Cena ropy roste, brzy zdraží i benzin

Za posledním zvýšením cen ropy možná překvapivě nestojí její současný nedostatek na trzích, ale dobré zprávy přicházející z ekonomik celého světa. Na základě těchto zpráv se dá předpokládat, že s lepšící se ekonomickou situací se bude zvyšovat poptávka po ropě i ropných produktech.

Dalším nepříznivým faktorem, který zdražuje paliva, je bezesporu posilování americké měny, ve které se ropa převážně obchoduje. Nejenže cena roste v amerických dolarech, ale dolar dlouhodobě posiluje také k české koruně, což cenu pro českého spotřebitele nadále zvyšuje. Současná situace navíc nenaznačuje, že by se trend zhodnocování dolaru započatý už v prosinci minulého roku měl v nejbližší době otočit.

Naopak proti současné expanzivní náladě na globálním trhu s ropou naopak hovoří zásoby ropných produktů v zemi jejího největšího spotřebitele. V USA vzrostly minulý týden zásoby ropu už desátý týden v řadě. Rostou i zásoby paliv určených k topení, které jsou v současnosti dokonce 20 procent nad svým průměrným stavem v posledních pěti letech. Proti dalším růstům cen ropy hovoří i fakt, že importy do USA rostou v posledních týdnech rychleji než poptávka. Nabídka ropy je tedy v současnosti dostatečná.

V posledních osmi měsících se ropa pohybovala mezi 70 a 80 dolarů za barel a její současná cenová expanze dělá vrásky mnohým jednotlivcům i firmám. Ty se bojí návratu ropy nad 100 dolarů za barel. Pokud by se ropa nad tuto hranici dostala ještě letos, znamenalo by to zásadní problém pro ekonomiku, pro kterou by mohly vysoké ceny paliv znamenat polibek smrti.

Už nyní vzrostly ceny paliva v Rotterdamu na letošní rekordy a právě od cen v tomto holandském přístavu se odvíjejí ceny na českých čerpacích stanicích. S počátkem motoristické sezóny se tak zdá, že nějakou dobu lépe nebude. Navíc vyšší podíl biosložek v benzínu i naftě od června se na cenách také negativně podepíše. Řidičům zatím nezbývá nic jiného, než si na vysoké ceny paliv zvykat. Ekonomický výhled na několik dalších měsíců vypadá optimisticky, což bohužel znamená, že peněženky řidičů by měly trpět i nadále.