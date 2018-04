Ceny padají v lednu hlavně u oděvů

Největší zlevnění se dá očekávat v Praze - obrovská konkurence totiž nutí majitele být vždy o krok dál, proto se předhánějí v tom, kdo z nich poskytne zákazníkům výhody ve větším rozsahu. Vydat se proto za povánočními nákupy do hlavního města se může vyplatit. Pokud však do metropole přijedete třeba z Ostravy, nezapomeňte si k nákupům připočíst ještě výdaje spojené s cestou - ať už jízdenku za vlak, nebo za benzin. Zlevňuje se postupně

Některé prodejny i během povánočního výprodeje své zboží ještě více zlevňují. Může se proto stát, že ke konci ledna budou slevy mnohem vyšší než na jeho začátku. Kdo tedy vydrží s nákupem až do konce, má šanci sehnat značkové nebo jiné zboží doslova za kačku. „Slevy se budou vztahovat na některé zboží ze zimní kolekce, stále vyprodáváme i to z letní kolekce. Ceny vybraného zboží budou postupně klesat, dokud se nevyprodají zásoby,“ upozorňuje prodavačka z pražské pobočky společnosti Benetton.

Nezapomeňte však na to, že zlevněný sortiment z obchodů rychle mizí - výběr je samozřejmě nejpestřejší ihned po zahájení výprodeje. Podstatné je i to, že obchodníci nabízejí slevy na zboží, které se z nějakého důvodu během vánočních svátků neprodalo. Může to být proto, že je nepraktické, drahé, v neobvyklých barvách, anebo prostě v nadměrných velikostech. Zejména u dámského zboží jsou během výprodeje velikosti problémem číslo jedna - z pultů totiž nejrychleji zmizí ty nejmenší, tedy oblečení označované S nebo M.

O dvě třetiny levněji

Ještě se nestačíte rozkoukat v Novém roce a už na vás ze všech výloh útočí nejrůznější nápisy - totální výprodej zimní kolekce, slevy až sedmdesát procent, při nákupu kalhot tričko zdarma. Tak přesně těmito nabídkami budou v lednu lákat prodejci zákazníky do svých prodejen. Obecně se dá říci, že k výprodeji zimních kolekcí zcela určitě dojde, neboť obchodníci realizují slevy v různé výši každý rok.

Zejména na značkové módě a obuvi se dá v lednu hodně ušetřit. Kolekce se připravují na každé roční období, je proto nemyslitelné, aby staré oblečení zůstávalo na skladě v době, kdy už dorazí to nové. Tak třeba Max Mara, Escada, Wilvorst nebo Christian Dior zlevňují až o polovinu. Zejména módní výstřelky se v těchto obchodech dají sehnat se slevou třeba až 70 procent. „Vyprodávat budeme zboží ze zimní kolekce, akce potrvá až do úplného vyprodání zásob. Slevy budou 20, 30 až 50 procent,“ informují z Hugo Boss. Existují však značky, které se ke slevám nebo povánočním výprodejům nikdy neuchýlí - třeba světoznámý koncern Luis Vuitton své kabelky a další příslušenství ze zásady nezlevňuje. Zboží totiž nepodléhá módním trendům, stejně prodejné je i po několika letech.

Prodejny jako Next, Stefanel, Marks and Spencer, Mexx, Benetton nebo Jackpot naopak po Novém roce zlevňují vždycky. Kvůli slevám si tak sortiment z těchto prodejen mohou koupit i lidé s obecně nižšími příjmy. Slevy se pohybují kolem 30 procent, na vybraném zboží však mohou být i přes 70 procent.

Ani obchody s módou pro mladé nezůstanou pozadu. „Máme v plánu zlevňovat, zatím to jsou ale interní informace. Slevy samozřejmě chystat budeme. Kvůli konkurenci ale zatím nic bližšího neprozradíme," říká Miroslava Matějová z C&A. Zlevňovat bude zcela určitě i Newyorker, Kenvelo, Sash nebo Jannis. V loňském roce se povánoční slevy v těchto obchodech pohybovaly od 20 do 50 procent, někde i více.

Pozor na nepoctivé obchodníky

V porovnání se značkovými prodejnami se však systém slev v ostatních obchodech může lišit. Přestože výlohy jsou plné nápisů „slevy až 70 procent“, skutečnost bývá poněkud jiná. Tyto reklamní kampaně totiž mají jediný cíl: dostat zákazníka do prodejny! Některé zboží je skutečně podstatně zlevněné, jiné však pouze nepatrně, anebo dokonce vůbec. Vy však vstupujete do obchodu s tím, že slevy se týkají veškerého zboží. Oslněni výhodným nákupem si pak mnohdy neuvědomíte, že nakupujete sortiment, jehož cena je stejná, nebo jen nepatrně nižší, než byla před Vánocemi. Výjimkou nejsou ani obchody, které mezi zlevněné zboží umístí to, jehož cena je dokonce vyšší, než byla před zahájením výprodeje.