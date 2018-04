Cenové srovnání s rokem 1989: dnes je opravdu levněji

Nejkupovanějším autem v osmdesátých letech byla Škoda 100 nebo 105. Takové vozy stály 84 600 korun československých, což tehdy obnášelo 26 průměrných platů. Dnes by se k těmto typům aut dala přirovnat Škoda Fabia, jejíž cena v základní výbavě činí 229 900 korun. Na fabii tak stačí ušetřit necelých 10 průměrných platů. Auta se navíc stala nejen dostupnější, ale i bezpečnější a komfortnější.

Haléře nepřežily Během dlouhých let, které uplynuly od Sametové revoluce, jsme se kompletně zbavili haléřů. V roce 1993 skončila platnost pětihaléřů a o deset let později byly neplatné desetihaléře a dvacetihaléře. Letos nás opustil poslední haléřový zástupce – padesátník

Dovolená v roce 1989? Spíše plno starostí

Zasloužený odpočinek v osmdesátých letech byl výsledkem nejen dobře odvedené práce, ale i dlouhého zařizování. Pokud někdo chtěl vycestovat do nesocialistické země, musel zažádat Státní banku československou o tzv. devizový příslib. Jednalo se o písemné povolení k vycestování a také o jedinou možnost výměny omezeného množství československých korun za západní měnu.

Devizový příslib se podával do konce února a na jaře Státní banka rozhodla, koho za hranice socialismu pustí. Zažádat mohl sice každý, ale leckdo povolení nedostal. K vycestování však bylo potřeba i dalších povolení například od zaměstnavatele, fakulty nebo uličního výboru (organizace KSČ). Bez devizového příslibu bylo možné cestovat do Německé demokratické republiky, Polska, Maďarska, Rumunska a Bulharska.

VIDEO: Zpátky do minulosti. Jak to vypadalo před rokem 1989 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cena zájezdu do Bulharska se u cestovní kanceláře Čedok pohybovala od 3 000 do 5 000 korun československých. Dnes se letecky dostanete do Bulharska zhruba za 15 000 korun i s letištním a palivovým poplatkem. Samozřejmě v dnešní době je větší zájem o exotičtější destinace, než jsou Zlaté písky v Bulharsku.

"Cestování Čechů zažilo od roku 1989 skutečnou revoluci. Zatímco v roce 1989 byla dovolená v Bulharsku našim maximem, loni strávili Češi v zahraničí 4,5 milionu dovolených v zemích celého světa a z toho více než 10 procent letecky. Vzhledem k průměrné výši platů cestování neuvěřitelně pro všechny Čechy zlevnilo. Dalším důvodem je samozřejmě otevření hranic, odstranění vízové povinnosti a po celou dobu stále posilující kurz české koruny", říká Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

igelitky ze západu Na nákup se chodilo s vlastními plátěnými taškami, v obchodech se žádné nerozdávaly. Reklamní igelitové tašky s barevnými nápisy a obrázky, které dnes vyhazujeme, se vozily ze západních zemí a Češky je nosily jako módní doplněk. Pěkná zachovalá igelitka sladěná s oblečením byla ceněna stejně jako dnes kvalitní kožená kabelka.

(wil)

Zaměstnanci se mohli těšit na výplatu dvakrát měsíčně

V roce 2007 dosáhla průměrná mzda 21 694 korun (letos v pololetí to bylo už 23 182 Kč), zatímco v roce 1989 to bylo 3 170 korun československých. Výplata se tehdy dělila na dvě části. Na konci měsíce zaměstnanec pobíral zálohu (500 až 700 Kčs) a v první polovině měsíce mu náležela dobírka (zbylý plat po odečtení zálohy).

KOLIK KDO VYDĚLAL V ROCE 1989 - obchodní referent v KOVO Export Import: 1 850 Kčs

- vedoucí školní jídelny ve státním sektoru: 3 500 Kčs

- elektrikář ve Škodě Mladá Boleslav: 3 666 Kčs

Potraviny jsou dnes levnější

Srovnáme-li ceny potravin v roce 1989 a v roce 2008 v poměru k průměrné mzdě, dojdeme k závěru, že v osmdesátých letech bylo dráž. Jen mléko vycházelo levněji v roce 1989. Dnes si za průměrnou mzdu můžete koupit 1 354 litrů mléka, avšak před devatenácti lety jste mohli mít dokonce 1 585 litrů. Také kino podražilo. Za běžný plat jste mohli jít v osmdesátých letech do biografu 317krát, zato dnes se na film v kině (byť zpravidla v mnohem vyšší kvalitě) podíváte jen 241krát.

Výrobek Cena v roce 1989 (v Kčs) Cena v roce 2008 (v Kč) Jaké množství výrobku lze koupit za průměrný plat (1989) Jaké množství výrobku lze koupit za průměrný plat (2008) Chléb 1kg 4,40 22,47 720 kg 1 031 kg Sýr 10g 2,30 13,10 137 kg 176 kg Kuře 1kg 30 60,92 105 kg 380 kg Mléko 1l 2 17,12 1 585 l 1 354 l Jablka 1kg 6 38,57 528 kg 601 kg Cigarety Sparta 1 krabička 14 69 226 krabiček 335 krabiček Cena za známku na dopis 1 10 3 170 známek 2 318 známek Cena za kino 10 96,14* 317krát 241krát Zdroj: Český statistický úřad

*Zdroj Cinema: průměrné vstupné v srpnu roku 2008

Nájem – kámen úrazu dnešní doby

V osmdesátých letech byl nájem za byt o dvou pokojích s kuchyní a příslušenstvím za 358 korun. Dnes se ceny nájmů za byt 2+1 oficiálně pohybují od 4 012 korun v Prachaticích až do 11 200 korun v Praze (Zdroj: Ceny bytů). Bytů bylo v roce 1989 mnohem méně, než je v současnosti. Avšak financování bydlení je dnes pro rodinu mnohem větší zátěž.

Na druhou stranu i v případě bydlení platí stejně jako u aut nebo elektroniky, že prostý přepočet na kusy je výrazně zjednodušený. Nijak nezohledňuje vyšší kvalitu, komfort či pohodlí - kupříkladu myčka byla za socialismu velký luxus, domácí kina s DVD nebo mobily neexistovaly vůbec. Pravdou je, že mnoho faktorů dnešní hektické doby ovlivňují naši životní úroveň i negativně. Kdo chce, tak si vždy najde záležitost, na kterou si bude stěžovat.



