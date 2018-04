Ceny akcií se propadly, fondy ztrácely

, aktualizováno

Růst cen akcií se po určité době minulý týden zastavil a namířil si to směrem dolů. Platí to pro všechny světové trhy, ale nejvíce se to projevilo na Pražské burze, která prožila doslova černý čtvrtek. Tahle neutěšená situace se tento týden projevila i na výkonnosti většiny fondů - především akciových.