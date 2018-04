Cena ropy klesá o desítky procent, benzín zlevní jen minimálně

Co lze očekávat v následujících týdnech na světových trzích s ropou vzhledem k cenám u čerpacích stanic? Budeme jezdit v létě levněji nebo dráž než minulý rok?

Dosavadní vývoj na ropných trzích

Po lednových nárůstech cen na ropných trzích došlo ke zklidnění situace a odevzdání všech zisků na začátku února. Pak už přišlo období stabilního nárůstu, které vyvrcholilo na konci dubna. V té době se cena ropy přiblížila devadesáti dolarům a motoristická sezóna nevypadala moc příznivě. Ropa měla nadále růst s tím, jak se postupně zlepšovala ekonomická situace ve světě. V posledních týdnech však ceny ropy zaznamenaly úplně opačný vývoj, než bylo původní očekávání trhu.

Dluhová krize zastihla nepřipravenou nejenom Evropu, ale i zbytek světa. V současnosti existují vážné pochyby o pokračování hospodářského oživení a na to reagují obchodníci s ropou výprodeji. Dalším faktorem je zvyšování zásob ropy na americkém i evropském kontinentu, což souvisí s relativně vysokou současnou světovou těžbou a nedodržováním těžebních kvót některých států OPEC. Cena ropy na světových trzích se od začátku května snížila o více než 20 procent. Takto hluboký skok dolů byl na trhu s ropou naposledy k vidění na začátku krize v září 2008.

Dramatické zlevnění na čerpacích stanicích nelze čekat

Cena ropy se zprostředkovaně projevuje taky na tuzemských cenách u čerpacích stanic. Samotná cena ropy se na ceně paliv v České republice podílí přibližně jednou třetinou. V současnosti však existuje daleko důležitější fakt, který jde proti zlevňování cen benzínu. Na vině jsou pohyby na měnových trzích a zvláště prudké posilování amerického dolaru k české koruně.

Zatímco tedy cena ropy klesla od začátku května o pětinu v amerických dolarech, tak v českých korunách se už jedná pouze o desetinový pokles. Pokud si uvědomíme, že více než dvě třetiny z ceny paliv na čerpacích stanicích tvoří daně, marže obchodníků a náklady na rafinování ropy, tak konečná sleva je jen v řádech jednotek procent. Navíc se zlevnění na čerpacích stanicích projevuje přibližně se čtrnáctidenním zpožděním za cenami ropy na trzích.

Levněji nebo dráž než minulý rok?

Podle současných předpokladů by mohla ropa a tedy i benzín zůstat levnější i v následujících měsících, kdy bude vrcholit motoristická sezóna. Ekonomická situace by neměla doznat výrazného zlepšení, a tedy hlavní faktor nárůstu cen ropy v posledním roce by měl ztratit svůj vliv.

Vývoj však stále může být ovlivněn řadou nepředvídatelných událostí, které dokážou trhy zahýbat. Podobných cen na čerpacích stanicích jako v minulém roce těžko dosáhneme, ovšem v létě bychom mohli jezdit levněji než dnes.