Cennosti v bezpečí za pár korun

Pronajmutí bezpečnostní schránky neboli také využití safesové služby je poměrně jednoduché. Především ve větších městech máte na výběr hned z několika finančních ústavů, službu poskytuje například Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Union banka, HVB Bank nebo Raiffeisen Bank. Podmínky pronájmu se u jednotlivých bank liší, záleží nejen na „místních podmínkách“, ale i na objemu pronajaté schránky, délce pronájmu a tlaku konkurence.

Kolik zaplatíte

Může se klidně stát, že u stejné banky zaplatíte za stejně objemný sejf různé peníze. „Cena za pronájem safesových schránek je stanovena individuálně a její určení je v pravomoci jednotlivých obchodních míst,“ říká Markéta Dvořáčková z Komerční banky. Podle jejích slov je schránka dostupná ve všech hlavních pobočkách. Přesto by se měl zájemce o tuto službu předem informovat osobně nebo telefonicky v pobočce banky, zda volné sejfy nabízí a kolik za ně zaplatí, ceny se místně liší. „Poplatek za využívání bezpečnostní schránky začíná přibližně na třiceti korunách měsíčně za menší schránky,“ dodává Dvořáčková.

Podobně i ceník ČSOB bezpečnostních schránek stanovují ředitelé jednotlivých poboček, kde jsou sejfy k dispozici. Banka zvýhodňuje delší pronájmy, a tak například zatímco za používání osmilitrové schránky v Brně zaplatíte za měsíc 100 korun, za rok je to 500 korun. „Tato služba je považována za službu doplňkovou, nicméně především ve větších městech je kapacita schránek vesměs obsazena,“ doplňuje mluvčí banky Pavel Hejzlar. Orientační ceny pronájmů sejfů Banka Cena za roční pronájem ČSOB od 400 do 4800 korun Česká spořitelna od 350 do 3000 korun Komerční banka od 360 korun Raiffeisen Bank od 1000 do 5000 korun HVB Bank od 500 do 2000 korun Union banka od 450 do 1700 korun Pramen: banky

Raiffeisen Bank nabízí tři typy schránek, rozlišené podle velikosti. „Klient, který se rozhodne pronajmout si bezpečnostní schránku, si musí u nás založit běžný účet a z něho se bude trvalým příkazem platit pronájem,“ říká Romana Kubálková z Raiffeisen Bank. Poplatek za pronájem se pak podle velikosti schránky pohybuje v rozmezí tisíc až pět tisíc korun ročně, tedy zhruba mezi 80 a 400 korunami za měsíc. „Zákazník si po podpisu smlouvy o pronájmu schránky převezme dva klíče a zaplatí za ně kauci 1000 korun. Tento poplatek se však po vypovězení smlouvy vrací,“ řekla Kubálková.

Safesové služby můžete využívat také v pobočkách HVB Bank nebo Union banky. V HVB lze nejméně na jeden měsíc pronajmout schránku o rozměrech od pěti do přibližně 35 litrů, za rok pronájmu zaplatíte částku od pěti set do dvou tisíc korun. Union banka zpoplatňuje své pěti- až padesátilitrové schránky částkou 450 až 1700 korun ročně. Za každých dalších deset litrů objemu schránky pak počítejte s částkou 100 korun ročně.

Podle Heleny Matuszné z České spořitelny mají o schránky zájem především lidé v Praze a dalších větších městech. „Zde se roční pronájem pohybuje mezi 750 korunami za nejmenší schránky až do zhruba tří tisíc korun za velké boxy,“ říká Matuszná s tím, že v menších městech a obcích lze mluvit o nižších cenových relacích, přibližně od 350 až do 1500 korun ročně.

Hledáte informace o běžných účtech? Pak si nenechte ujít tuto SPECIÁLNÍ SEKCI. Co se do sejfu schovat nedá

Schránka je určena k úschově cenností a listin, nikoliv zbraní, střeliva či výbušnin nebo jiných nebezpečných předmětů. Klienti cennosti do schránky ukládají o samotě, zaměstnanec banky odemyká zpravidla jen první zámek sejfu a k obsahu se nedostane. „Má-li však banka důvodné podezření, že klient do schránky ukládá předměty smluvně vyloučené z úschovy, je oprávněna se o tom přesvědčit v přítomnosti nájemce nebo jím zmocněné osoby,“ říká například Pavel Hejzlar z ČSOB. V některých bankách monitorují prostor kolem bezpečnostních schránek průmyslové kamery.

Kromě poplatku za pronájem a velikosti skříněk se nabídka bank liší i v rozsahu pojistného plnění v případě krádeže nebo poškození. V ceně pronájmu mají ČSOB a HVB Bank pojištění na částku sto tisíc korun, Raiffeisen Bank na čtyřicet tisíc, přičemž je možné připojištění, například u HVB až na částku pět set tisíc korun. Podle Heleny Matuszné si klienti České spořitelny v případě zájmu sjednávají pojištění obsahu schránky sami. „Ve smlouvě o pronájmu schránky, kterou klient s bankou uzavírá, je stanoveno, že banka ručí za škodu vzniklou klientovi v plné výši,“ řekl mluvčí Union banky Josef Řeřicha.