro sebe - nějaké benefity. Cena pojistky by neměla být jediným kritériem pro vaše rozhodnutí.