Ceny pojištění již dolů nepůjdou

V den útoku na WTC zůstaly americké akciové trhy zavřeny. Obchodování bylo obnoveno až 17. září, po nejdelším uzavření od roku 1933. Ten den se na newyorské burze zobchodoval největší objem akcií v historii NYSE – 2,3 miliardy akcií.



Akciové trhy klesaly již od roku 2000, a útok na WTC znamenal pouze krátkodobý prudký pokles trvající jeden týden – S&P 500 poklesl oproti dnu před útokem o 11,6 %. Poté však nastal na trzích obrat a akcie nastoupily cestu vzhůru. Růst však trval pouze do poloviny března 2002, kdy indexy dosáhly hodnoty z konce srpna předchozího roku. Následoval však pokles akcií, který se jak v USA, tak v Evropě a ostatních rozvinutých trzích udržel až do října 2002 (svého dna dosáhly indexy 9. října 2002).



Až do dubna 2003 neměly trhy žádný směr, o to více však byly volatilní. Obrat přineslo až zahájení a rychlá válka v Iráku. Od té panuje na trzích výrazný růstový trend, který odráží lepší vyhlídky na ozdravení světových ekonomik. Tříletý pokles trhů by tak mohl být konečně u konce. Oproti hodnotám těsně před útokem 11. září však indexům amerických akcií stále nějaký bod chybí. Pouze index technologických akcií NASDAQ nedávno (7. července 2003) dosáhl této hodnoty. Indexu největších amerických firem S&P 500, stejně jako indexu Wilshire 5000, reprezentujícím celý trh, však na tuto úroveň chybí jen malinko (6,2 %, resp. 1,4 %). Oproti tomu pro evropské akcie bude cesta na hodnotu z 10. září 2001 delší. Např. indexu německých akcií chybí na tuto hodnotu takřka 23 %.