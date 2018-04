Energie zlevňují. Změňte dodavatele nyní a ušetříte ještě za tuto zimu

"Po několikaměsíčních jednáních se podařilo dosáhnout snížení ceny za distribuci zemního plynu pro koncové zákazníky v roce 2014 v průměru o pět procent," uvádí předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Platba za distribuci u plynu sice tvoří menší část celkové ceny (asi 20 procent), nicméně i tak se úspory budou pohybovat v řádech stokorun.

A u elektřiny jsou odhady ještě optimističtější. "Vlastní komodita půjde dolů o 10 až 15 procent a věříme, že o stejnou sumu půjde dolů i platba za distribuci," předpovídá Michal Eisner z konzultační společnosti ENA.

Dobrá zpráva pro zákazníky je, že by to neměla být jednorázová záležitost, ale dlouhodobější trend, který bude pokračovat i v roce 2015. Podle odborníků totiž může za zlevnění elektřiny ekonomická krize, která snižuje poptávku a vyvolává mezi dodavateli konkurenční boj. Zahýbat s cenami na energetickém trhu ovšem může i politická situace v Německu. A určitou roli sehrávají i aukce energií, kvůli kterým přicházejí dodavatelé o zákazníky.

"V aukcích je nevýhoda, že dopředu nevíte, kdo bude vaším dodavatelem. Když do aukce vstoupíte, zavážete se, že s vítězným dodavatelem podepíšete smlouvu a bude tak nutné akceptovat jeho obchodní podmínky," upozorňuje Tomáš Suchý ze srovnávače FINmarket.cz a doplňuje, že v současné době se aukcí zúčastňují spíše menší dodavatelé, kteří, aby vyhráli, tak odhadují vývoj cen na delší dobu často až příliš optimisticky. Ve finále tak může být při nepříznivém vývoji cen ohrožen nejen zákazník, ale i samotná společnost. Více o aukcích čtěte zde.

Dodavatele změňte co nejdříve

Pokud vám avizované zlevnění nestačí a chtěli byste ušetřit ještě víc, spočítejte si, jestli se vám nevyplatí změnit dodavatele. A protože celá změna trvá minimálně tři měsíce, je nyní ideální doba na levnější podstatnou část topné sezóny.

"Podle otopové křivky, která dlouhodobě sleduje spotřebu plynu během celého roku, se od ledna do dubna protopí přibližně polovina roční spotřeby plynu," uvádí Tomáš Suchý. "Když se někdo rozhodne pro výměnu až na začátku zimy, je už pozdě, protože stejně téměř celou topnou sezónu zůstane u stávajícího dodavatele a s původní vyšší cenou," doplňuje energetický poradce Martin Koutný z portálu Snižujeme.cz.

Konkrétní úspora samozřejmě závisí na spotřebě, typu tarifu a smlouvě s dodavatelem. U běžné spotřeby elektřiny čtyř megawatthodin zůstane v rodinné peněžence až o 1 500 korun navíc.

Kolik se dá ušetřit na plynu, si ukážeme na konkrétním příkladu ze srovnávače FINmarket.cz. Dvě domácnosti v Libereckém kraji, které topí plynem, obě mají roční spotřebu 30 MWh:

Jedna domácnost zůstane u RWE - ročně zaplatí 46 282 korun.

Druhá domácnost nyní zažádá o změnu dodavatele a od ledna bude u levnějšího dodavatele E.ON, tím za rok ušetří 6 174 korun.

Vzhledem k tomu, že v lednu až dubnu spotřebují přibližně polovinu z celkové spotřeby plynu, dá se předpokládat úspora ještě v této topné sezóně 3 087 korun.

Podle Michala Eisnera můžeme kromě snížení cen za plyn a elektřinu očekávat také pokles poplatku za obnovitelné zdroje zhruba o sto korun.

Zájem přejít jinam klesá

I přes prokazatelné úspory počet domácností měnících dodavatele klesá. Proč?

Počty změn dodavatele plynu 2010: 76 659

2011: 359 996

2012: 344 005

Leden – červenec 2012: 211 310

Leden – červenec 2013: 194 286 Zdroj: OTE

"Velcí dodavatelé, kteří v předchozích letech ztráceli nejvíce zákazníků ve prospěch menších a levnějších, přišli s cenově atraktivní nabídkou, kterou navíc podpořili rozsáhlou marketingovou kampaní. Díky tomu se jim podařilo stávající klienty udržet," říká Michal Hardyn ze srovnávače energií TopSrovnani.cz a dodává, že se stále dají najít menší dodavatelé, u nichž se dá ušetřit několik set korun ročně navíc. Jenže tak nízká úspora nejspíš většině zákazníků nestojí za to, aby od dodavatele se zavedenou značkou odcházeli.

Jako další důvod může být stagnace podomních prodejců. "Klienti jsou nyní informovanější a nenechají se přesvědčit pouze jedinou nabídkou, v některých městech je navíc i samotný podomní prodej zakázán," dodává Tomáš Suchý.

Jana Poncarová z Energetické poradny poznamenává, že za menším počtem změn dodavatele stojí i závazky klientů z minulých let. "Nemalé skupině zákazníků stále běží několikaleté smluvní závazky. Nemají tedy možnost využít levnější nabídky a změnit dodavatele." Z toho by si podle ní měli vzít ponaučení i klienti, kteří využívají výrazných slev pod podmínkou fixace na více let. "Pokud se zákazníci upíšou velkým dodavatelům na dva nebo tři roky, riskují, že v případě poklesu cen plynu budou platit výrazně více než u konkurence," upozorňuje Poncarová.

"Jediná možnost, jak by mohli tito klienti změnit svého dodavatele, je při změně ceníků nebo obchodních podmínek dodavatele, které se u některých dodavatelů dají očekávat s příchodem nového roku," doplňuje Tomáš Suchý.

Češi se o podrobné vyúčtování nezajímají

Jestli ale opravdu ušetříte, závisí také na tom, jak pozorně si přečtete všechny podmínky, smlouvy a faktury. Jestli tedy máte podrobný přehled, kolik a za co platíte. A to právě podle průzkumu agentury IBRS Češi zrovna moc nedělají.

Celkem 37 procent respondentů přiznalo, že fakturu nečte téměř vůbec. Zajímá je pouze výše nedoplatku, případně přeplatku. "Jak ukázal průzkum, vyúčtování prakticky nezajímá mladou a střední generaci. Ovšem ani věkově starší zákazníci nevěnují vyúčtování velkou pozornost. Pouhých 29 procent dotázaných nad 60 let uvedlo, že vyúčtování čtou celé," říká Tomáš Horejsek z agentury IBRS.

Zájem Čechů o položky na faktuře by mohla zlepšit chystaná změna zákona, o kterou se snaží Energetický regulační úřad. Díky ní se tak zákazníci možná dočkají zjednodušené podoby faktury, jakou mají již dnes někteří velcí dodavatelé energií.

