Ceny bytů klesají u nás i ve světě. Kupte si nemovitost u moře

Klesající ceny nemovitostí jsou výbornou příležitostí k nákupu. Jediná otázka zní: koupit už teď, nebo ještě počkat? Realitní společnost Knight Frank společně s Citi Private Bank vypracovala studii The World Wealth Report 2009, v níž uvádí tipy na lokality, které jsou k nákupu nyní perspektivní.

Londýn

Londýnské nemovitosti postihl propad světového realitního trhu velkou silou. Zároveň v souvislosti s problémy britských finančních institucí oslabuje britská libra, která se tak stává velmi levnou. Kombinace obého dává příležitost k levným nákupům.

"Lokality s potenciálním vysokým růstem zahrnují Fitzorovia až po východ Marylebone," uvádí Liam Bailey, ředitel rezidenčního výzkumu Knight Frank.

Americké prázdninové lokality a letoviska

Studie dává perspektivu také americkým letoviskům a prázdninovým oblastem. Zajímavé budou v průběhu jednoho až tří let. Tyto oblasti obvykle po propadu cen k předchozím hodnotám dospívají nejrychleji ze všech typů nemovitostí.

V období býčího růstu poptávky po rezidenčních nemovitostech v amerických letoviscích probíhala masivní výstavba. Velké množství nových nemovitostí tak tlačí ceny dolů rychlejším tempem, ale lze očekávat, že po zotavení realitního trhu a světové ekonomiky opět vzroste poptávka a ceny těchto nemovitostí porostou.

Barbados

Zajímavým rezidenčním centrem se opět v posledních měsících stává ostrov Barbados. Dříve byl zájem spíše o okolní menší ostrovy. "Investoval bych buď do pobřežních nemovitostí, nebo do developerských projektů nabízejících příslušenství a bezpečnost," říká Georgina Richards z Karibského oddělení Knight Frank.

Moskva a ruská regionální centra

V centru Moskvy je nedostatek developerských projektů a řada ruských developerských firem byla postižena realitní krizí. "V průběhu 12 až 18 měsíců očekávám pokles cen kvalitních nemovitostí," uvádí Elen Norton z oddělení Ruska a CIS Knight Frank.

Z regionálních měst vidí jako perspektivní Kaliningrad a Astrachaň, jejichž hlavní výhodou je příhodná poloha přístavů na Baltském a Černém moři.

"Rozhodně bych se po investičních příležitostech dívala nyní, v období světových ekonomických turbulencí," říká Elen Norton a dodává, že růst se v Rusku obnoví nejdříve v Moskvě a k největšímu růstu dojde nejspíš koncem roku 2010.

Šestka do nejperspektivnější desítky

Mezi desítkou lokalit s největší perspektivou pro úspěšné investice do rezidenčních nemovitostí se nachází také přímořské rezidenční projekty, např. Porto Montenegro. Nechybí ani slunná Itálie a Francie, kterým vévodí severní Toskánsko, Lazio či Bordeaux. Poslední jmenované Bordeaux zažívá renesanci zejména díky zájmu ze strany čínských investorů.

Z rozvíjejících se zemí je perspektivní také Brazílie, která se stále častěji stává vyhledávanou turistickou lokalitou.

Praha... pokles cen pokračuje

Pokles cen bytů v Praze dále pokračuje. Posledním signálem je připravovaná aukce neprodaných developerských projektů, kterou na červen připravuje realitní kancelář Professionals ve spolupráci s aukční síní Gavlas. Vstupní podmínkou do aukce je vyvolávací cena rezidenčního objektu nejméně 30 % pod původně požadovanou cenou. Marže u developerských projektů se přitom pohybuje kolem 15 %. Vyvolávací cena se tak dostává pod náklady společnosti. To je podmínka, na kterou přistoupili zatím jen menší developeři.

Developeři přihlásili k aukci hotové projekty, které jsou dlouhodobě neprodejné. Developeři v Praze přistupují k nejrůznějším způsobům podpory prodeje hotových bytů. Někteří nabízejí až půlmilionové slevy, jiní dávají k bytu zdarma garážová stání či sklepy, další při koupi bytu naplní garáž novým automobilem. Přesto se za první tři měsíce prodalo o pětinu bytů méně než ve stejném období loňského roku.

A kde se naopak bydlí nejdráže?



Mít statut nejdražšího města není jen tak. Aby ceny realit mohly vylétnout výše než v jiných lokalitách, musí město nabídnout něco navíc. V případě nejdražšího Monaka je to statut daňového ráje a sousedství s nejbohatší smetánkou světa. Světoznámé kasino, teplé podnebí a pláže jsou již jen pověstnou třešničkou na dortu.



I další v pořadí mají co nabídnout. Jsou to vesměs obchodní centra světového významu, která nabízejí nespočet příležitostí. Ani to ale nezabrání poklesu cen bydlení v důsledku realitní, hypoteční a následné finanční krize s dovětkem hospodářské recese.

Deset nejdražších měst podle cen bydlení



Město Cena bytů

(v eurech na m2) Cena bytů

(v korunách na m2)* Monako 50 000 1 330 000 Londýn 28 000 744 800 Manhattan (New York) 16 500 438 900 Moskva 16 200 430 920 Paříž 16 000 425 600 Tokio 15 850 421 610 Hong Kong 15 750 418 950 Řím 13 500 359 100 Singapur 11 850 315 210 Sydney 11 000 292 600 Poznámka: *přepočet devizový kurz ČNB ze dne 3.4. 2009 (26,6 CZK/EUR)

Zdroj: The Wealth Report 2009

Více si přečtěte na Hypoindex.cz zde