Cenové srovnání přineslo značné rozdíly

Srovnání poplatků tuzemských bank za operace provedené telefonem Banka Měsíční vedení BÚ včetně zaslání měs. výpisu poštou Měsíční vedení služby telef. bank. Ověření akt. zůst. na účtu Příkaz k úhradě Obsluha trvalých příkazů v rámci banky do jiné banky v ČR zřízení změna zrušení KB 1) 15 Kč 49 Kč zdarma 2,90 Kč 4,90 Kč zdarma 30 Kč 30 Kč Raiff. 2)

15 Kč 25 Kč zdarma 2 Kč 3 Kč zdarma 30 Kč 30 Kč Živno- stenská banka 3) 10 Kč paušální poplatek 50 Kč nebo poplatek 5 Kč za impuls zdarma nebo 5 Kč za přístup zdarma 3 Kč tyto funkce banka prozatím neumožňuje ČSOB (tel. bankéř) 30 Kč zdarma zdarma 4 6 zdarma zdarma zdarma ČSOB (aut. hlasový systém) dle typu účtu 10 až 30 kč zdarma prvních 5 dotazů v měsíci zdarma, šestý a další za poplatek 10 Kč tyto funkce automatický hlasový systém neumožňuje eBanka (autom. konver- zant) 4) v záv. na zvol. cen. progr. od 55 do 125 Kč zdarma 5 Kč od 2 do 5 Kč od 2,50 do 8 Kč zdarma od 10 do 20 Kč od 10 do 20 Kč eBanka (tel. bankéř) 4) v záv. na zvol. cen. progr. od 55 do 125 Kč zdarma 25 Kč od 22 do 25 Kč od 22,50 do 28 Kč 20 Kč od 30 do 40 Kč od 30 do 40 Kč ČS (aut. hlasový systém) 10 Kč + pošt. zdarma zdarma 2 Kč 4 Kč zdarma zdarma zdarma ČS na (tel. bankéř) 10 Kč + pošt. zdarma zdarma 3,50 Kč 5,50 Kč zdarma zdarma zdarma GE Capital Bank 5) vedení účtu je zdarma, za výpis platí klient v záv. na výši zůst. 0, 15 nebo 30 Kč zdarma zdarma 2 Kč 2 Kč tyto funkce banka prozatím neumožňuje HVB Bank Czech Republic 199 Kč zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Union banka 15 Kč 20 Kč zdarma tyto funkce automatický hlasový systém neumožňuje Citibank (aut. hlasový systém) 6) zdarma nebo 200 Kč zdarma zdarma 6 Kč 6 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč Citibank (tel. bankéř) 6) zdarma nebo 200 K zdarma 20 K 15 Kč 15 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč Banka Měsíční vedení BÚ včetně zaslání měs. výpisu poštou Měsíční vedení služby telef. bank. Ověření akt. zůst. na účtu Příkaz k úhradě Obsluha trvalých příkazů v rámci banky do jiné banky v ČR zřízení změna zrušení

Poznámky k tabulce:

1) první dva měsíce je Expresní linka poskytována zdarma

2) Raiffeisenbank - první tři měsíce od zřízení je služba vedena zdarma, měsíční poplatek 25 Kč platí od 1. dubna 2002, do konce března činí poplatek 50 Kč měsíčně

3) u měsíčního poplatku za vedení TeleBanky si klient může vybrat mezi paušálem 50 Kč nebo poplatkem 5 Kč za jeden impuls, tedy zavolání s přihlášením a ověřením identity uživatele, bez časového omezení nebo počtu operací provedených během tohoto přihlášení

4) poplatek za vedení účtu zahrnuje kromě telefonního bankovnictví také internetový přístup, GSM Banking, WAP Banking a další přístupy

5) při průměrném měsíčním zůstatku do 20 tis. Kč stojí výpis 30 Kč, při zůstatku do 40 tis. Kč stojí výpis 15 Kč a při zůstatku nad 40 tis. Kč je výpis zdarma

6) při součtu průměrného měsíčního zůstatku na všech účtech klienta u Citibank nad 300 tisíc Kč je účet veden zdarma, jinak je poplatek 200 Kč