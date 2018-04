Cennosti: Do bazaru raději nechoďte

Možností, kam jít prodat cennou věc, je několik. Zamířit se dá do zastavárny, bazaru, starožitnictví, aukčního domu nebo nabídnout starožitnost kupci přes inzerát. Nejdůležitější rada přitom zní: jestli nechcete prodat pod cenou, nespěchejte. Zkuste víc možností, poraďte se s odborníky. Bezplatný odhad nabízejí mnohé aukční síně. Pokud to jde, nechte raději věc na komisi, při okamžitém prodeji tratíte.

Chcete-li znalecký posudek (třeba kvůli dědictví či rozvodu), obraťte se na soudní znalce. Jejich seznam je k nahlédnutí u soudu nebo na www.justice.cz. Pozor však na to, že cena předmětu je často otázkou poptávky a může se od soudního odhadu výrazně lišit.

Zastavárně se vyhněte obloukem

Nejsnadněji věci udáte v zastavárně nebo bazaru. Ale do zastavárny by měly vést vaše kroky jen v krajním případě. Pokud totiž nemáte představu o hodnotě věci, můžete také velmi snadno prodělat. A dost. Totéž se může stát i v bazaru. Navíc se můžete setkat s neochotou bazarníků věc do výkupu přijmout, nebo jen za hodně nízkou cenu. Tu vám budou nabízet vždy, když uvidí, že spěcháte a peníze nutně potřebujete.

„Jít do bazaru s uměním je trochu nesmysl. Nejenže tam nemusíte padnout na odborníka, který reálně věc ocení, ale ani tam nepřijdou ti správní kupci ochotní zaplatit více peněz, protože tam prostě chodí jiná klientela,“ říká znalkyně umění Marcela Chmelařová. Na druhou stranu v bazaru dost často udáte i věc, nad kterou jinde ohrnou nos, a vyplatí vám peníze třeba hned na ruku. Možná jste si všimli také obchodů Antik podél hlavních tahů silnic směrem ke státní hranici. Odborníci radí nabízet tam věci jen s největší opatrností.

„Často se tam může udat, aniž se prodělá, možná tak ještě staré kolo od vozu, trakař nebo selský nábytek, ale věci s uměleckou hodnotou ne,“ upozorňuje jeden ze znalců, který si nepřál být jmenován. Do starožitnictví, nebo na aukci? Ve starožitnictví se sice dá utržit víc peněz než v bazaru, všechno však nevezmou. „Jsou tam odborníci, kteří umění rozumějí a znají svoji klientelu, takže mohou odpovědně říct, zda je šance na prodej a za jakou cenu,“ míní kunsthistorička. Kdo se rozhodne pro aukci, může vydělat nejvíc, ale musí počítat s tím, že vyvolávací cena bude tak na dvou třetinách odhadní a konečná prodejní bude záležet na zájmu kupců. Provize pro aukční síň je zhruba 15 až 20 procent prodejní ceny. Nikdy žádný pořadatel aukce nezaručí, že se věc skutečně prodá. A ani to, za jakou cenu, protože záleží na poptávce.

„Šanci na prodej za dobrou cenu mají věci, které jsou právě v módě. To, zda to tak je, poradí přímo v aukčních síních,“ radí Marcela Chmelařová. Pokud se předmět neprodá, jde obvykle za sníženou cenu do další aukce. „Není ale třeba vždy čekat na aukci, galerie či aukční síň vykoupí předmět často za dobrých podmínek i mimo aukci,“ upozorňuje kunsthistorička.

Zkuste veletrh umění a internet

Každý rok dvakrát – na jaře a na podzim – se koná v Praze veletrh starožitností, kam je možné s cennou věcí zavítat. „Výhodou je, že je tam hodně zástupců starožitnictví pohromadě a člověk získá představu, kolik může tržit, nebo na místě umělecký předmět prodat,“ vysvětluje Marcela Chmelařová. Oproti jiným druhům zboží se sice zvolna, ale přece jen rozjíždějí také umělecké internetové aukce. Hodí se zejména pro prodej levnějšího umění, protože u dražších kousků je potřeba, aby je zájemce viděl na vlastní oči. Podle expertů má však internetový způsob prodeje umění velkou budoucnost.

Po umění se často pídí také zájemci prostřednictvím inzerátů. Je možné tímto způsobem umění dobře prodat, je však potřeba být obezřetný. Jeden ze soudních znalců v oboru umění radí: Nezvěte si zájemce do bytu, sejděte se na neutrálním místě, udávejte raději mobilní telefon než linku domů.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz

Za šperk a obraz nabízeli stovky korun i desetitisíce

Ve čtrnácti obchodech s uměním nabízeli redaktoři MF DNES zlatý šperk a originál – obraz od Zdeňka Buriana. Nabízené výkupní ceny velmi kolísaly, lišil se i přístup jednotlivých obchodníků s uměním.

Co jsme nabízeli

Šperk: zlatý náhrdelník se safírky a syntetickými rubínky váží 8,9 gramu i s kameny, je na něm odhadem 5 gramů čistého zlata. Jeho cena je však v umělecké práci – je to pozdně secesní dílo z 10., maximálně 20. let 20. století. Šperk má opravované ouško, které je opuncované, ale jinak má pouze ryzostní značky, které dával klenotník, nemá originální starý státní punc – musel by se při prodeji přepuncovat.

Obraz: Originální akvarel o rozměrech 25 x 22 cm od Zdeňka Buriana s motivem Mauglího, vytvořený jako ilustrace. Jeho slabinou je, že byl kdysi ohnutý, což na papíře zanechalo stopu, a také pouze papírová pasparta. Výhodou je, že o obrazy Zdeňka Buriana je po jeho loňské výstavě velký zájem.

1. České Budějovice – Antikvity Ivo Hoffmann, Česká 10

šperk: výkup 1500 až 2000 Kč

obraz: komise 4 až 5000 Kč

Co jsme vyslechli: Podle obchodníka nemůže být výkupní cena obrazu vysoká, prý už umění zdaleka nejde jako dřív. O Buriana prý není velký zájem, dílo by nevykoupili, vzali by ho jen do komise.

2. České Budějovice – Antikva Jan Schacherl, Česká ulice

šperk: výkup – 3000 korun

obraz: neměli zájem

Co jsme vyslechli: Pěkná secesní práce, tři tisíce bych za šperk dal.

3. České Budějovice – Starožitnictví, Hroznova 34

šperk: výkup – 3000 korun, komise 5800 korun

obraz: komise – 3000 korun

Co jsme vyslechli: Pracovnice obchodu řekla, že obraz je originál, nabídla za něj pouze 3000 korun do komise. U šperku měli zájem pouze o výkup.

4. Soběslav – Zastavárna, bazar u náměstí

šperk: 1335 korun

obraz: neměli zájem

Co jsme vyslechli: Prodavačka pochválila šperk s tím, že je to moc pěkná práce, ale u nich ho lze vykoupit jen za cenu zlata, která je 150 korun za 1 gram, tedy celkem za 1335 korun. Po odpočítání kamenů by cena klesla tak na 800 až 900 korun. Poradila, abychom nabídli dílo v Táboře ve starožitnictví.

5. Tábor – Zastavárna a starožitnosti Nuselská na adrese v Kotnovské 128

šperk: neměli zájem

obraz: neměli zájem

Co jsme vyslechli: Prodavačkanejdříve hledala velmi dlouho punc. Pochybovala o pravosti šperku, nedokázala bez porady s kolegou říci, zda a za kolik by šperk a obraz vykoupili.

6. Tábor – Antik No. 14 – Libuše Franková, Žižkovo náměstí 14

šperk: komise 8000 korun

obraz: neměli zájem

Co jsme vyslechli: Šperk je nádherná secesní umělecká práce, prodavačka navrhla, že by ho vzali do komise za 8000 korun s provizí 20 procent, pokud by se prodal, inkasovali bychom 6400 korun. O obraze soudila, že je to reprodukce, přiznala však, že se v nich příliš nevyzná. Doporučila nabídnout obraz do aukční síně, kde by se prodal za více peněz.

7. Praha – Nábytek Antik u stanice metra Holešovice

šperk: nevykupují

obraz: výkup 3000 korun, komise 8000 korun

Co jsme vyslechli: Za obraz by dali ve výkupu 3000 korun, prý se takové prodávají za 5–6 tisíc. „Je to sice Burian, ale jen akvarel na papíře, kdyby to byl olej na plátně, jó, to byla jiná – ale takovýchhle ilustrací, těch bylo hodně, prodávají se tak za 5 až 6 tisíc korun.“

8. Praha – Meissner-Neumann aukční síň, Jugoslávských partyzánů 20

šperk: 2000 až 2500 korun do aukce, 4000 korun do komise

obraz: 5000 Kč vyvolávací cena do aukce, 8000 korun do komise

Co jsme vyslechli: Obraz je rozmazávaná perovka v kvaši na papíře, ale obrovská škoda je, že je přeložený, čímž je vlastně poškozený, jinak by cena byla vyšší.

9. Praha – ALMA Antique, Valentinská 7

šperk: výkup 8000 až 9000 Kč

obraz: výkup 4000 až 5000 Kč

Co jsme vyslechli: Velice pěkný secesní šperk z období kolem roku 1920, syntetické kamínky, prodali by ho za cenu kolem 10 tisíc. Obraz je poněkud porušený, jinak by cena byla vyšší. Obojí jen na výkup, v komisi by se obě věci mohly prodat jen o malinko dráž, ale zase by si účtovali provizi.

10. Praha – Starožitnosti Antiques Michal Jankovský, Žatecká 14

šperk: maximálně 14 500 korun do komise,

obraz: 19 000 až 20 000 do komise

Co jsme vyslechli: Vzhledem k tomu, že jsme úplně v centru, můžeme si dovolit vyšší ceny, i když není záruka, že se to prodá. Obraz je krásný, měli by pro něj hned kupce na Slovensko.

11. Praha – Starožitnictví–Antique U Václava, Karmelitská 24, Malá Strana

šperk: výkup 5500 korun, komise 8000 korun

obraz: nevykupují

Co jsme vyslechli: Šperk by bylo nutné kvůli prodeji přepuncovat.

12. Praha – Antikva Nova Kodl – aukční, prodejní a výstavní galerie; Vítězná 11, Malá Strana

šperk: 0, nedělají

obraz: komise 30 000; aukce vyvolávací cena 20 000 Kč

Co jsme vyslechli: Naprosto fundovaný popis obrazu s nejlepší výkupní nabídkou desetkrát vyšší než byla nejnižší. Nabídli okamžitý výkup i nechání díla do aukce s vyvolávací cenou 20 000 korun.

13. Praha – Přemysl Berg B+0 Starožitnosti, Preslova 5, Smíchov

šperk: 6000 až 7000 korun

obraz: 10 až 15 000 korun

Co jsme vyslechli: Obraz má lepší naději na zpeněžení se znaleckým posudkem, díla Zdeňka Buriana se prodávají dobře. U šperku poznali, že je secesní, pěkný se safírky. Díla by přijali jen do komise.

14. Praha – Dorotheum, Ovocný trh 580/2

šperk: do komise za 12 000 Kč

obraz: do aukce za vyvolávací cenu 15 000 korun

Co jsme vyslechli: O šperk by měli zájem, byť mu chybí punc. O díla Zdeňka Buriana je velký zájem, vyvolávací cena by na aukci

mohla být překonána.