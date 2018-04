Cena za plyn se mění čtyřikrát ročně. Vyznáte se ve fakturách?

1. Co vše bývá na faktuře?

Nejdůležitější je rekapitulace: kolik jste zaplatili na zálohách, kolik plynu jste spotřebovali a za kolik peněz, a nakonec výsledek - přeplatek či doplatek. "Do dalšího fakturačního období se převádějí malé přeplatky do 200 korun, vyšší částky se vracejí zákazníkovi," informuje Simona Hladíková z firmy RWE. Cena plynu se mění čtyřikrát ročně, proto jsou na vyúčtování čtyři fakturační období. Přestože plynoměr ukazuje spotřebu plynu v metrech krychlových, ve vyúčtování se přepočítává na kilowatthodiny.

Je to objektivnější, platíte jen za energii z plynu, kterou jste opravdu spotřebovali. Součástí faktury je i podrobnější rozpis plateb a přehled záloh na příští období.

2. Podle čeho se zálohy upravují?

Podle spotřeby v uplynulém období a vývoje cen plynu. "Zálohy se nastavují tak, aby pokryly náklady na předpokládanou spotřebu a vznikal minimální přeplatek či doplatek," dodává Simona Hladíková. Pokud víte, že nebudete plyn tolik využívat, můžete si zálohy snížit. Nebo zvýšit, když si do domácnosti pořídíte další plynový spotřebič.

3. Mohu si plyn odečíst sám?

Odečet pro fakturu obvykle provádí pracovník distributorské firmy, ale pokud nejste doma a plynoměr není přístupný, můžete udělat samoodečet a spotřebu (zaokrouhlenou na celé metry krychlové) nahlásit sami (telefonem, SMS, e-mailem, poštou...). Když plyn nikdo neodečte, dodavatel spotřebu dopočítá. Můžete si jej sami odečíst i jednou za čtvrt roku, když se mění ceny, abyste měli při ročním vyúčtování lepší přehled.

4. Co když si myslím, že plynoměr nefunguje správně?

"Pokud máte podezření, že v měřidle plynu je chyba, ukazuje třeba neúměrně velkou spotřebu, požádejte o jeho úřední přezkoušení," radí Miroslav Vránek z Pražské plynárenské. Firma plynoměr zašle do autorizované zkušebny. "Ukáže-li se, že plynoměr měřil špatně, hradí náklady distributor a zákazník dostane opravné vyúčtování, když plynoměr počítal v jeho neprospěch. Pokud byl plynoměr v pořádku, výdaje platí zákazník," dodává Miroslav Vránek.

5. Mohu přejít k jiné firmě?

Dodavatele změnit můžete (stará se o dodávky plynu do domácnosti - RWE, Pražská plynárenská, E. ON, Bohemia Energy entity, Centropol Energy), ale ne distributora (provozuje plynovody - třeba RWE GasNet, Pražská plynárenská Distribuce, E. ON Distribuce). Takže tím ovlivníte jen část plateb za plyn. Je dobré si spočítat, zda se to vyplatí - porovnat nejen cenu plynu, ale i poplatky a služby.