Cena ropy klesla, došlo tak k povzbuzení trhu

Start minulého týdne byl ve velice poklidném tempu, když se trhy nedočkaly zveřejnění žádných významnějších dat. Ropa proto stále těžila ze zpráv o překvapivém růstu zásob v USA v předchozím týdnu a následující středeční zveřejnění zásob dále pomohlo ropě udržet trend z předchozího týdne a oslabit tak o 7 dolarů za tři dny na 125 USD/barel. Příjemným překvapením tentokrát byly zveřejněné zásoby benzinu, které rostly více, než se čekalo, a to již čtvrtý týden v řadě, což potvrzuje, že spotřeba benzinu v USA klesá, a to i přesto, že je zde vrchol motoristické sezony.

Poklesu ropy napomáhal také silnější dolar, který dokázal během úterý a středy získat k euru 1,5 % a dostat se tak na 1,56 USD/EUR, kde se také kurz dolaru k euru pohyboval po zbytek týdne. Dobrá nálada na trzích podpořila také pokles ceny zlata až o 37 dolarů na 921 USD/unce. Posílení dolaru přispělo také k uklidnění situace na trhu se zemědělskými komoditami jako je pšenice, kukuřice a sojové boby, které opět klesaly, minulý týden o 2,7 %, resp. 5,1 % a 6,4 %.

Světové akciové indexy si také v první polovině týdne připsaly výraznější zisky. Ve čtvrtek došlo konečně na zveřejnění dat, která mohla zahýbat trhem, a zklamala jak data ze Spojených států, tak eurozóny, což poslalo investory zpět do bezpečnějších aktiv, jako jsou dluhopisy. Krátkodobé výnosy na amerických dluhopisech klesly o 19 bodů na 2,63 %, když únik do bezpečného přístavu podpořil ceny dluhopisů.

Index nákupních manažerů v eurozóně se v červenci propadl, stejně tak německá podnikatelská důvěra i červnové prodeje již existujících domů v USA. Akciové trhy proto ve čtvrtek umazaly částečně zisky z předchozích dnů, například britský FTSE ztrácel během pátečního odpoledne za celý týden asi 0,2 %, německý DAX si připisoval pouhých 0,4 %, americký S&P ztrácel 0,9 %, technologický Nasdaq ztrácel 0,7 %, japonský Nikkei si dokázal udržet zisky a připsal si minulý týden asi 2,8 %. Nejvíce ztrácely tituly finančního sektoru kvůli obavám z nízkých zisků a problémům s financováním, a utrpěly tak ve čtvrtek největší ztráty za posledních osm let.



Míří Velká Británie do recese?

Zveřejnění zápisu ze zasedání Bank of England vyznělo více pro zvyšování sazeb než neutrálně, jak očekával trh, což podpořilo britskou libru. Ovšem kvůli zveřejněným chabým výsledkům maloobchodního prodeje a nízkému hospodářskému růstu v 2.čtvrtletí libra na dolar nestačila a oslabila přibližně o 0,4 %. Na páru s eurem ale libra získala asi 0,7 % a dostala se na 0,7880 GBP/EUR. Situace v ekonomice Velké Británie není příznivá, a dokonce člen bankovní rady Blanchflower hlasoval na minulém zasedání bankovní rady pro snížení sazeb a varoval, že britská ekonomika se řítí do recese.

Guvernér Tůma oslabil středoevropský region

Úterní vyjádření guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy ohledně toho, že na příštím zasedání bude rada spíše zvažovat snižování než zvyšování sazeb, oslabilo rekordně korunu. Trh počítal s případným zvyšováním sazeb a nečekal takovou ostrou ústní intervenci ze strany ČNB. Koruna oslabovala i další den a stáhla s sebou i ostatní měny v regionu, tedy maďarský forint a polský zlotý. Koruna oslabila k euru během úterka a středy přibližně o 3,6 % z 22,93 na 23,76 CZK/EUR, přitom za poslední rok koruna posilovala asi o 18 %. Zlotý minulý týden přes pokles v průběhu týdne posílil mírně o 0,1 %, forint nedokázal výrazněji posílit a zkorigoval tak zisky z předchozího týdne, když oslabil k euru přibližně o 1,5 % na 231 HUF/EUR.

Otázkou teď zůstává, jestli ČNB dá přednost boji s příliš silnou korunou před bojem s inflací a sníží tak úrokové sazby na svém pravidelném zasedání 7. srpna. Pokud se tak nestane, trhy pravděpodobně budou dále spekulovat na další posílení české koruny.

K dolaru česká měna oslabila v minulém týdnu o 4,1 % a během pátečního odpoledne obchodovala kolem hladiny 15,17 CZK/USD.

Středoevropské akciové trhy v plusu

Nejlépe se v minulém týdnu dařilo varšavské burze, která si připsala 5,5 %, naopak nejméně burze pražské, která si během pátečního odpoledne připisovala pouhých 0,5 %. Ztrácely především akcie energetického sektoru (NWR) kvůli poklesu ceny ropy na světových trzích. Varšavská burza zažila v minulém týdnu rekordně vysokou volatilitu, tedy výkyvy cen, přesto dokázala posílit v regionu nejvíce. Budapešťská burza si připsala minulý týden přibližně 3,5 %.