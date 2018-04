Ceny paliv pro motoristy začnou opět směřovat vzhůru

Statistiky vývoje cen paliv na čerpacích stanicích společnosti CCS ukazují, že od začátku podzimu ceny benzínu i nafty v podstatě stagnují.

Zatímco ceny Naturalu 95 se ustálily na hodnotách kolem 31,20 korun za litr, tak nafta stále zůstává přibližně o korunu levnější. K menším výkyvům sice dochází na denní bázi, ale žádný dlouhodobější trend nebyl až dosud patrný. To se ale může brzy změnit.

Situace na komoditním trhu je napjatá



Ropa se nijak neliší od ostatních komodit, které v posledních týdnech významně rostou. Není sice žádným rekordmanem, ovšem téměř desetiprocentní růst za poslední měsíc není nevýznamný.

V pátek se ropa Brent na burze v Londýně obchodovala nad 87 dolary za barel. Ceny benzinu a nafty na komoditní burze v Rotterdamu, která je určující pro stanovování cen pohonných hmot v České republice, musely nutně také zamířit vzhůru. Jejich cena totiž rychle reaguje na vývoj cen ropy na světových komoditních burzách.

Pokles české koruny je pro motoristy negativní



Dokud rostla společná evropská měna a v závěsu také česká koruna k americkému dolaru, veškerý vzestup ropy byl absorbován příznivým kurzovým rozdílem. Rostoucí měna se vyplatila zvláště v září.

Zatímco ceny ropy v průběhu tohoto měsíce vzrostly o osm procent, tak ceny paliv na čerpacích stanicích díky síle koruny stagnovaly. Na začátku listopadu se však situace začala otáčet a česká měna k americkému dolaru ztrácí. Společně s růstem ropy, která v minulém týdnu několikrát "vylepšila" dvouleté rekordy, to znamená zdražení ropy v českých korunách.

Tvorba ceny paliv



Ceny ropy jsou kromě daní základní složkou cen paliv na čerpacích stanicích. Podílí se na nich přibližně jednou třetinou a jsou základním faktorem výkyvů cen jak benzínu, tak i nafty. Necelé dvě třetiny z konečné ceny platí spotřebitel na spotřebních daních a DPH. Jen několik procent pak činí náklady spojené s rafinováním a dopravou surové ropy do země.

Na obzoru není žádné další zvyšování daní z pohonných hmot, ani nařízení vyššího podílu biosložek v palivech, takže i v dalších měsících budou pohyby cen ropy na světových trzích jediným zásadním faktorem pohybu cen benzínu i nafty.

Řidiči letos netrpí



Pohyby cen ropy však byly v letošním roce pro české spotřebitele poměrně příznivé. Situace z června 2008, kdy se cena nafty přehoupla přes 35 korun, letos nehrozila. Tehdy byla nafta o téměř tři koruny na litru dražší než benzin. Nejvyšších cen paliv v tomto roce bylo dosaženo na začátku prázdnin, kdy Natural 95 vystoupal na 32,70 korun za litr a nafta na 31,50 korun za litr. Více než ceny ropy však v tomto případě hrála začínající motoristická sezóna a rostoucí marže benzinek.

Z dlouhodobého vývoje je taky patrný pokles rozdílu cen hlavních paliv v České Republice. Zatímco ještě v lednu činil průměrný rozdíl cen benzinu a nafty 1,6 koruny, za listopad se doposud tento rozdíl ustálil na devadesáti haléřích.

Vývoj cen paliv v České republice za poslední rok

Jak se bude cena vyvíjet dále?



Kurzové rozdíly aktuálně hrají v neprospěch české koruny, což ještě umocní efekt rostoucích cen ropy na světových trzích. Po dvou měsících stagnace by ceny paliv na čerpacích stanicích mohly opět nabrat růstový trend.

Určitou nadějí zůstává neklidný vývoj na komoditních trzích. Po prudkých nárůstech by mohla přijít korekce, která by velkému zdražování učinila přítrž. Síla amerického dolaru by si však přesto měla v následujících týdnech vybrat svoji daň. Nižších cen na čerpacích stanicích se tak už s velkou pravděpodobností letos nedočkáme.