Povinné ručení zdraží, pojišťovny naznačily o kolik procent

To, že povinné ručení podraží, se dotkne nově uzavíraných, ale i současných smluv. Pojišťovnám totiž vzrostou náklady – musí přispívat třemi procenty vybraného pojistného do Fondu zábran škod, musí platit za práci hasičům a hlavně vzhledem k novému občanskému zákoníku očekávají vyplácení vyššího odškodného. "Ceny se budou zvyšovat vždy při výročí platby. Mnozí motoristé tak změnu zaregistrují až ve druhé polovině či ke konci roku 2014," vysvětluje Václav Bálek z pojišťovny Allianz.

Nepřehlédněte Porovnejte si nabídky povinného ručení.

Všechny údaje i objednávku můžete vyplnit online na FINmarket.cz.

Pojišťovny jedním dechem říkají, že změny se týkají všech, a tudíž všem zdraží, na druhou stranu jako by nechtěly naštvat "dobré" zákazníky: "Navýšení ceny povinného ručení bude rozdílné u různých skupin klientů, a to v závislosti na rizikových kritériích," říká Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Obdobné vyjádření poskytla pojišťovna Generali: "Zatímco řidiči jezdící ohleduplně a bez nehod změnu ceny v souvislosti s novým občanským zákoníkem prakticky nepocítí, rizikoví motoristé musí počítat s výraznějším navýšením."

Procenta, která jednotlivé pojišťovny uvádějí jako pravděpodobné navýšení, se tak nemusí týkat úplně všech klientů daného ústavu. Celkově se pojišťovny chystají zdražovat v rozpětí sedm až 20 procent.

Infografiku zvětšíte kliknutím

Nejvyšší pravděpodobné navýšení hlásí Slavia (12 až 20 %), dále pak Axa a Kooperativa (15 %), Uniqa (10 až 15 %). Okolo 10 procent zvažuje navýšení cen Allianz, ČP, ČPP a ČSOB Pojišťovna. Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP) hlásí sedmi procentní navýšení, Wüstenrot se chystá zdražit v řádu jednotek procent a s nárůstem cen počítá i Triglav, konkrétní částku však tato pojišťovna neuvedla.

Začátek roku není pro vyšší ceny konečná

Kdyby se zdražovalo jen kvůli příspěvkům hasičům, bylo by zvýšení cen jednoduché a průhledné.

Nejvíc nejistot přináší změny spojené s novým občanským zákoníkem. Nyní platí, že pozůstalí po někom, kdo cizí vinou zemřel při dopravní nehodě, nedostanou více než 240 000 korun, nově limity nebudou omezené. "Není to sice nikde přímo napsané, ale dá se předpokládat, že náhrady škod budou vyšší, ostatně autoři zákoníku se touto myšlenkou netajili," komentuje Jakub Hradec z České kanceláře pojistitelů. Česká asociace pojišťoven odhaduje, že náklady pojišťoven se zvýší o tři miliardy korun ročně.

O odškodnění budou moci žádat i další lidé postižení úmrtím, nejen příbuzní. A ti mohou chtít odškodné i ve chvíli, kdy byl jejich blízký těžce zraněn a oni pocítili duševní útrapy...

Z hlediska práva a spravedlnosti jistě správné řešení. Pojišťováci za tím však celkem logicky vidí vyšší náklady na vyplácené odškodné a zatím je mohou jen odhadovat. I kvůli tomu ohlašované zvýšení pojistného nemusí být konečné.

"Nejprve zvýšíme ceny přibližně o 10 procent, ale budeme důsledně monitorovat vývoj růstu nákladů a další zvyšování cen může následovat," připouští Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Pomůže fixace?

Pojem, který klienti v poslední době zaznamenávali zvláště v oblasti cen energií, se začíná objevovat i v souvislosti s povinným ručením. Záruku stejné výše pojistného po další tři roky nabízí například Generali. Jestli budou pojišťovny dále zdražovat, je to zajímavá nabídka. Otázkou je, zda konkurence nezačne ceny zase stlačovat, to by pak fixace byla kontraproduktivní.

V době, kdy pojišťovny dlouhodobě žehrají na to, že povinné ručení je pro ně ztrátové, by se dalo očekávat, že ve chvíli, kdy musí zdražovat, některé tento trh opustí definitivně. "Zatím žádné takové informace nejsou," vyvrací předpoklad Tomáš Síkora z České asociace pojišťoven.

Fakta Proč podraží povinné ručení