Za kolik natankujete v Evropě. Aktuální přehled cen v 18 zemích

Kdo jezdí do zahraničí každou chvíli, má celkem jasno. Ale ti, kdo podniknou jednou za rok či dva výpravu na dovolenou do ciziny, bývají nejistí. Už jen ten guláš v názvech pohonných hmot. On se člověk splete i v Česku, když má špatný den, natož když se benzin nejmenuje Natural, ale třeba Essence sans plomb.

Jestli jste si toho ještě nevšimli: benzinová pistole je zelená, naftová černá. A olovnatý benzin byste už v Evropě neměli potkat. Ti, kdo jezdí na naftu, doporučují tankovat produkt označený jako Euro. Tedy raději Eurodiesel než Diesel. Pokud máte na výběr, je tak prý větší jistota, že do auta lijete kvalitní naftu.

Za kolik natankujete v Evropě - orientační ceny v Kč Země Natural 95 Nafta Belgie 37,40 32,70 Bulharsko 27,10 26,70 Česko 29,20/29,68* 30,90/28,01* Francie 36,40 31,50 Nizozemsko 43,50 33,60 Chorvatsko 32,50 30,60 Itálie 41,30 36,40 Maďarsko 29,90 29,50 Německo 36,40 29,90 Polsko 26,40 24,80 Rakousko 29,90 27,20 Rumunsko 30,80 30,20 Řecko 36,90 29,40 Slovensko 31,40 27,80 Slovinsko 33,40 30,60 Srbsko 29,10 30,10 Španělsko 31,70 28,80 Švýcarsko 34,60 33,80 Poznámka: Stav k 20. 6. 2016, ceny přepočteny na koruny podle kurzu k 20. 6 2016. *Cena v ČR uváděna dle informací na www.mbenzin.cz Zdroj: www.tolls.eu; www.bmwmotoclub.cz; www.uamk.cz a www.kvalitni-benzinky.cz

Necháte se rozmazlovat?

Ze starých filmů si nejspíš pamatujete, jak krásná dáma přijede k benzince, přiběhne chlapík, natankuje jí plnou nádrž, ona se usměje a zaplatí. Na dovolené si to můžete vychutnat také: třeba v Itálii, když zajedete ke stojanu označenému „servito“ – s obsluhou. Musíte však počítat s tím, že takový benzin či nafta budou přibližně o korunu na litru dražší.

Tankování v Evropě

Opakem obsluhy je naprostá samoobsluha včetně placení – tankovací automaty. Ne že by to byla velká neznámá – jsou i na řadě čerpacích stanic v Česku, mnoho řidičů je však obchází s nedůvěrou a ještě nenašli odvahu je vyzkoušet.

Pokud v cizině potřebujete nutně tankovat a na benzince je jen automat, který s vámi komunikuje francouzsky, je to situace, která nezkušenému cestovateli trochu zvyšuje tep. Proto se může hodit obecný návod na použití tankovacího automatu.

Jak tankovat u automatu:

Přistupte k automatu vybaveni platební kartou.

Zvolte jazyk – obvykle bývá na výběr jazyk „domácí“ a angličtina.

Vložte kartu a na výzvu zadejte PIN.

Odklikněte, že budete tankovat (obvykle bývá ještě možnost „tisknout stvrzenku“).

Vyberte si stojan, ze kterého budete tankovat, a zvolte typ pohonné hmoty.

Určete částku, za kterou natankujete – na výběr bývá buď kulatá cifra, nebo si sami můžete určenou částku naťukat, či zvolit limit a pak se vám strhne skutečná částka.

Jděte tankovat – máte na to jen několik minut – pokud v limitu cca tří minut nezačnete, transakce se zruší. Ale v tom případě se vám z karty žádné peníze neodečtou.

A ještě jedna připomínka navíc – zkontrolujte si, že předem zaplacené pohonné hmoty se vám do nádrže skutečně vejdou – automaty totiž již jednou zaplacené peníze nevracejí.

Jak zaplatit?

Za pohonné hmoty obvykle platíme kartou. Než začnete tankovat, zajděte za obsluhou, ukažte jim svou platební kartu a vyžádejte si informaci, jestli ji berou. Nespoléhejte se na nálepky na dveřích čerpací stanice – nemusí být aktuální anebo mohou sice být obecně platné, leč právě v daný okamžik může být výpadek. Dotaz vás až tolik nezdrží. V Evropě byste neměli mít problém s platebními kartami Visa a MasterCard.