Cena: u pojistek velká neznámá

Pojišťovny nabízejí pojistky, ve kterých jste pojištěni a současně spoříte. Vlastní riziková složka pojištění nemusí být příliš drahá. Pojišťovny vycházejí z takzvaných úmrtnostních tabulek, které sledují počty narozených a zemřelých v různých věkových skupinách. Samozřejmě každý ví, že pravděpodobnost úmrtí roste se vzrůstajícím věkem, což se odráží v ceně pojistného. Čím jste starší, tím zaplatíte za pojištění více.

Mladé ženy platí nejméně

Ženy jsou v případě ceny rizika zvýhodněny proti mužům, neboť se dožívají vyššího věku, z toho důvodu mají levnější životní pojištění. U některých pojišťoven platí například čtyřicetiletá žena za pojištění úmrtí stejnou sumu jako třicetiletý muž. U důchodového pojištění platí ženy naopak více, neboť statisticky budou pobírat důchod po delší dobu.

Zdravý životní styl se vyplatí

Na to, kolik člověk vykouří cigaret a vypije skleniček alkoholu, se ptají ve zdravotním dotazníku všechny pojišťovny. Pokud tyto údaje překročí z pohledu pojišťovny rozumnou míru, naúčtují vám přirážku či vás pozvou na zdravotní prohlídku. Té se však nevyhnete ani v případě, že budete chtít od pojišťovny vyplatit při pojistné události částky v milionech.

Opačně postupuje AEGON Pojišťovna. Neuplatňuje přirážky, ale slevy, kdy nekuřáci mohou ušetřit až čtvrtinu placeného pojistného. Pojišťovna slevu zdůvodňuje tím, že kouření zvyšuje pravděpodobnost výskytu mnoha různých onemocnění, jež zapříčiňují až 84 procent všech úmrtí. Pojišťovna při stanovování sazeb zohledňuje i zdravý životní styl klienta. Bohužel tak činí až u smluv s pojistnou částkou dva miliony korun a vyšších. Neznamená to však, že pro nekuřáky a lidi s dobrým zdravotním stavem nabízí tato pojišťovna nejnižší sazby na trhu.

Obdobnou praxi, kdy se životní styl klienta při sjednávání pojištění posuzuje, provozují řadu let americké a některé západoevropské pojišťovny. Ty si dávají pozor i na obezitu klienta, jeho hladinu cholesterolu a podobně. Je jasné, že takové pojištění je spravedlivější. Testy nekuřáctví a životního stylu klienta však znamenají prodloužení doby sjednání pojištění a mohou vést i k vyšším nákladům než pojistky založené na zprůměrňovaných sazbách.

ZABEZPEČENÍ VE SVĚTE

Brali byste oveření identity hlasem? ZABEZPEČENÍ VE SVĚTE

Pozor na poplatky u spořících pojistek

Obtížnější než získat informaci o ceně rizikového pojištění je zjistit, co stojí spořící pojištění. Určitě neplatí, že když tisíc korun platí klient do pojišťovny A i do pojišťovny B, stojí obě pojištění stejně. Pojišťovny si ukrajují poplatky na úhradu nákladů a zejména provize pro prodejce. Je jasné, že když si jedna pojišťovna měsíčně strhne 50 korun a jiná 250 korun, nejsou obě pojištění stejně výhodná.