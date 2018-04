Ceny nemovitostí padají. Chcete-li změnit bydlení, udělejte to právě teď

Co kupovat pro bydlení a co pro investici Vhodná koupě k bydlení: - Nový byt v projektu, který se vyprodává se slevou nebo s bonusem.

- Starší byt v panelovém domě – ceny jsou hodně nízko.

- Nový či zachovalý rodinný dům v obci s dobrou infrastrukturou a

snadnou dostupností do většího města nebo i starší dům, pokud

jste schopni si jej sami výhodně zrekonstruovat. Vhodná koupě pro investici - Stavební pozemek ve městě či jeho okolí.

- Cihlový byt v centru Prahy (Staré a Nové Město, Smíchov, Malá

Strana, Podolí, Vinohrady, Bubeneč, Střešovice, Dejvice, Vyšehrad)

a velkých měst.

- Extrémně levný byt v lokalitách, jako je Teplicko či Ostravsko.

- Menší nebytový prostor – například garáž či místnost k pronájmu.