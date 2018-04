Zlato pomalu, ale jistě spěje opět k rekordům

Zlato momentálně ztrácí 2,6 procent. Přitom některé komodity jako bavlna, cín nebo nikl rostou o desítky procent. V posledních měsících jsou investoři také svědky neustále rostoucích akciových trhů, které se jistě šplhají k předkrizovým stavům.

Rok 2011: Další rok růstu cen zlata?

Tím nejdůležitějším pro investora však není srovnávání růstů a výnosů minulých let, ale analýza současného stavu na trhu. Většina hospodářských indikátorů v největších ekonomikách (snad kromě Velké Británie a PIGS) vyznívá stále lépe. Prozatím špatné zprávy pro zlato, které z pozice bezpečné investice trpí stále větším apetitem investorů se pouštět do rizika.

Nelze však také zapomínat na to, že zlato do tohoto roku vstupovalo jen několik dolarů pod historickým rekordem a tak část letošních poklesů je pouhou korekcí abnormálního podzimního růstu.

Pokud se však podíváme na důvody všeobecného růstu, zlato by mělo zůstat v portfoliu investora i v letošním roce. Tištění ničím nekrytých peněz, rostoucí globální inflace, rostoucí nezaměstnanost a ceny potravin, dluhová krize v eurozóně, bublina na čínském realitním trhu nebo probíhající nepokoje v arabském světě jsou všechno problémy, které mohou dostat světovou ekonomiku zpátky do problémů.

Navíc v rámci snah o zmírnění následků té poslední recese přežilo spoustu dlouhodobě neživotaschopných projektů, které budou brzdit reálný hospodářský růst v budoucnu. To jsou všechno faktory, které by mohly zlato v následujících týdnech, měsících a hlavně letech táhnout stále vzhůru.

Graf: vývoj ceny zlata

Historie ceny zlata

Psal se rok 1975, když byl po více než čtyřech desetiletích v USA zrušen zákaz držení zlata a všech soukromých investic do tohoto kovu. V té době uplynulo jen pár let od zrušení posledních vazeb papírových peněz na zlato, a tento drahý kov tak uvolněním trhu dostal nový impuls k přežití v investičních portfoliích. Zájem investorů narůstal postupně až k lednu 1980, kdy se cena zlata vyšplhala až na 850 dolarů za unci a na desítky let určila jeho cenový strop.

Milovníkům zlata pak nastaly krušné časy, které vyvrcholily až na konci devadesátých let. Centrální banky se zlata zbavovaly jako barbarské relikvie dob dávno minulých, které moderní ekonomice není zapotřebí. Česká národní banka v té době prodala 56 tun ze 70 tun ze svých rezerv za 323 dolarů za unci a z vyspělých zemí se tak dnes nacházíme na samém chvostu v poměru zlatých rezerv na obyvatele.

Nejnižší cena zlata však přišla v roce 1999, kdy britská centrální banka svým prodejem prodala polovinu státních zlatých rezerv. Zpráva o tomto prodeji poslala cenu zlata na 23leté minimum, když se jedna unce prodávala za zhruba 250 dolarů.

Z uvedených řádků je dnes jasné, že špatné investiční rozhodnutí může udělat každý. Dokonce ani největší experti finančnictví nepředpokládali, že v průběhu deseti let cena zlata vystřelí téměř o 600 procent.

Zlato navíc rok od roku navyšovalo své zisky a do značné míry se mu vyhýbala rozkolísanost akciových trhů, či valné většiny komodit. V některých letech byly některé akciové trhy či komodity o něco úspěšnější, ale pouze zlato v průběhu let téměř nekorigovalo a ve srovnání s těmito aktivy přešlo hladce i krizi konce posledního desetiletí.