Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražení? Rozhodně se mu tak neříká, tento termín je ve slovnících automobilek zakázaný. Jen „úprava cen“, ovšem směrem vzhůru. A někdy o hodně.

Ne všichni se zatím odhodlali, mnohé automobilky odrazuje velký konkurenční přetlak na českém trhu. Trend je však zřetelný. Troufají si hlavně sebevědomé značky, které vědí, že mají „kvalitní produkt“, jak se říká v obchodnickém žargonu.

Pro Čechy nejcitelnější „zásek“ předvedla domácí Škoda s modelem Octavia. S lednovým nástupem faceliftované generace (s dělenými světlomety) podražil bestseller o 53 tisíc korun (z 355 na 408 tisíc). Kupec za to tedy dostal lepší motor. Čtyřválcový 1.2 TSI (63 kW) nahradil silnější tříválec 1.0 TSI (85 kW; podle nás nejlepší přeplňovaný litr na trhu), zlepšila se také výbava. Faktem nicméně zůstává, že o tak velký kus neposkočila cena Octavie dlouhá léta.

Od 10. listopadu 2017 platí nové ceníky vozů Škoda. I v nich je spousta dílčích změn, zdražovaly například motory. U Octavie jsou benzinové motory nyní dražší o 10 tisíc korun, což základní cenu zvedlo na 417 900 korun (1.0 TSI/85 kW Active). Vznětové motory dokonce zdražily o 15 tisíc korun.

Fabie se zážehovými motory zdražily méně, a to o dva tisíce korun, 1.0 MPI Active nyní začíná na ceně 243 900 korun. Výrazné o 8 000 korun je však navýšení cen naftových agregátů, nejlevnější turbodiesel (1.4 TDI/66 kW) nyní vychází na 361 900 korun, silnější provedení se 77 kilowatty začíná na 397 900 korunách, ale ten nepořídíte ve výbavě Active.

Rapid je na tom velmi podobně, u benzinových motorů podražil o 3 000 korun, turbodiesely jsou dražší o 8 000 korun. Nejlevnější Rapid tak stojí 307 900 korun (1.0 TSI/70 kW Active), za turbodiesel 1.4 TDI/66 kW Active dáte nejméně 372 900 korun.

Nové výbavy a modely

Někdy je nárůst ceny odůvodněn nástupem nového modelu. Třeba Nissan Micra stál loni v listopadu 200 tisíc korun, nová generace však letos začíná na 260 tisících. Její větší sourozenec Qashqai končil v létě svou kariéru se základní cenou 400 tisíc, faceliftovaná generace je o 37 tisíc dražší. Auto má nově komfortnější podvozek a některé drobnosti ve výbavě, ale zásadní parametry ani motory se nezměnily. Změna úrovní výbavy je přitom stará známá praxe, která nárůst ceny opticky zdůvodní (v autě jsou nové moderní technologie), ale nikdy to není čistý zisk pro kupujícího.

V říjnu zdražil všechny modely Volkswagen. Třeba základní Touran Comfortline 1.2 TSI (81 kW) podražil o 21 tisíc korun (597 tisíc Kč), vyšší výbava Highline pak o 23 tisíc. Je však obohacená o adaptivní tempomat či mlhovky a další spoustu doplňků. U populárního Golfu 1.0 TSI (81 kW) se základní cena zvýšila o tři tisíce korun (415 tisíc Kč), u vyšších výbav podražily benzinové motory o 13 a diesely o 22 tisíc korun. Také miniauto up! je v základu dražší o dva tisíce.

Poměrně dramaticky s cenami „šachuje“ značka Opel (nyní vlastněná francouzským koncernem Peugeot-Citroën). Zatímco loni na podzim se malý model Corsa (1.2, Selection, 3dv.) prodával za 230 tisíc korun, v průběhu roku zdražil o 14 tisíc, aby v létě opět sedm tisíc „sundal“. Výsledkem je nicméně cena 237 tisíc, tedy o 7 tisíc více než loni.

A verze s turbodieselovými motory podražily až o 19 tisíc korun. I u Opelu jsou ovšem k mání výbavou „našlapané“ modely (v edicích Happy a Smile), jejichž poměr cena/výkon je mnohem lepší.

Některé automobilky však zjistily, že zdražením přestřelily. Honda Civic stála ještě loni na podzim 360 tisíc korun, letošní nová generace však cenu katapultovala o 110 tisíc výše, na 470 tisíc korun. Jen chabou náplastí byla výměna atmosférického motoru za přeplňovaný litr a zákazníci to zřejmě dali značce pocítit. Proto se nyní aktuálně cenovka „pakovala“ o 60 tisíc níže – nyní stojí základ 410 tisíc.

Základní výbava? Není!

Objevuje se však také úplně nový fenomén. Největší značky na trhu, Škoda a Hyundai, sázejí rovnou na vyšší výbavy. Zatímco dříve bylo extrémně důležité mít auta s cenou „od“, v nichž chyběla většina komfortních prvků, bohaté časy změnily i toto. Takže například Škoda Karoq se rovnou začala prodávat ve střední výbavě Ambiente za 530 tisíc korun, zatímco u základního Active cenu ani neznáme – pouze víme, že se bude vyrábět. Jenže proč by jím Škoda brzdila výrobní linku, která ani nestíhá vypouštět dostatek dražších modelů. Vždyť už před zahájením prodeje (kdy se s autem nikdo z kupců ještě ani nemohl svézt) byly objednány tři tisíce lépe vybavených karoqů.

Trochu jinak, ale na podobném principu, to mají u Hyundai. Jejich bestseller i30 je nacpaný výbavou až po střechu, takže v akční verzi Best of Czech přijde na 385 tisíc korun – v poměru cena/výkon je bezkonkurenční. Ceník je ovšem postavený tak, že neexistuje žádná „očesaná“ verze, která by byla třeba o 50 tisíc levnější. I základ, který v ceníku figuruje (1.4i, 415 tisíc korun), je papírově drahý. Jen pro zajímavost: pro velké firemní flotily, které by chtěly auta skromnější, se sjednávají úplně jiné výbavy i ceny.

Ojetiny také zdražují

Trend rostoucích cen se netýká pouze nových aut, vyšší poptávka zdražuje i bazarové stroje. Ukazují to údaje, jež pro Auto DNES vytáhli ze svých statistik v největším českém autocentru AAA Auto. „Tříletá Octavia Combi diesel se letos prodává průměrně za 315 tisíc korun, loni to byly 304 tisíce. Stejně stará Kia Ceed je nyní za 271 tisíc, o sedm tisíc dráž než loni,“ říká provozní ředitel Áček Petr Vaněček.

Největší skok předvedl pětiletý Ford Focus s benzinovým motorem, když meziročně podražil o 24 tisíc korun (na 238 tisíc). Naopak Volkswagen Passat průměrně zlevnil o osm tisíc (311 000 Kč); Passat ve stáří deseti let předvedl podobný pokles o pět tisíc korun. Tyto výjimky však přičítáme problémům s podvody v aféře Dieselgate a dříve nadhodnoceným cenám volkswagenů. „Škodovek, ani těch starých, se zlevnění nedotklo, desetiletá dieselová Octavia Combi se letos prodává za 153 tisíc korun, loni to bylo 147 tisíc,“ dodává Vaněček.

Meziroční nárůst cen o jednotky tisíc korun potvrzuje také Petr Foltýn z české dvojky, Auto ESA. „Průměrná cena všech vozidel v autobazaru bez rozdílu značky, modelu a motorizace se zvyšuje, což je ovšem dáno větším zastoupením vozidel do stáří pěti let než v minulých letech. A také tím, že vykupujeme jen kvalitní auta, ty v horším technickém stavu rovnou odmítáme,“ říká Foltýn.

Celorepublikový trend pak potvrzuje i předseda Asociace prodejců ojetých vozidel Petr Přikryl. Podle něj se průměrná cena aut nabízených v bazarech meziročně mírně zvýšila na zhruba 200 tisíc korun. „Snižuje se totiž věk prodávaných aut, mají větší výbavu a jsou kvalitnější. Je dobré, že se čím dál více prodávají vozidla z operativních leasingů s jasným původem, servisní historií a ověřitelnými ujetými kilometry,“ uzavírá Přikryl.